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Îäíà ³ñòîð³ÿ ïðî õëîïöÿ
Àâòîð: Rymma
18 Ëèñòîïàä 2010 20:03:00
Â³í äóæå ïîëþáëÿâ âåñåëîù³ ,³ãðè,àëå çàâæäè ãðàâñÿ ñàì.Ó íüîãî íå áóëî äðóç³â.Âñ³ íàñì³õàëèñÿ ç íüîãî.² êîæåí ðàç ,êîëè éîìó áóëî ñóìíî,â³í õîâàâñÿ â õàòèíö³ íà äåðåâ³.Òóäè â³í í³êîãî íå ïóñêàâ.Öå áóâ éîãî ñâ³ò.Ñâ³ò ,â ÿêîìó â³í æèâ - êîæíîãî äíÿ â³í ï³äí³ìàâñÿ ³ îïóñêàâñÿ ïî ê³ëüêàäåñÿòü ðàç³â.Â³í ïîëþáëÿâ òåæ ïðîâîäèòè ïðîâîäèòè ÷àñ ñåðåä òâàðèí òà ïðèðîäè.Â³í êîõàâ öå.ßêîñü îäíîãî äíÿ éîãî æèòòÿ çì³íèëîñÿ.Âñå êàðäèíàëüíî ïîì³íÿëîñÿ.Öåé âèïàäîê â³í çàïÿòàº íàçàâæäè
ßêîñü äî íüîãî â ãîñò³ ïðè¿õàâ éîãî ä³äóñü.Öå áóëà çâè÷àéíà ïîä³ÿ.ßê çàâæäè,àëå öüîãî ðàçó âñå áóëî çíà÷íî ³íàêøå.
- Ä³äóñþ,à ÷îìó òè òàê ð³äêî äî íàñ ïðè¿æäæàºø?
-Òå ñàìå ÿ õîò³â çàïèòàòè òâîþ ìàìó,÷îìó âîíà ð³äêî ìåíå ïðîâ³äóº?Òè ÿê âíó÷êó?Ùî â òåáå ôàéíîãî?
-Òà í³÷îãî ,ä³äóñþ òè áà÷èâ ,ÿêó õàòèíêó ìåí³ òàòî çìàéñòðóâàâ?
-Áà÷ó,çíàºø,òè ìåí³ íàãàäàâ îäíó ³ñòîð³þç ìîãî äèòèíñòâà,ïîñëóõàºø?
-Òàê,ä³äóñþ ,ðîçêàçóé õóò÷³ø!!!!!
- Êîëè ÿ áóâ ìàëèé ,òàêèé ñàìèé ,ÿê òè ,ä³äóñü âçÿâ ìåíå çà ðóêó ³ ïîâ³â ó ë³ñ.Òàì â³í ìåí³ ðîçêàçóâàâ ö³âêàâ³ ³ñòîð³¿ ïðî çâ³ð³â ,ïîêàçóâàâ äåðåâà,çàâæäè ïàìÿòàòèìó,ÿê ìè ðîçïàëþâàëè âîãíèùå ,â³í ìåíå â÷èâ ðèáîëîâë³ ,ÿê âèæèâàòè ñåðåä ïðèðîäè.Çíàºø,ïðèðîäà - äàð â³ä Áîãà.Áîã ñòâîðèâ óñå öå ,ùîá ìè ìîãëè æèòè,ùîá ïðîæèâøè ùå îäèí äåíü - äàðóâàòè ðàä³ñòü Áîãó.Îñü òàê.À ñêàæè òè ëþáèø ïðèðîäó?
- Òàê ä³äóñþ,äóæå!!!!!!!
-Õîä³ì ç³ ìíîþ ,ÿ òîá³ ùîñü ïîêàæó - îñü áà÷èø ñîíöå,õìàðè ,äåðåâà,ïîëå?Öå âñå äëÿ íàñ,âíó÷êó.ß çíàþ ,ùî òîá³ ïîòð³áíî.Õîä³ì ç³ ìíîþ
-Õîä³ì!!!!!!!!
-Êîëè â³ä÷óââàºø ñìóòîê íå õîâàéñÿ â³ä ñâ³òó.Âñå áóäå ãàðàçä.Â³äêðèéñÿ ñâ³òó.Íàâ³òü ,ÿêùî â³í òåáå íå ðîçóì³º,öå íå îçíà÷àº,ùî òðåáà çàñìó÷óâàòèñÿ ³ ïëàêàòè.Ðàä³é!!!!!!Áóäü ùàñëèâèì!!!!!!Íàñîëîäæóéñÿ æèòòÿì!!!!!Êîæíîþ ñåêóíäîþ.Êîæíîþ ìèòòþ.Òè ìîæåø.ß â³ðþ â òåáå.Çðîáè êðîê íà çóñòð³÷ äîë³ ³ õî÷à äîëÿ - ïàí³ ç çàáàãàíêàìè - íåçäàâàéñÿ.ß â³ðþ â òåáå.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3247
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
scouting
04.01.2011 10:14:00
ÏÎÂÍÀ ÌÀß×Íß-ÀÕ²Íªß :((((((((((((((
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.