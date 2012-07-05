ÙÎÄÅÍÍÈÊ ÑÊÀÓÒÑÜÊÎÃÎ ÑÒÀÐÒÓ ÎÓÑ «ÊÍßÆÈÉ ËÅÂ» 2010

2 - 24 æîâòíÿ 2010 ðîêó Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â â³äçíà÷èëà 10 ð³÷íèöþ ñòâîðåííÿ. Â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 10 ð³÷íèö³ âïåðøå â³äáóâñÿ Ñêàóòñüêèé Ñòàðò Îêðóãè Ëüâ³â «Êíÿæèé Ëåâ 2010», äî ÿêîãî äîëó÷èëèñÿ òàêîæ ³ ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ç ³íøèõ ðåã³îí³â: ×åðêàñ, Îäåñè, Øàðãîðîäà, Êàì`ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Ñâàëÿâè - âñüîãî 100 ñêàóò³â ÎÓÑ. Ãîñòÿìè áóëè ïàðòíåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ Ïîëüù³: ZHP ç Ëºãí³öè òà KH Wilki im Jana Pawla II ç Ãäèí³ – ÷ëåí Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â, äî ÿêîãî íàëåæèòü ³ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â. Â çàõîäàõ ïðèéíÿâ òàêîæ ó÷àñòü Àñèñòåíò Ãîëîâíîãî Ñêàóòìàéñòðà Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â äðóã ªæè Ãàõ.
Ï³ä ÷àñ ñêàóòñüêîãî Ñòàðòó «Êíÿæèé Ëåâ 2010» ñêàóòè ÎÓÑ ìàëè íàãîäó âèïðîáîâóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ ñêàóòèíãó: ²ñòîð³¿ Ñêàóòèíãó, òàá³ðíèöòâ³ òà òóðèçì³, ñïðèòíîñò³, ³ñòîð³³ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ñêàóòñüê¿é ï³ñí³, ìàéñòðóâàíí³.
Êð³ì òîãî, ñêàóòè ç ð³çíèõ îñåðåäê³â çìîãëè ïîçíàéîìèòèñÿ ç ð³çíèìè âèäàìè ìàéñòðóâàííÿ íà òâîð÷èõ ìàéñòåðíÿõ. Ñêàóòè ÎÓÑ ç ³íøèõ îñåðåäê³â ìàëè çìîãó òàêîæ ïîçíàéîìèòèñÿ ç Ëüâîâîì, éîãî êóëüòóðîþ, ïàì`ÿòêàìè òà ïîáóòîì. À â íåä³ëþ â³äáóëàñÿ Ë³í³éêà çàêðèòòÿ Ñòàðòó, Ñâÿòà Ìåñà â êîñòåë³ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ çà Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â òà ïî÷àñòóíîê.
Ñêàóòñüêèé Ñòàðò ÎÓÑ Îêðóãè Ëüâ³â «Êíÿæèé Ëåâ» â³äáóâàâñÿ çà ñïðèÿííÿì:
- Ñï³ëüíîòè áàòüê³â òà ïðèÿòåë³â ñêàóò³â ÎÓÑ «Ñêàóòïðèÿòó»
- Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ, ì. Ëüâ³â
-ÓÄÞÌÊ Ãàëèöüêîãî ðàéîíó ì. Ëüâîâà…
Öå òàê³ ñóõ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî Ñêàóòñüêèé Ñòàðò Êíÿæèé Ëåâ 2010. Íàñïðàâä³ öå âèãëÿäàëî äóæå ö³êàâî. Ìè âàì ïðåäñòàâèìî ùîäåííèê Ñêàóòñüêîãî Ñòàðòó.
Ï`ÿòíèöÿ 22 æîâòíÿ 2010
Äåíü Ïåðøèé
Íàñïðàâä³ öåé äåíü öå äåíü ïðè¿çä³â. Ñêàóòè ïî÷àëè ïðè¿æäæàòè ùå âíî÷³ ç ÷åòâåðãà íà ï’ÿòíèöþ. Ïåðøèìè ïðè¿õàëè äåëåãàö³ÿ ç Ëºãí³öè òà îäåñèòè.
6:00 Çóñòð³÷àºìî äåëåãàö³þ õàðöåð³â ç Ëºãí³öè. Íàø³ ïðèÿòåë³ ³ õîðîø³ äðóç³, ç ÿêèìè ÎÓÑ ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº.
7:10 Çóñòð³÷àºìî îäåñèò³â. Ñêàóò³â ÎÓÑ Îêðóãè Îäåñà. Çóñòð³÷ ñòàðèõ äðóç³â, çàâ`ÿçóºìî ñï³ëêóâàííÿ…
10:00. Ïðè¿õàëè ÷åðêàùàíè.
17:00 Óðî÷èñòà ë³í³éêà-â³äêðèòòòÿ Ñòàðòó. Äóæå ïðèºìíî áà÷èòè ñò³ëüêè ñêàóò³â ÎÓÑ â îäíîìó ì³ñö³. Çóñòð³÷àºìî ³íø³ ãðóïè. Õàðöåðè ç Ãäèí³ çàòðèìóþòüñÿ íà êîðäîí³.
Ë³í³éêó-â³äêðèòòÿ â³äêðèâàº ïîäðóãà Íàòàëÿ Ïîãëîä - êîìåíäàíò Îêðóãè Ëüâ³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â. Ïðîìîâó òàêîæ ìàâ ³ ïðåçèäåíò ÎÓÑ, çàñòóïíèê Êîìåíäàíòà Õóôöà ZHP Ëºãí³öà Ðåíàòà Áåðíà÷³ê, ÿêà çàçíà÷èëà âàæëèâ³ñòü ñêàóòèíãó â Óêðà¿í³ ³ çîêðåìà ä³ÿëüíîñò³ ÎÓÑ. Ïîáàæàëè ñêàóòàì Îðãàí³çàö³¿ óñï³õó ó ¿õ áëàãîðîäí³é ñïðàâ³. Äî ñêàóò³â ÎÓÑ ç ïðèâ³òàííÿì çâåðíóëèñÿ òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ÍÑÎÓ Ïëàñò, ÿê³ ïðèéøëè ïðèâ³òàòè ó÷àñíèê³â Ñòàðòó.
Çíàìåíà Êîìàíä (Îêðóãè Øàðãîðîä, 1-¿ Ñêàóò.Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ìåí³ Êîðîëÿ Äàíèëà, 11-¿ Ñêàóò.Äðóæèíè ×åðêàñüêî¿ ³ìåí³ Äìèòðà Âèøíåâåöüêîãî. Îäåñüê³ òà Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³ à òàêîæ Êîëîìèéñüê³, Õåðñîíñüê³ òà Ñâàëÿâñüê³ òà ³íø³ ñêàóòè ÎÓÑ ëèøå ðîáèòèìóòü çíàìåíà).
18:00 Ðîçïî÷èíàºìî ïåðøå çàâäàííÿ Ñòàðòó. Ïðåçåíòàö³ÿ êîæíî¿ Äðóæèíè. Ç öèì çàâäàííÿì ñïðàâèëèñÿ ïðàêòè÷íî óñ³, îñîáëèâî Øàðãîðîä, íåïîãàíî Ëüâ³â òà Îäåñà. Êîæíà êîìàíäà ïîâèííà áóëà íàéÿñêðàâ³øå ñåáå ïðåäñòàâèòè, ïîêàçàòè ñâîþ ñò³íãàçåòó, ñöåíêó. Äðóãèì çàâäàííÿì áóëî çìàãàííÿ ç âèêîíàííÿ ñêàóòñüêèõ ï³ñåíü. Øàðãîðîäö³ âðàçèëè ÷óäîâîþ ñò³íãàçåòîþ, äå îïèñàëè óâåñü ñâ³é ñêàóòñüêèé ð³ê. À ëüâ³âñüê³ ñêàóòè ïðèêîëüíîþ ñöåíêîþ ïðî òàáîðè. Âñ³ ìàëè êëàñíó ïåðøó çóñòð³÷.
18:30 Íàðåøò³ äî íàñ ïðèºäíàëèñÿ ïîëüñüê³ õàðöåðè ç Ãäèí³ íà ÷îë³ ç äðóãîì ªæè Ãàõîì - Àñèñòåíòîì Ãîëîâíîãî Ñêàóòìàéñòðà Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â.
19:00 Ï³ñíÿ ëèíå, âæå êîæíà ç Äðóæèí ïðîñï³âàëè ïî äåñÿòü ï³ñåíü, ³íø³ ¿õ ï³äõîïëþâàëè, àòìîñôåðà òåïë³øàëà. Ïîëÿêè ïîêàçàëè ö³êàâ³ ³ãðè.
21:00 Äðóæíº êîëî, ï³ñíÿ «Í³÷ âæå éäå» ³ íà äîáðàí³÷.
Ñóáîòà 23 æîâòíÿ 2010
Äåíü Äðóãèé
4:00 Ñêàóòè ìóñÿòü ïðîêèäàòèñÿ.
6:00 Çóñòð³÷àºìîñÿ íà òåðåíîâó ãðó á³ëÿ 99 øêîëè. Ùå òåìíî, àëå ÷àñ âèðóøàòè íà òåðåíîâó ãðó, ÿêà â³äáóâàëàñÿ â Áðþõîâèöüêîìó ë³ñ³. Ïîðà çà ñïðàâó. Äðóæèíè! Øèêóéñü!
7:00 Ùå º ïåâíèé ÷àñ ïåðåä ãðîþ, ó÷àñíèêè ãîòóþòüñÿ. À äðóæèíîâ³ ìàëè íàãîäó ì³æ ñîáîþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ.
7:15 Ðîçïî÷èíàºòüñÿ òåðåí³âêà. Çàâäàííÿ áóëè ð³çíîìàí³òíèìè: ²ñòîð³ÿ ñêàóòèíãó, ³ñòîð³ÿ ÎÓÑ, ³ñòîð³ÿ Ãðþíâàëüäó, àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü, ïåðøà ìåäè÷íà äîïîìîãà, íàìåò, øèôðóâàííÿ, ïàâóòèíà.
9:00 Çàê³í÷åííÿ òåðåíîâî¿ ãðè. Âñ³ óñï³øíî ñïðàâèëèñÿ ç çàâäàííÿìè. Ó÷àñíèêè ñí³äàþòü.
10:00 Çáèðàºìîñÿ íà ñï³ëüíîìó âîãíèù³. Ñï³âàºìî ï³ñí³, áàâèìîñÿ â ö³êàâ³ ³ãðè. Âñ³ì âåñåëî. Äðóã ªæè Ãàõ ïîêàçóº ö³êàâ³ ³ãðè. Ïîò³ì öå ðîáëÿòü ³ îäåñèòè òà ëüâ³âÿíè.
13:00 Ó÷àñíèêè âæå íà òâîð÷èõ ìàéñòåðíÿõ â ïðèì³ùåíí³ êîñòåëó Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ. Ñêàóòè ÎÓÑ ç Îêðóãè Ëüâ³â ïîêàçóþòü ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåðíîñò³ ñêàóòàì ç ³íøèõ Îêðóã. Òàêîæ íàì äîïîìàãàëà ïàí³ Ñîô³ÿ ßñ³íñüêà, âèêëàäà÷ Àêàäåì³¿ Ìèñòåöòâ, ìàòè îäíîãî ç ñêàóò³â 1-¿ Äðóæèíè. Âîíà íàâ÷àëà, ÿê ðîçïèñóâàòè áàò³ê. Áóëè òàêîæ â³òðàæ³, îð³ãàì³, íàìèñòî ç ñîëîìèíîê.
16:00 Ï³ñëÿ òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü ñêàóòè ìàëè çìîãó ïðîãóëÿòèñÿ ì³ñòîì. Ãóëÿëè äîï³çíà.
20:00 ×àñòèíà ñêàóò³â ìàëà ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ, ñï³âàòè ï³ñí³ òîùî…
Íåä³ëÿ 24 æîâòíÿ 2010
Äåíü Òðåò³é
Çðàíêó âñ³ ìàëè ÷àñ íà åêñêóðñ³¿ ïî Ëüâîâó, äî 13:30.
13:50 Çðîçóì³ëè, ùî íåìàº øàðãîðîäö³â. Êîëè äî ë³í³éêè çàëèøàëîñÿ 2 õâèëèíè, ¿ì ïî÷àëè àêòèâíî äçâîíèòè. ßê âèÿñíèëîñÿ, âîíè ñèäÿòü â àâòîáóñ³ çà ñò³íîþ êîñòåëó â ïîäâ³ð`¿ ñóñ³äíüî¿ øêîëè ³ ÷åêàþòü, êîëè ¿õ ïîêëè÷óòü. Òîìó ë³í³éêà ïî÷àëàñÿ ç ï’ÿòèõâèëèííèì çàï³çíåííÿì.
14:05 Óðî÷èñòà ë³í³éêà-çàêðèòòÿ Ñòàðòó. Ïðèâ³òàííÿ, âðó÷åííÿ äèïëîì³â, ñï³ëüíå ôîòîãðàôóâàííÿ… âñ³ áóëè ðàä³ñí³ ³ çàäîâîëåí³.
1 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ìåí³ Êîðîëÿ Äàíèëà
15:00 Ñëóæáà Áîæà â êîñòåë³ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ. Ñëóæáà Áîæà çà ÎÓÑ äîäàâàëà õîðîøîãî íàñòðîþ òà áàæàííÿ ïðàöþâàòè äàë³.
16:00 Ñòàðò çàâåðøèâñÿ… Ïîðà ³ ïî÷àñòóâàòèñÿ… Âñå áóëî íàäçâè÷àéíî ñìà÷íî, í³õòî íå õîò³â ¿õàòè äîäîìó, âñ³ çàïðîøóâàëè îäèí îäíîãî â ãîñò³. Ïåðøèìè ç³ðâàëèñÿ øàðãîðîäö³, áî íà íèõ ÷åêàâ îðåíäîâàíèé àâòîáóñ. Ðåøòà ðîç`¿æäæàëèñÿ â ïîíåä³ëîê, à õòî ³ ó â³âòîðîê.
Ùî ïîêàçàâ Ñòàðò? Òå, ùî ñêàóòè ÎÓÑ ëþáëÿòü ñï³ëêóâàòèñÿ, âì³þòü çìàãàòèñÿ, º äîáðèìè õðèñòèÿíàìè, ëþáëÿòü Óêðà¿íó, ñïîâíåí³ íàòõíåííÿ òà åíòóç³àçìó ³ ùå… òå, ùî áàòüêè íàøèõ ñêàóò³â íå ò³ëüêè ï³äòðèìóâàëè, àëå é äîêëàëè ÷èìàëî çóñèëü â îðãàí³çàö³þ ñâÿòà. Ñòàðò çàê³í÷èâñÿ… Òðîøêè âòîìè, òðîøêè ñóìó. À äàë³ - ÷åêàºìî Ñòàðòó íàñòóïíîãî ðîêó.