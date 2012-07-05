ÙÎÄÅÍÍÈÊ ÑÊÀÓÒÑÜÊÎÃÎ ÑÒÀÐÒÓ ÎÓÑ «ÊÍßÆÈÉ ËÅÂ» 2010

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > ÙÎÄÅÍÍÈÊ ÑÊÀÓÒÑÜÊÎÃÎ ÑÒÀÐÒÓ ÎÓÑ «ÊÍßÆÈÉ ËÅÂ» 2010

ÙÎÄÅÍÍÈÊ ÑÊÀÓÒÑÜÊÎÃÎ ÑÒÀÐÒÓ ÎÓÑ «ÊÍßÆÈÉ ËÅÂ» 2010



Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â

27 Ëèñòîïàä 2010 20:33:00



Ñêàóòè


2 - 24 æîâòíÿ 2010 ðîêó Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â â³äçíà÷èëà 10 ð³÷íèöþ ñòâîðåííÿ. Â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 10 ð³÷íèö³ âïåðøå â³äáóâñÿ Ñêàóòñüêèé Ñòàðò Îêðóãè Ëüâ³â «Êíÿæèé Ëåâ 2010», äî ÿêîãî äîëó÷èëèñÿ òàêîæ ³ ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ç ³íøèõ ðåã³îí³â: ×åðêàñ, Îäåñè, Øàðãîðîäà, Êàì`ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Ñâàëÿâè - âñüîãî 100 ñêàóò³â ÎÓÑ. Ãîñòÿìè áóëè ïàðòíåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ Ïîëüù³: ZHP ç Ëºãí³öè òà KH Wilki im Jana Pawla II ç Ãäèí³ – ÷ëåí Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â, äî ÿêîãî íàëåæèòü ³ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â. Â çàõîäàõ ïðèéíÿâ òàêîæ ó÷àñòü Àñèñòåíò Ãîëîâíîãî Ñêàóòìàéñòðà Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â äðóã ªæè Ãàõ.

Ï³ä ÷àñ ñêàóòñüêîãî Ñòàðòó «Êíÿæèé Ëåâ 2010» ñêàóòè ÎÓÑ ìàëè íàãîäó âèïðîáîâóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ ñêàóòèíãó: ²ñòîð³¿ Ñêàóòèíãó, òàá³ðíèöòâ³ òà òóðèçì³, ñïðèòíîñò³, ³ñòîð³³ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ñêàóòñüê¿é ï³ñí³, ìàéñòðóâàíí³.

Êð³ì òîãî, ñêàóòè ç ð³çíèõ îñåðåäê³â çìîãëè ïîçíàéîìèòèñÿ ç ð³çíèìè âèäàìè ìàéñòðóâàííÿ íà òâîð÷èõ ìàéñòåðíÿõ. Ñêàóòè ÎÓÑ ç ³íøèõ îñåðåäê³â ìàëè çìîãó òàêîæ ïîçíàéîìèòèñÿ ç Ëüâîâîì, éîãî êóëüòóðîþ, ïàì`ÿòêàìè òà ïîáóòîì. À â íåä³ëþ â³äáóëàñÿ Ë³í³éêà çàêðèòòÿ Ñòàðòó, Ñâÿòà Ìåñà â êîñòåë³ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ çà Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â òà ïî÷àñòóíîê.

Ñêàóòñüêèé Ñòàðò ÎÓÑ Îêðóãè Ëüâ³â «Êíÿæèé Ëåâ» â³äáóâàâñÿ çà ñïðèÿííÿì:
- Ñï³ëüíîòè áàòüê³â òà ïðèÿòåë³â ñêàóò³â ÎÓÑ «Ñêàóòïðèÿòó»
- Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ, ì. Ëüâ³â
-ÓÄÞÌÊ Ãàëèöüêîãî ðàéîíó ì. Ëüâîâà…

Öå òàê³ ñóõ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî Ñêàóòñüêèé Ñòàðò Êíÿæèé Ëåâ 2010. Íàñïðàâä³ öå âèãëÿäàëî äóæå ö³êàâî. Ìè âàì ïðåäñòàâèìî ùîäåííèê Ñêàóòñüêîãî Ñòàðòó.

Ï`ÿòíèöÿ 22 æîâòíÿ 2010
Äåíü Ïåðøèé



Íàñïðàâä³ öåé äåíü öå äåíü ïðè¿çä³â. Ñêàóòè ïî÷àëè ïðè¿æäæàòè ùå âíî÷³ ç ÷åòâåðãà íà ï’ÿòíèöþ. Ïåðøèìè ïðè¿õàëè äåëåãàö³ÿ ç Ëºãí³öè òà îäåñèòè.

6:00 Çóñòð³÷àºìî äåëåãàö³þ õàðöåð³â ç Ëºãí³öè. Íàø³ ïðèÿòåë³ ³ õîðîø³ äðóç³, ç ÿêèìè ÎÓÑ ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº.

7:10 Çóñòð³÷àºìî îäåñèò³â. Ñêàóò³â ÎÓÑ Îêðóãè Îäåñà. Çóñòð³÷ ñòàðèõ äðóç³â, çàâ`ÿçóºìî ñï³ëêóâàííÿ…

10:00. Ïðè¿õàëè ÷åðêàùàíè.

17:00 Óðî÷èñòà ë³í³éêà-â³äêðèòòòÿ Ñòàðòó. Äóæå ïðèºìíî áà÷èòè ñò³ëüêè ñêàóò³â ÎÓÑ â îäíîìó ì³ñö³. Çóñòð³÷àºìî ³íø³ ãðóïè. Õàðöåðè ç Ãäèí³ çàòðèìóþòüñÿ íà êîðäîí³.

Ë³í³éêó-â³äêðèòòÿ â³äêðèâàº ïîäðóãà Íàòàëÿ Ïîãëîä - êîìåíäàíò Îêðóãè Ëüâ³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â. Ïðîìîâó òàêîæ ìàâ ³ ïðåçèäåíò ÎÓÑ, çàñòóïíèê Êîìåíäàíòà Õóôöà ZHP Ëºãí³öà Ðåíàòà Áåðíà÷³ê, ÿêà çàçíà÷èëà âàæëèâ³ñòü ñêàóòèíãó â Óêðà¿í³ ³ çîêðåìà ä³ÿëüíîñò³ ÎÓÑ. Ïîáàæàëè ñêàóòàì Îðãàí³çàö³¿ óñï³õó ó ¿õ áëàãîðîäí³é ñïðàâ³. Äî ñêàóò³â ÎÓÑ ç ïðèâ³òàííÿì çâåðíóëèñÿ òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ÍÑÎÓ Ïëàñò, ÿê³ ïðèéøëè ïðèâ³òàòè ó÷àñíèê³â Ñòàðòó.

Crfenb

Çíàìåíà Êîìàíä (Îêðóãè Øàðãîðîä, 1-¿ Ñêàóò.Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ìåí³ Êîðîëÿ Äàíèëà, 11-¿ Ñêàóò.Äðóæèíè ×åðêàñüêî¿ ³ìåí³ Äìèòðà Âèøíåâåöüêîãî. Îäåñüê³ òà Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³ à òàêîæ Êîëîìèéñüê³, Õåðñîíñüê³ òà Ñâàëÿâñüê³ òà ³íø³ ñêàóòè ÎÓÑ ëèøå ðîáèòèìóòü çíàìåíà).

18:00 Ðîçïî÷èíàºìî ïåðøå çàâäàííÿ Ñòàðòó. Ïðåçåíòàö³ÿ êîæíî¿ Äðóæèíè. Ç öèì çàâäàííÿì ñïðàâèëèñÿ ïðàêòè÷íî óñ³, îñîáëèâî Øàðãîðîä, íåïîãàíî Ëüâ³â òà Îäåñà. Êîæíà êîìàíäà ïîâèííà áóëà íàéÿñêðàâ³øå ñåáå ïðåäñòàâèòè, ïîêàçàòè ñâîþ ñò³íãàçåòó, ñöåíêó. Äðóãèì çàâäàííÿì áóëî çìàãàííÿ ç âèêîíàííÿ ñêàóòñüêèõ ï³ñåíü. Øàðãîðîäö³ âðàçèëè ÷óäîâîþ ñò³íãàçåòîþ, äå îïèñàëè óâåñü ñâ³é ñêàóòñüêèé ð³ê. À ëüâ³âñüê³ ñêàóòè ïðèêîëüíîþ ñöåíêîþ ïðî òàáîðè. Âñ³ ìàëè êëàñíó ïåðøó çóñòð³÷.

18:30 Íàðåøò³ äî íàñ ïðèºäíàëèñÿ ïîëüñüê³ õàðöåðè ç Ãäèí³ íà ÷îë³ ç äðóãîì ªæè Ãàõîì - Àñèñòåíòîì Ãîëîâíîãî Ñêàóòìàéñòðà Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â.

19:00 Ï³ñíÿ ëèíå, âæå êîæíà ç Äðóæèí ïðîñï³âàëè ïî äåñÿòü ï³ñåíü, ³íø³ ¿õ ï³äõîïëþâàëè, àòìîñôåðà òåïë³øàëà. Ïîëÿêè ïîêàçàëè ö³êàâ³ ³ãðè.

21:00 Äðóæíº êîëî, ï³ñíÿ «Í³÷ âæå éäå» ³ íà äîáðàí³÷.


Ñóáîòà 23 æîâòíÿ 2010
Äåíü Äðóãèé



4:00 Ñêàóòè ìóñÿòü ïðîêèäàòèñÿ.

6:00 Çóñòð³÷àºìîñÿ íà òåðåíîâó ãðó á³ëÿ 99 øêîëè. Ùå òåìíî, àëå ÷àñ âèðóøàòè íà òåðåíîâó ãðó, ÿêà â³äáóâàëàñÿ â Áðþõîâèöüêîìó ë³ñ³. Ïîðà çà ñïðàâó. Äðóæèíè! Øèêóéñü!

7:00 Ùå º ïåâíèé ÷àñ ïåðåä ãðîþ, ó÷àñíèêè ãîòóþòüñÿ. À äðóæèíîâ³ ìàëè íàãîäó ì³æ ñîáîþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ.

7:15 Ðîçïî÷èíàºòüñÿ òåðåí³âêà. Çàâäàííÿ áóëè ð³çíîìàí³òíèìè: ²ñòîð³ÿ ñêàóòèíãó, ³ñòîð³ÿ ÎÓÑ, ³ñòîð³ÿ Ãðþíâàëüäó, àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü, ïåðøà ìåäè÷íà äîïîìîãà, íàìåò, øèôðóâàííÿ, ïàâóòèíà.

Ñêàóòè

9:00 Çàê³í÷åííÿ òåðåíîâî¿ ãðè. Âñ³ óñï³øíî ñïðàâèëèñÿ ç çàâäàííÿìè. Ó÷àñíèêè ñí³äàþòü.

10:00 Çáèðàºìîñÿ íà ñï³ëüíîìó âîãíèù³. Ñï³âàºìî ï³ñí³, áàâèìîñÿ â ö³êàâ³ ³ãðè. Âñ³ì âåñåëî. Äðóã ªæè Ãàõ ïîêàçóº ö³êàâ³ ³ãðè. Ïîò³ì öå ðîáëÿòü ³ îäåñèòè òà ëüâ³âÿíè.

13:00 Ó÷àñíèêè âæå íà òâîð÷èõ ìàéñòåðíÿõ â ïðèì³ùåíí³ êîñòåëó Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ. Ñêàóòè ÎÓÑ ç Îêðóãè Ëüâ³â ïîêàçóþòü ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåðíîñò³ ñêàóòàì ç ³íøèõ Îêðóã. Òàêîæ íàì äîïîìàãàëà ïàí³ Ñîô³ÿ ßñ³íñüêà, âèêëàäà÷ Àêàäåì³¿ Ìèñòåöòâ, ìàòè îäíîãî ç ñêàóò³â 1-¿ Äðóæèíè. Âîíà íàâ÷àëà, ÿê ðîçïèñóâàòè áàò³ê. Áóëè òàêîæ â³òðàæ³, îð³ãàì³, íàìèñòî ç ñîëîìèíîê.

16:00 Ï³ñëÿ òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü ñêàóòè ìàëè çìîãó ïðîãóëÿòèñÿ ì³ñòîì. Ãóëÿëè äîï³çíà.

20:00 ×àñòèíà ñêàóò³â ìàëà ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ, ñï³âàòè ï³ñí³ òîùî…


Íåä³ëÿ 24 æîâòíÿ 2010
Äåíü Òðåò³é



Çðàíêó âñ³ ìàëè ÷àñ íà åêñêóðñ³¿ ïî Ëüâîâó, äî 13:30.

13:50 Çðîçóì³ëè, ùî íåìàº øàðãîðîäö³â. Êîëè äî ë³í³éêè çàëèøàëîñÿ 2 õâèëèíè, ¿ì ïî÷àëè àêòèâíî äçâîíèòè. ßê âèÿñíèëîñÿ, âîíè ñèäÿòü â àâòîáóñ³ çà ñò³íîþ êîñòåëó â ïîäâ³ð`¿ ñóñ³äíüî¿ øêîëè ³ ÷åêàþòü, êîëè ¿õ ïîêëè÷óòü. Òîìó ë³í³éêà ïî÷àëàñÿ ç ï’ÿòèõâèëèííèì çàï³çíåííÿì.

14:05 Óðî÷èñòà ë³í³éêà-çàêðèòòÿ Ñòàðòó. Ïðèâ³òàííÿ, âðó÷åííÿ äèïëîì³â, ñï³ëüíå ôîòîãðàôóâàííÿ… âñ³ áóëè ðàä³ñí³ ³ çàäîâîëåí³.

Ñêàóòè

1 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ìåí³ Êîðîëÿ Äàíèëà

15:00 Ñëóæáà Áîæà â êîñòåë³ Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ. Ñëóæáà Áîæà çà ÎÓÑ äîäàâàëà õîðîøîãî íàñòðîþ òà áàæàííÿ ïðàöþâàòè äàë³.

16:00 Ñòàðò çàâåðøèâñÿ… Ïîðà ³ ïî÷àñòóâàòèñÿ… Âñå áóëî íàäçâè÷àéíî ñìà÷íî, í³õòî íå õîò³â ¿õàòè äîäîìó, âñ³ çàïðîøóâàëè îäèí îäíîãî â ãîñò³. Ïåðøèìè ç³ðâàëèñÿ øàðãîðîäö³, áî íà íèõ ÷åêàâ îðåíäîâàíèé àâòîáóñ. Ðåøòà ðîç`¿æäæàëèñÿ â ïîíåä³ëîê, à õòî ³ ó â³âòîðîê.

Ùî ïîêàçàâ Ñòàðò? Òå, ùî ñêàóòè ÎÓÑ ëþáëÿòü ñï³ëêóâàòèñÿ, âì³þòü çìàãàòèñÿ, º äîáðèìè õðèñòèÿíàìè, ëþáëÿòü Óêðà¿íó, ñïîâíåí³ íàòõíåííÿ òà åíòóç³àçìó ³ ùå… òå, ùî áàòüêè íàøèõ ñêàóò³â íå ò³ëüêè ï³äòðèìóâàëè, àëå é äîêëàëè ÷èìàëî çóñèëü â îðãàí³çàö³þ ñâÿòà. Ñòàðò çàê³í÷èâñÿ… Òðîøêè âòîìè, òðîøêè ñóìó. À äàë³ - ÷åêàºìî Ñòàðòó íàñòóïíîãî ðîêó.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1546

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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