Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ
Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ
Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
27 Ëèñòîïàä 2010 21:10:29
Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ä³º íà îñíîâîïîëîæíèõ çàñàäàõ îáîâ’ÿçêó ñêàóò³â ïåðåä Áîãîì, ïåðåä Â³ò÷èçíîþ, ïåðåä ³íøèìè òà ïåðåä ñîáîþ.
Îáîâ’ÿçîê ñêàóò³â ïåðåä Áîãîì âèðàæàºòüñÿ ó â³ääàíîñò³ äóõîâíèì ö³ííîñòÿì ³ ñïîâ³äàíí³ ðåë³ã³¿, ÿêà ¿õ âèðàæàº, à â³äòàê – ïðèéíÿòò³ çîáîâ’ÿçàíü, ùî ç öüîãî âèïëèâàþòü.
Äóõîâí³ñòü ìóñèòü â³ä³ãðàâàòè ñèëüíî àëå äîì³íóþòü â óêðà¿íñüêîìó ñêàóòñüêîìó âèõîâàíí³, áî º ùå ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ, ÿêå òàêîæ ïîâèííî â³ä³ãðàâàòè ñèëüíó ðîëü. Îäíàê íà ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³ ñë³ä çóïèíèòèñÿ îêðåìî. À â íàñ çàâäàííÿ ðîçãëÿíóâàòè ñàìå äóõîâíå ÷è õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ.
Çäàâàëîñÿ á, ñó÷àñíó ìîëîäü çäèâóâàòè âàæêî - âñå âîíà çíàº, ïðî âñå ìàº ñâîþ óÿâó - õàé ³íîä³ é íå òàêó, ÿêó äîðîñë³ ââàæàþòü ïðàâèëüíîþ. Ìîæëèâî òîìó, ùî âîíè - ñêàóòè, êîòð³ âæå çíàþòü â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, âàæê³ íàâ³òü äëÿ äîðîñëèõ - íàïðèêëàä, ÿê ³ äëÿ ÷îãî æèòè?..
Àëå îäíà ñïðàâà - ãîâîðèòè ïðî Áîãà, é çîâñ³ì ³íøà - ãîâîðèòè ç Áîãîì. Ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè ðàíî ÷è ï³çíî â³äáóâàºòüñÿ çóñòð³÷ ³ç Ãîñïîäîì, âàæëèâî â öåé ìîìåíò íå â³äâåðíóòèñÿ é íå ïðîéòè ïîâç Íüîãî...
Âèçíà÷åííÿ äóõîâíîñò³…
Îòæå ïåðø í³æ âèÿñíèòè ïðî ïîòðåáó õðèñòèÿíñüêîãî òà äóõîâíîãî âèõîâàííÿ Óêðà¿íñüêîãî ñêàóòèíãó ñë³ä âèÿñíèòè äåê³ëüêà ïîíÿòü à ñàìå: Äóõîâí³ñòü, äóõîâíå âèõîâàííÿ, õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ.
Îòæå ùî òàêå äóõîâí³ñòü?
Äóõîâí³ñòü – öå âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, çâ’ÿçîê ëþäèíè ç ðåë³ã³ºþ.
Äóõîâí³ñòü – öå ñòðèæåíü, ôóíäàìåíò âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè. Éîìó íå ìîæíà íàâ÷èòè ç äîïîìîãîþ íàñòàíîâ. Ìîæíà âêàçàòè ëèøå øëÿõ, àëå íå ìîæíà çàñòàâèòè ïî íüîìó éòè.
Äóõîâí³ñòü – öå òå, ùî â³äð³çíÿº ëþäèíó, ùî âëàñòèâå ëèøå ¿é îäí³é.
Äóõîâí³ñòü – òâîð÷à ñïðÿìîâàí³ñòü, íàñíàãà ëþäèíè; ïåâíèé òèï ñâ³òîâ³äíîøåííÿ: òðèºäí³ñòü ñòàâëåííÿ äî àáñîëþòó, äî ñâ³òó – ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà, ³íøèõ ëþäåé, ñàìîãî ñåáå. Âèõîäèòè ç ðîçóì³ííÿ ëþäèíè ÿê äóõîâíî¿ ³ñòîòè, îçíà÷àº, ùî ìè âèçíà÷àºìî çà íåþ áåçóìîâíå ïðàâî íà äóõîâíå ñàìîñòàíîâëåííÿ, ñàìîä³ÿëüí³ñòü, òîáòî ñïðèéìàºìî ¿¿ ÿê ñïðàâæíüîãî ñóá’ºêòà âëàñíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿêèé íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ çä³éñíåííÿ.
Ó ô³ëîñîô³¿ òà ïñèõîëîã³¿ ñêëàëèñÿ ð³çí³ ðîçóì³ííÿ äóõîâíîñò³: ÿê ðåë³ã³éíîñò³, ñïðèéíÿòòÿ ³äå¿ Áîãà, ðîçâèòêó ³íòåë³ãåíòíîñò³ ³ äîáðîïîðÿäíîñò³. Ìåòîþ äóõîâíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ º äîñÿãíåííÿ ãàðìîí³¿ ì³æ âëàñíèì æèòòÿì ³ íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì.
²íä³éñüêèé ô³ëîñîô Ø.À.Ãðîø ãîâîðèòü: "Äóõîâí³ñòü ó ñâî¿é ñóò³ º ïðîáóäæåííÿì âíóòð³øíüî¿ ä³éñíîñò³ íàøîãî ñòâîð³ííÿ, íàøî¿ äóø³, âíóòð³øíº ïðàãíåííÿ ï³çíàòè, â³ä÷óòè ³ îòîòîæíèòè ñåáå ç íåþ, óâ³éòè â êîíòàêò ç âèùîþ ä³éñí³ñòþ . îá’ºäíàòèñÿ ç íåþ, ³ ÿê íàñë³äîê öüîãî êîíòàêòó – ïåðåòâîðèòè âñþ íàøó ³ñòîòó íà íîâó, â íîâó îñîáèñò³ñòü, â íîâó ïðèðîäó".
Äóõîâí³ñòü íå çâîäèòüñÿ äî ³íòåëåêòóàëüíîñò³, ³äåàëüíîñò³, çâåðíåííÿ ðîçóìó äî åòèêè, ÷èñòî¿ ìîðàë³ àáî àñêåòèçìó. Äóõîâí³ñòü íå º é ÷èñòà ðåë³ã³éí³ñòü, ÷è åìîö³éíå ï³äíåñåííÿ äóõó, àáî ðîçóìîâà äîâ³ðà ³ óðåãóëüîâàí³ñòü ïîâåä³íêè íà öèõ çàñàäàõ. Äóõîâíîþ º áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà âåäå ëþäèíó âïåðåä ó íàïðÿìêó ÿêî¿ñü ôîðìè ðîçâèòêó: åìîö³éíîãî, ³íòó¿òèâíîãî, ñîö³àëüíîãî – ³ âåäå, âêàçóº íà æèòòºâ³ñòü éîãî âíóòð³øíüî¿ ñèëè.
Äóõîâíîþ º ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, çàâäÿêè ÿê³é ñòàí ëþäñòâà éîãî âëàñíèìè çóñèëëÿìè ï³äíîñèòüñÿ íà á³ëüø âèñîêèé ñòóï³íü ïðîÿâ³â.
Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà ñàìà çíàéòè ñâ³é âëàñíèé âõ³ä ó "öàðñòâî äóõà" ³ âèçíà÷èòè ñàìó ñåáå ³ ñâîº áóòòÿ. Ñòóï³íü äóõîâíîãî ðîçâèòêó íå çàâæäè âèçíà÷àºòüñÿ â³êîì. Òà ¿¿ êîðåí³, ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, âèõîäÿòü ç äèòèíñòâà. Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ïåð³îä ó ïðîöåñ³ äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, îñê³ëüêè çàêëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò äëÿ ñïðèéíÿòòÿ îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, ñâîãî ì³ñöÿ ³ ðîë³ â í³é. Äóõîâíîìó ñâ³òîâ³ îñîáèñòîñò³, ùî ôîðìóºòüñÿ, íàäàâàâ âåëèêîãî çíà÷åííÿ Â.À.Ñóõîìëèíñüêèé. Â³í ðîçãëÿäàâ ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ÿê ³ç éîãî ðîçóìîâèì, òàê ³ ç ìîðàëüíèì òà åñòåòè÷íèì ðîçâèòêîì. Âèäàòíèé ïåäàãîã ïèñàâ: "Ñôåðà äóõîâíîãî æèòòÿ ëþäèíè – öå ðîçâèòîê, ôîðìóâàííÿ ³ çàäîâîëåííÿ éîãî ìîðàëüíîñò³, ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ åñòåòè÷íèõ çàïèò³â é ³íòåðåñ³â ó ïðîöåñ³ àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äæåðåëîì äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè º ìàòåð³àëüíèé ñâ³ò, îá’ºêòèâíà ä³éñí³ñòü ³ îñîáëèâî òàê³ âàæëèâ³ ¿¿ ñôåðè, ÿê ãðîìàäñüêå æèòòÿ ëþäèíè, éîãî ñîö³àëüíèé ³ ìîðàëüíèé äîñâ³ä".
Ç ðåë³ã³éíî¿ òî÷êè çîðó äóõîâí³ñòü öå âèÿâ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè;çäàòí³ñòü äî òâîðåííÿ äóõîâíîãî ñâ³òó, äî ñàìîâäîìêîíàëåííÿ. Ðåë³ã³éíèé- 1.ßêèé â³ðèòü ó Áîãà é ñòàðàííî âèêîíóº âñ³ ðåë³ã³éí³ îáðÿäè. 2.ßêèé ñòîñóºòüñÿ ðåë³ã³¿, ãðóíòóºòüñÿ íà ðåë³ã³¿. Äóõîâíèé ñâ³ò êîæíî¿ ëþäèíè - ³íäèâ³äóâàëüíèé.Éîãî íàïîâíåííÿ çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä íàñ.Ç äóõîâíèì ñâ³òîì ïîâ'ÿçàíå ïîíÿòòÿ "äóõîâí³ñòü". Äóõîâí³ñòü âèçíà÷àþòü ÿê çäàòí³ñòü ëþäèíè òâîðèòè äóõîâíèé ñâ³ò. Ïåðåäóñ³ì öÿ çäàòí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â ñàìîâäîñêîíàëåíí³, áî äóõîâíèé ñâ³ò ïåðåáóâàº âñåðåäèí³ êîæíîãî ç íàñ - öå íàø³ äóìêè, ìð³¿, âðàæåííÿ, ïî÷óòòÿ, çðåøòîþ - íàøå ïðàãíåííÿ äîñÿãòè ³äåàëó, ñòàòè êðàùèì, äîñêîíàë³øèì. Äóõîâí³ñòü º ò³ºþ ìàãíåòè÷íîþ âëàñòèâ³ñòþ, ÿêà ðîáèòü ëþäèíó ö³êàâîþ äëÿ ³íøèõ. ²äåòüñÿ íå ëèøå ïðî çíàííÿ , äîñâ³ä, òîâàðèñüê³ñòü àáî ùåäð³ñòü. Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé äóõîâíå æèòòÿ ïîâ'ÿçàíå ç³ ñëóæ³ííÿì Áîãó. Òàêèé ïðîÿâ äóõîâíîñò³ íàçèâàþòü ðåë³ã³ºþ. Ðèñó, ùî âèçíà÷àº, ÿêîþ ì³ðîþ ëþäèíà ïåðåéíÿòà ðåë³ã³éíèìè ³äåÿìè, ö³ííîñòÿìè , íîðìàìè, íàñê³ëüêè ðåë³ã³ÿ âïëèâàº íà æèòòÿ ëþäèíè, íàçèâàþòü ðåë³ã³éí³ñòþ.Êîëè êàæóòü, ùî ëþäèíà ðåë³ã³éíà, öå îçíà÷àº,ùî â îñíîâ³ ¿¿ äóõîâíîãî æèòòÿ ëåæèòü ïåâíà ðåë³ã³ÿ, â³ðà â Áîãà. Ïèòàííÿ äëÿ âñ³õ Ó ùî ìîæóòü â³ðèòè ëþäè??, ×îìó ëþäè â³ðÿòü ó Áîãà??
Çàñíîâíèê ñêàóòèíãó Ðîáåðò Ñò³âåíñîí Áàäåí-Ïàóåë â êíèæö³ «Ñêàóòèíã äëÿ õëîïö³â» çàçíà÷èâ : Íå âàðòèé òîé õòî íå â³ðèòü â Áîãà ³ íå ñëóõàºòüñÿ éîãî çàêîí³â, ÿêùî ñêàóòèíã ìàâ áóòè áåç Áîãà, êðàùå á éîãî íå áóëî…» Ñàìå òàêå ñòàâëåííÿ ó Á³Ï³ áóëî äóõîâíîãî ³ õðèñòèÿíñüêîãî çðîñòàííÿ ñêàóò³â. Òàêèé ï³äõ³ä ïîâèíåí áóòè ³ â óêðà¿íñüêîãî ñêàóòèíãó, çîêðåìà äî ïèòàííÿ äóõîâíîñò³, ðåë³ã³éíîñò³ ³ õðèñòèÿíñüêîãî âèõîâàííÿ â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ.
Äóõîâí³ñòü àëå íå êîíôåñ³éí³ñòü…
Â êîíöåïö³ÿõ õðèñòèÿíñüêîãî âèõîâàííÿ â ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³ñíóº äåê³ëüêà ï³äõîä³â äî äóõîâíîãî âèõîâàííÿ. Îäèí ç ï³äõîä³â öå êîíôåñ³éíèé ï³äõ³ä çà ÿêèì ñë³ä âèõîâóâàòè ìîëîäü çîêðåìà ñêàóò³â â îäíî êîíôåñ³éíîìó ïåâíîìó ñåðåäîâèù³: Ïîòð³áíî àêöåíòóâàòè íà ïðèíàëåæíîñò³ äî â³ðè áàòüê³â, ÿêà ó íàøîìó âèïàäêó º ïðåäñòàâëåíà Öåðêâàìè Âîëîäèìèðîâîãî Õðåùåííÿ. Ö³ Öåðêâè ïîâèíí³ ìàòè ÷³ëüíå ì³ñöå ó âñ³õ ïëàñòîâèõ ïðîãðàìàõ. Ó÷àñòü ³íàêîâ³ðóþ÷èõ ìàº áóòè âèð³øåíà ò³ëüêè íà îñîáèñòîìó ð³âí³ ³ ó ïîðÿäêó âèíÿòêó, ÿêùî íàñïðàâä³ ðåë³ã³éíà ïðèíàëåæ³ñòü äàíî¿ îñîáè çàáîðîíÿº ¿é áðàòè ó÷àñòü â ìîëèòâ³ Öåðêîâ Âîëîäèìèðîâîãî Õðåùåííÿ. Ðåë³ã³éíå âèõîâàííÿ â Ïëàñò³ (ãóò³ðêà íà Ì³æêðàéîâîìó ñåì³íàð³ ïðîâ³äíèê³â òà ïëàñòîâèõ âèõîâíèê³â, Êè¿â, 27.09.2004). Òàêó ï³äõ³ä ñïîâ³äóº ÷àñòèíà Ñêàóòñüêèõ Îðãàí³çàö³é- çîêðåìà â Óêðà¿í³: Êàòîëèöüê³ Ñêàóòè ªâðîïè, Ïðàâîñëàâí³ Ñêàóòè Óêðà¿íè òîùî…
²ñíóº ï³äõ³ä äå âçàãàë³ â³äêèäàºòüñÿ äóõîâíå òà õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ ñêàóòñòâà àáî çâîäèòüñÿ öå äî ì³í³ìóìó.
²ñíóº òðåòº ïîçèö³ÿ ³ ï³äõ³ä ïðî òå, ùî íåìîæëèâî â³äêèíóòè ïîòðåáó õðèñòèÿíñüêîãî òà äóõîâíîãî âèõîâàííÿ ñêàóò³â îäíàê íå ñë³ä ïðèâ’ÿçóâàòè äî ïåâíî¿ êîíôåñ³¿ ÷è Öåðêâè. Íå ñë³ä ôîðìóâàòè ñêàóòñüê³ ïàòðóë³ òà Äðóæèíè çà êîíôåñ³éíîþ îçíàêîþ òîùî… Îäíàê ñë³ä çàîõî÷óâàòè ðåë³ã³éí³ ïðàêòèêè Äðóæèíè, ïàòðóëÿ, îñîáèñò³. Ðîçìîâè íà ðåë³ã³éíó òåìó, ó÷àñòü â ðåë³ã³éíèõ òà öåðêîâíèõ çàõîäàõ, âèøêîëè íà ðåë³ã³éíó òåìó, çäîáóâàííÿ ðåë³ã³éíèõ âì³ëîñòåé… Öåé ï³äõ³ä ïîâèííà ñïîâ³äóâàòè òàêîæ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ.
Ðåë³ã³éíå âèõîâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç: Ñï³ëüí³ âñ³ì ïàòðóëåì àáî Äðóæèíîþ â³äâ³äèíè Ñëóæáè Áîæîþ ùîì³ñÿöÿ, ³ñïèòè ç ðåë³ã³éíèõ âì³ëîñòåé, æèòòÿ ñåðåä ïðèðîäè, ñïîãëÿäàííÿ Áîæîãî òâîð³ííÿ (ãóò³ðêà, âàòðè íà ðåë³ã³éíó òåìàòèêó), ðåë³ã³éí³ ñâÿòêóâàííÿ, ó÷àñòü ó çàõîäàõ òà àêö³ÿõ ðåë³ã³éíîãî õàðàêòåðó, ñï³ëüíó ìîëèòâó íà ïî÷àòêó ³ íà íàïðèê³íö³ ñõîäèí Äðóæèíè, ñï³ëüíó ìîëèòâó ï³ä ÷àñ Ë³í³éêè íà òàáîð³, ìîëèòâè ï³ä ÷àñ ñï³ëüíîãî ñïîæèâàííÿ ¿æ³. (Âñåá³÷íå âèõîâàííÿ: Ìàòåð³àëè äëÿ âèõîâíèê³â, Öåíòðàëüíà Ñêàóòñüêà Ðàäà ÎÓÑ, Ëüâ³â 2003, ñò. 4)
Îòæå õðèñòèÿíñüêèé âèì³ð ìóñèòü áóòè ÿêùî íå äîì³íóþ÷èé òî ïðèíàéì³ äîñòàòí³é.
Îäíàê Ñêàóòñüê³ Äðóæèíè íå ïîâèíí³ áóòè îäíîêîíôåñ³éí³. Íàâïàêè ìè ïîâèíí³ ï³çíàâàòè õðèñòèÿíñüê³ òðàäèö³¿ îäíå îäíîãî, ïîâèíí³ øóêàòè ïðèÿçí³, òåðïèìîñò³ ³ òîëåðàíòíîñò³. ² öüîãî òàêîæ íàâ÷àº ñêàóòèíã. Òàêîæ êîíôåñ³éíèõ ïîä³ë ñåðåä ñêàóò³â íå ñïðèÿº ºäíîñò³ ñàìîãî ñêàóòèíãó, ðîçäð³áíþº íà êîíôåñ³éí³ ñåêö³¿ òîùî… Îäíàê ïðè áàæàíí³ ïàðàô³ÿëüíî¿ ãðîìàäè ìîæíà ñòâîðèòè Äðóæèíó, äå áóäå ïðàêòèêóâàòèñÿ äóõîâí³ñòü îáðÿäó ïåâíî¿ ãðîìàäè. Îäíàê íàâ³òü òàêà Äðóæèíà íå ìîæå áóòè çàêðèòîþ äëÿ ³íøèõ.
Çàâäàííÿ äëÿ âèõîâíèêà
Çàâäàííÿ äëÿ âèõîâíèêà ïðèùåïèòè äóõîâíå âèõîâàííÿ êîæíîìó ñêàóòó, îäíàê ïðèùåïèòè à íå íàâ÷èòè…: Ðåë³ã³éíîñò³ ãîä³ íàâ÷èòè, íåþ ìîæíà ò³ëüêè çàðàçèòè (Ðîáåðò Áåéäåí-Ïàóåë. Âêàç³âêè ñêàóòìàéñòðàì) Âèõîâíèê ìîæå öå çðîáèòè ÿê íà âëàñíîìó ïðèêëàä³ òàê ³ çàâäÿêè ïðàêòèö³ öèõ ðå÷åé, ÿê³ º íàâ³òü ³ îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ â ÎÓÑ. Ìîæëèâå òàêîæ ³ ïðàêòèêó âàíí³ ó÷àñò³ íàïðèêëàä â ïðîùàõ ³ ïàëîìíèöòâàõ, òîùî…
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1706
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ
.
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.