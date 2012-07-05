Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4005 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3577 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3332 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3629 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4130 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ

Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ



Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â

27 Ëèñòîïàä 2010 21:10:29



Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ä³º íà îñíîâîïîëîæíèõ çàñàäàõ îáîâ’ÿçêó ñêàóò³â ïåðåä Áîãîì, ïåðåä Â³ò÷èçíîþ, ïåðåä ³íøèìè òà ïåðåä ñîáîþ.

Îáîâ’ÿçîê ñêàóò³â ïåðåä Áîãîì âèðàæàºòüñÿ ó â³ääàíîñò³ äóõîâíèì ö³ííîñòÿì ³ ñïîâ³äàíí³ ðåë³ã³¿, ÿêà ¿õ âèðàæàº, à â³äòàê – ïðèéíÿòò³ çîáîâ’ÿçàíü, ùî ç öüîãî âèïëèâàþòü.

Äóõîâí³ñòü ìóñèòü â³ä³ãðàâàòè ñèëüíî àëå äîì³íóþòü â óêðà¿íñüêîìó ñêàóòñüêîìó âèõîâàíí³, áî º ùå ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ, ÿêå òàêîæ ïîâèííî â³ä³ãðàâàòè ñèëüíó ðîëü. Îäíàê íà ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³ ñë³ä çóïèíèòèñÿ îêðåìî. À â íàñ çàâäàííÿ ðîçãëÿíóâàòè ñàìå äóõîâíå ÷è õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ.

Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ

Çäàâàëîñÿ á, ñó÷àñíó ìîëîäü çäèâóâàòè âàæêî - âñå âîíà çíàº, ïðî âñå ìàº ñâîþ óÿâó - õàé ³íîä³ é íå òàêó, ÿêó äîðîñë³ ââàæàþòü ïðàâèëüíîþ. Ìîæëèâî òîìó, ùî âîíè - ñêàóòè, êîòð³ âæå çíàþòü â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, âàæê³ íàâ³òü äëÿ äîðîñëèõ - íàïðèêëàä, ÿê ³ äëÿ ÷îãî æèòè?..

Àëå îäíà ñïðàâà - ãîâîðèòè ïðî Áîãà, é çîâñ³ì ³íøà - ãîâîðèòè ç Áîãîì. Ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè ðàíî ÷è ï³çíî â³äáóâàºòüñÿ çóñòð³÷ ³ç Ãîñïîäîì, âàæëèâî â öåé ìîìåíò íå â³äâåðíóòèñÿ é íå ïðîéòè ïîâç Íüîãî...

Âèçíà÷åííÿ äóõîâíîñò³…



Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ

Îòæå ïåðø í³æ âèÿñíèòè ïðî ïîòðåáó õðèñòèÿíñüêîãî òà äóõîâíîãî âèõîâàííÿ Óêðà¿íñüêîãî ñêàóòèíãó ñë³ä âèÿñíèòè äåê³ëüêà ïîíÿòü à ñàìå: Äóõîâí³ñòü, äóõîâíå âèõîâàííÿ, õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ.

Îòæå ùî òàêå äóõîâí³ñòü?

Äóõîâí³ñòü – öå âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, çâ’ÿçîê ëþäèíè ç ðåë³ã³ºþ.

Äóõîâí³ñòü – öå ñòðèæåíü, ôóíäàìåíò âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè. Éîìó íå ìîæíà íàâ÷èòè ç äîïîìîãîþ íàñòàíîâ. Ìîæíà âêàçàòè ëèøå øëÿõ, àëå íå ìîæíà çàñòàâèòè ïî íüîìó éòè.

Äóõîâí³ñòü – öå òå, ùî â³äð³çíÿº ëþäèíó, ùî âëàñòèâå ëèøå ¿é îäí³é.

Äóõîâí³ñòü – òâîð÷à ñïðÿìîâàí³ñòü, íàñíàãà ëþäèíè; ïåâíèé òèï ñâ³òîâ³äíîøåííÿ: òðèºäí³ñòü ñòàâëåííÿ äî àáñîëþòó, äî ñâ³òó – ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà, ³íøèõ ëþäåé, ñàìîãî ñåáå. Âèõîäèòè ç ðîçóì³ííÿ ëþäèíè ÿê äóõîâíî¿ ³ñòîòè, îçíà÷àº, ùî ìè âèçíà÷àºìî çà íåþ áåçóìîâíå ïðàâî íà äóõîâíå ñàìîñòàíîâëåííÿ, ñàìîä³ÿëüí³ñòü, òîáòî ñïðèéìàºìî ¿¿ ÿê ñïðàâæíüîãî ñóá’ºêòà âëàñíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿêèé íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ çä³éñíåííÿ.

Ó ô³ëîñîô³¿ òà ïñèõîëîã³¿ ñêëàëèñÿ ð³çí³ ðîçóì³ííÿ äóõîâíîñò³: ÿê ðåë³ã³éíîñò³, ñïðèéíÿòòÿ ³äå¿ Áîãà, ðîçâèòêó ³íòåë³ãåíòíîñò³ ³ äîáðîïîðÿäíîñò³. Ìåòîþ äóõîâíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ º äîñÿãíåííÿ ãàðìîí³¿ ì³æ âëàñíèì æèòòÿì ³ íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì.

²íä³éñüêèé ô³ëîñîô Ø.À.Ãðîø ãîâîðèòü: "Äóõîâí³ñòü ó ñâî¿é ñóò³ º ïðîáóäæåííÿì âíóòð³øíüî¿ ä³éñíîñò³ íàøîãî ñòâîð³ííÿ, íàøî¿ äóø³, âíóòð³øíº ïðàãíåííÿ ï³çíàòè, â³ä÷óòè ³ îòîòîæíèòè ñåáå ç íåþ, óâ³éòè â êîíòàêò ç âèùîþ ä³éñí³ñòþ . îá’ºäíàòèñÿ ç íåþ, ³ ÿê íàñë³äîê öüîãî êîíòàêòó – ïåðåòâîðèòè âñþ íàøó ³ñòîòó íà íîâó, â íîâó îñîáèñò³ñòü, â íîâó ïðèðîäó".

Äóõîâí³ñòü íå çâîäèòüñÿ äî ³íòåëåêòóàëüíîñò³, ³äåàëüíîñò³, çâåðíåííÿ ðîçóìó äî åòèêè, ÷èñòî¿ ìîðàë³ àáî àñêåòèçìó. Äóõîâí³ñòü íå º é ÷èñòà ðåë³ã³éí³ñòü, ÷è åìîö³éíå ï³äíåñåííÿ äóõó, àáî ðîçóìîâà äîâ³ðà ³ óðåãóëüîâàí³ñòü ïîâåä³íêè íà öèõ çàñàäàõ. Äóõîâíîþ º áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà âåäå ëþäèíó âïåðåä ó íàïðÿìêó ÿêî¿ñü ôîðìè ðîçâèòêó: åìîö³éíîãî, ³íòó¿òèâíîãî, ñîö³àëüíîãî – ³ âåäå, âêàçóº íà æèòòºâ³ñòü éîãî âíóòð³øíüî¿ ñèëè.

Äóõîâíîþ º ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, çàâäÿêè ÿê³é ñòàí ëþäñòâà éîãî âëàñíèìè çóñèëëÿìè ï³äíîñèòüñÿ íà á³ëüø âèñîêèé ñòóï³íü ïðîÿâ³â.

Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà ñàìà çíàéòè ñâ³é âëàñíèé âõ³ä ó "öàðñòâî äóõà" ³ âèçíà÷èòè ñàìó ñåáå ³ ñâîº áóòòÿ. Ñòóï³íü äóõîâíîãî ðîçâèòêó íå çàâæäè âèçíà÷àºòüñÿ â³êîì. Òà ¿¿ êîðåí³, ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, âèõîäÿòü ç äèòèíñòâà. Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ïåð³îä ó ïðîöåñ³ äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, îñê³ëüêè çàêëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò äëÿ ñïðèéíÿòòÿ îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, ñâîãî ì³ñöÿ ³ ðîë³ â í³é. Äóõîâíîìó ñâ³òîâ³ îñîáèñòîñò³, ùî ôîðìóºòüñÿ, íàäàâàâ âåëèêîãî çíà÷åííÿ Â.À.Ñóõîìëèíñüêèé. Â³í ðîçãëÿäàâ ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ÿê ³ç éîãî ðîçóìîâèì, òàê ³ ç ìîðàëüíèì òà åñòåòè÷íèì ðîçâèòêîì. Âèäàòíèé ïåäàãîã ïèñàâ: "Ñôåðà äóõîâíîãî æèòòÿ ëþäèíè – öå ðîçâèòîê, ôîðìóâàííÿ ³ çàäîâîëåííÿ éîãî ìîðàëüíîñò³, ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ åñòåòè÷íèõ çàïèò³â é ³íòåðåñ³â ó ïðîöåñ³ àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äæåðåëîì äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè º ìàòåð³àëüíèé ñâ³ò, îá’ºêòèâíà ä³éñí³ñòü ³ îñîáëèâî òàê³ âàæëèâ³ ¿¿ ñôåðè, ÿê ãðîìàäñüêå æèòòÿ ëþäèíè, éîãî ñîö³àëüíèé ³ ìîðàëüíèé äîñâ³ä".

Ç ðåë³ã³éíî¿ òî÷êè çîðó äóõîâí³ñòü öå âèÿâ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè;çäàòí³ñòü äî òâîðåííÿ äóõîâíîãî ñâ³òó, äî ñàìîâäîìêîíàëåííÿ. Ðåë³ã³éíèé- 1.ßêèé â³ðèòü ó Áîãà é ñòàðàííî âèêîíóº âñ³ ðåë³ã³éí³ îáðÿäè. 2.ßêèé ñòîñóºòüñÿ ðåë³ã³¿, ãðóíòóºòüñÿ íà ðåë³ã³¿. Äóõîâíèé ñâ³ò êîæíî¿ ëþäèíè - ³íäèâ³äóâàëüíèé.Éîãî íàïîâíåííÿ çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä íàñ.Ç äóõîâíèì ñâ³òîì ïîâ'ÿçàíå ïîíÿòòÿ "äóõîâí³ñòü". Äóõîâí³ñòü âèçíà÷àþòü ÿê çäàòí³ñòü ëþäèíè òâîðèòè äóõîâíèé ñâ³ò. Ïåðåäóñ³ì öÿ çäàòí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â ñàìîâäîñêîíàëåíí³, áî äóõîâíèé ñâ³ò ïåðåáóâàº âñåðåäèí³ êîæíîãî ç íàñ - öå íàø³ äóìêè, ìð³¿, âðàæåííÿ, ïî÷óòòÿ, çðåøòîþ - íàøå ïðàãíåííÿ äîñÿãòè ³äåàëó, ñòàòè êðàùèì, äîñêîíàë³øèì. Äóõîâí³ñòü º ò³ºþ ìàãíåòè÷íîþ âëàñòèâ³ñòþ, ÿêà ðîáèòü ëþäèíó ö³êàâîþ äëÿ ³íøèõ. ²äåòüñÿ íå ëèøå ïðî çíàííÿ , äîñâ³ä, òîâàðèñüê³ñòü àáî ùåäð³ñòü. Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé äóõîâíå æèòòÿ ïîâ'ÿçàíå ç³ ñëóæ³ííÿì Áîãó. Òàêèé ïðîÿâ äóõîâíîñò³ íàçèâàþòü ðåë³ã³ºþ. Ðèñó, ùî âèçíà÷àº, ÿêîþ ì³ðîþ ëþäèíà ïåðåéíÿòà ðåë³ã³éíèìè ³äåÿìè, ö³ííîñòÿìè , íîðìàìè, íàñê³ëüêè ðåë³ã³ÿ âïëèâàº íà æèòòÿ ëþäèíè, íàçèâàþòü ðåë³ã³éí³ñòþ.Êîëè êàæóòü, ùî ëþäèíà ðåë³ã³éíà, öå îçíà÷àº,ùî â îñíîâ³ ¿¿ äóõîâíîãî æèòòÿ ëåæèòü ïåâíà ðåë³ã³ÿ, â³ðà â Áîãà. Ïèòàííÿ äëÿ âñ³õ Ó ùî ìîæóòü â³ðèòè ëþäè??, ×îìó ëþäè â³ðÿòü ó Áîãà??

Çàñíîâíèê ñêàóòèíãó Ðîáåðò Ñò³âåíñîí Áàäåí-Ïàóåë â êíèæö³ «Ñêàóòèíã äëÿ õëîïö³â» çàçíà÷èâ : Íå âàðòèé òîé õòî íå â³ðèòü â Áîãà ³ íå ñëóõàºòüñÿ éîãî çàêîí³â, ÿêùî ñêàóòèíã ìàâ áóòè áåç Áîãà, êðàùå á éîãî íå áóëî…» Ñàìå òàêå ñòàâëåííÿ ó Á³Ï³ áóëî äóõîâíîãî ³ õðèñòèÿíñüêîãî çðîñòàííÿ ñêàóò³â. Òàêèé ï³äõ³ä ïîâèíåí áóòè ³ â óêðà¿íñüêîãî ñêàóòèíãó, çîêðåìà äî ïèòàííÿ äóõîâíîñò³, ðåë³ã³éíîñò³ ³ õðèñòèÿíñüêîãî âèõîâàííÿ â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ.

Ñêàóòèíã ÎÓÑ ³ Õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ

Äóõîâí³ñòü àëå íå êîíôåñ³éí³ñòü…

Â êîíöåïö³ÿõ õðèñòèÿíñüêîãî âèõîâàííÿ â ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³ñíóº äåê³ëüêà ï³äõîä³â äî äóõîâíîãî âèõîâàííÿ. Îäèí ç ï³äõîä³â öå êîíôåñ³éíèé ï³äõ³ä çà ÿêèì ñë³ä âèõîâóâàòè ìîëîäü çîêðåìà ñêàóò³â â îäíî êîíôåñ³éíîìó ïåâíîìó ñåðåäîâèù³: Ïîòð³áíî àêöåíòóâàòè íà ïðèíàëåæíîñò³ äî â³ðè áàòüê³â, ÿêà ó íàøîìó âèïàäêó º ïðåäñòàâëåíà Öåðêâàìè Âîëîäèìèðîâîãî Õðåùåííÿ. Ö³ Öåðêâè ïîâèíí³ ìàòè ÷³ëüíå ì³ñöå ó âñ³õ ïëàñòîâèõ ïðîãðàìàõ. Ó÷àñòü ³íàêîâ³ðóþ÷èõ ìàº áóòè âèð³øåíà ò³ëüêè íà îñîáèñòîìó ð³âí³ ³ ó ïîðÿäêó âèíÿòêó, ÿêùî íàñïðàâä³ ðåë³ã³éíà ïðèíàëåæ³ñòü äàíî¿ îñîáè çàáîðîíÿº ¿é áðàòè ó÷àñòü â ìîëèòâ³ Öåðêîâ Âîëîäèìèðîâîãî Õðåùåííÿ. Ðåë³ã³éíå âèõîâàííÿ â Ïëàñò³ (ãóò³ðêà íà Ì³æêðàéîâîìó ñåì³íàð³ ïðîâ³äíèê³â òà ïëàñòîâèõ âèõîâíèê³â, Êè¿â, 27.09.2004). Òàêó ï³äõ³ä ñïîâ³äóº ÷àñòèíà Ñêàóòñüêèõ Îðãàí³çàö³é- çîêðåìà â Óêðà¿í³: Êàòîëèöüê³ Ñêàóòè ªâðîïè, Ïðàâîñëàâí³ Ñêàóòè Óêðà¿íè òîùî…

²ñíóº ï³äõ³ä äå âçàãàë³ â³äêèäàºòüñÿ äóõîâíå òà õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ ñêàóòñòâà àáî çâîäèòüñÿ öå äî ì³í³ìóìó.

²ñíóº òðåòº ïîçèö³ÿ ³ ï³äõ³ä ïðî òå, ùî íåìîæëèâî â³äêèíóòè ïîòðåáó õðèñòèÿíñüêîãî òà äóõîâíîãî âèõîâàííÿ ñêàóò³â îäíàê íå ñë³ä ïðèâ’ÿçóâàòè äî ïåâíî¿ êîíôåñ³¿ ÷è Öåðêâè. Íå ñë³ä ôîðìóâàòè ñêàóòñüê³ ïàòðóë³ òà Äðóæèíè çà êîíôåñ³éíîþ îçíàêîþ òîùî… Îäíàê ñë³ä çàîõî÷óâàòè ðåë³ã³éí³ ïðàêòèêè Äðóæèíè, ïàòðóëÿ, îñîáèñò³. Ðîçìîâè íà ðåë³ã³éíó òåìó, ó÷àñòü â ðåë³ã³éíèõ òà öåðêîâíèõ çàõîäàõ, âèøêîëè íà ðåë³ã³éíó òåìó, çäîáóâàííÿ ðåë³ã³éíèõ âì³ëîñòåé… Öåé ï³äõ³ä ïîâèííà ñïîâ³äóâàòè òàêîæ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ.

Ðåë³ã³éíå âèõîâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç: Ñï³ëüí³ âñ³ì ïàòðóëåì àáî Äðóæèíîþ â³äâ³äèíè Ñëóæáè Áîæîþ ùîì³ñÿöÿ, ³ñïèòè ç ðåë³ã³éíèõ âì³ëîñòåé, æèòòÿ ñåðåä ïðèðîäè, ñïîãëÿäàííÿ Áîæîãî òâîð³ííÿ (ãóò³ðêà, âàòðè íà ðåë³ã³éíó òåìàòèêó), ðåë³ã³éí³ ñâÿòêóâàííÿ, ó÷àñòü ó çàõîäàõ òà àêö³ÿõ ðåë³ã³éíîãî õàðàêòåðó, ñï³ëüíó ìîëèòâó íà ïî÷àòêó ³ íà íàïðèê³íö³ ñõîäèí Äðóæèíè, ñï³ëüíó ìîëèòâó ï³ä ÷àñ Ë³í³éêè íà òàáîð³, ìîëèòâè ï³ä ÷àñ ñï³ëüíîãî ñïîæèâàííÿ ¿æ³. (Âñåá³÷íå âèõîâàííÿ: Ìàòåð³àëè äëÿ âèõîâíèê³â, Öåíòðàëüíà Ñêàóòñüêà Ðàäà ÎÓÑ, Ëüâ³â 2003, ñò. 4)

Îòæå õðèñòèÿíñüêèé âèì³ð ìóñèòü áóòè ÿêùî íå äîì³íóþ÷èé òî ïðèíàéì³ äîñòàòí³é.

Îäíàê Ñêàóòñüê³ Äðóæèíè íå ïîâèíí³ áóòè îäíîêîíôåñ³éí³. Íàâïàêè ìè ïîâèíí³ ï³çíàâàòè õðèñòèÿíñüê³ òðàäèö³¿ îäíå îäíîãî, ïîâèíí³ øóêàòè ïðèÿçí³, òåðïèìîñò³ ³ òîëåðàíòíîñò³. ² öüîãî òàêîæ íàâ÷àº ñêàóòèíã. Òàêîæ êîíôåñ³éíèõ ïîä³ë ñåðåä ñêàóò³â íå ñïðèÿº ºäíîñò³ ñàìîãî ñêàóòèíãó, ðîçäð³áíþº íà êîíôåñ³éí³ ñåêö³¿ òîùî… Îäíàê ïðè áàæàíí³ ïàðàô³ÿëüíî¿ ãðîìàäè ìîæíà ñòâîðèòè Äðóæèíó, äå áóäå ïðàêòèêóâàòèñÿ äóõîâí³ñòü îáðÿäó ïåâíî¿ ãðîìàäè. Îäíàê íàâ³òü òàêà Äðóæèíà íå ìîæå áóòè çàêðèòîþ äëÿ ³íøèõ.

Çàâäàííÿ äëÿ âèõîâíèêà

Çàâäàííÿ äëÿ âèõîâíèêà ïðèùåïèòè äóõîâíå âèõîâàííÿ êîæíîìó ñêàóòó, îäíàê ïðèùåïèòè à íå íàâ÷èòè…: Ðåë³ã³éíîñò³ ãîä³ íàâ÷èòè, íåþ ìîæíà ò³ëüêè çàðàçèòè (Ðîáåðò Áåéäåí-Ïàóåë. Âêàç³âêè ñêàóòìàéñòðàì) Âèõîâíèê ìîæå öå çðîáèòè ÿê íà âëàñíîìó ïðèêëàä³ òàê ³ çàâäÿêè ïðàêòèö³ öèõ ðå÷åé, ÿê³ º íàâ³òü ³ îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ â ÎÓÑ. Ìîæëèâå òàêîæ ³ ïðàêòèêó âàíí³ ó÷àñò³ íàïðèêëàä â ïðîùàõ ³ ïàëîìíèöòâàõ, òîùî…



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1706

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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