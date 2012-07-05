Ñòî òèñÿ÷ ìî¿õ äðóç³â…

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4006 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3578 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4064 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3333 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3630 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4012 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4131 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3982 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3464 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ñòî òèñÿ÷ ìî¿õ äðóç³â…

Ñòî òèñÿ÷ ìî¿õ äðóç³â…



Àâòîð: Êîñòÿíòèí Ìß×²Í

03 Áåðåçíÿ 2008 03:03:07



ðîçïîâ³äü ïðî â³ðòóàëüíó àâ³àö³þ ³ îðãàí³çàö³þ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó

Ùî âè â³ä÷óâàºòå, ïî÷óâøè íàä ãîëîâîþ øóì äâèãóí³â ë³òàêà? Ìîæëèâî, âè íå çâåðíåòå íà íüîãî óâàãè, àëå â ñâ³ò³ º äóæå áàãàòî ëþäåé, äëÿ ÿêèõ öåé øóì – ìàíëèâèé ïîêëèê íåáà… Ìåí³ ïðèºìíî áóòè îäíèì ç òàêèõ ëþäåé. ß ë³òàþ ³ç çàäîâîëåííÿì, õî÷à ïîêè ùî ìîº ì³ñöå íå â êàá³í³ ï³ëîò³â, à ó ïàñàæèðñüêîìó êð³ñë³ á³ëÿ ³ëþì³íàòîðà. ß ëþáëþ äèâèòèñÿ íà Çåìëþ çãîðè, ëþáëþ äóõ âåëèêîãî àåðîïîðòó, äå íà òàáëî äåñÿòêè ì³ñò ³ êðà¿í, â ÿê³ òè ìîæåø ïîïàñòè âñüîãî ÷åðåç äåê³ëüêà ãîäèí. Ï³ä ÷àñ ñâîãî ïîëüîòó ÿ, ìèðíî ÷èòàþ÷è æóðíàë, áóäó çíàõîäèòèñü ï³ä êåð³âíèöòâîì äåñÿòê³â àâ³àäèñïåò÷åð³â, ÿê³ áåçïåðåðâíî ñïîñòåð³ãàþòü çà âñ³ì, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ïîâ³òð³. ² ÿ ïîâàæàþ ï³ëîò³â ³ äèñïåò÷åð³â, ÿêèì íåìîæíà âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó îêð³ì ÿê íà «â³äì³ííî», ùîáè ï³ñëÿ çëåòó çàâæäè íàñòóïàëî âäàëå ïðèçåìëåííÿ.

Õî÷à ùå ï³âðîêó òîìó ÿ çîâñ³ì íå çíàâ, ùî çìîæó ïðèì³ðÿòè òàêó ðîëü ³ íà ñåáå ³ çìîæó ðîáèòè ïðàêòè÷íî òåæ ñàìå, ùî é âîíè, âèêîðèñòîâóþ÷è ëèøå ñâ³é äîìàøí³é êîìï’þòåð ³ ²íòåðíåò. Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ äîïîìîãëè òèñÿ÷àì ëþäåé çðîáèòè ¿õ ìð³þ ïðî íåáî áëèæ÷å. Íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèì àâ³àñèìóëÿòîðîì º Microsoft Flight Simulator. Ó MFS º îäíà ïåðåâàãà, ÿêà ðîáèòü éîãî óí³êàëüíèì – öå â³äêðèòà ïðîãðàìíà àðõ³òåêòóðà, ùî äîçâîëÿº äîäàâàòè â áàçîâó âåðñ³þ íîâ³, á³ëüø ñó÷àñí³ ìîäåë³ ë³òàê³â, ðåàë³ñòè÷í³ ñöåíàð³¿ àåðîïîðò³â, òåêñòóðè ì³ñöåâîñò³, õìàð ³ ò.ä. Íàä ñòâîðåííÿì öèõ äîïîâíåíü ïðàöþþòü äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé: õòîñü º ñëóæáîâöåì âåëèêèõ ³ ìàëèõ ô³ðì, ùî âèïóñêàþòü ïëàòí³ ïðîäóêòè, õòîñü ïðàöþº íà ÷èñòîìó åíòóç³àçì³.

Çàðàç MFS - öå ìîæëèâ³ñòü ë³òàòè íà ïðàêòè÷íî âñ³õ â³äîìèõ ìîäåëÿõ ë³òàê³â ïî óñüîìó ñâ³òó. ² ìîæëèâ³ñòü äëÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé çàêîõàíèõ â íåáî, ë³òàòè, âñóïåðå÷ çàêîíàì çåìíîãî òÿæ³ííÿ, ñê³ëüêè ¿ì çàõî÷åòüñÿ.

Çàõîïëåííÿ MFS - öå ³ âåëè÷åçí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ëþäåé, äðóæáè, îáì³íó äîñâ³äîì, íîâèíàìè. Ò³ëüêè ñàéò www.avsim.ru - ÿäðî àâ³àö³éíîãî ñ³ì-ñï³âòîâàðèñòâà ÑÍÄ - ðåãóëÿðíî â³äâ³äóþòü áëèçüêî äåñÿòè òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Ñîòí³ ëþäåé, îá'ºäíàíèõ îäí³ºþ ³äåºþ ³ òàêèõ, ùî çíàëè ³íøèõ ðàí³øå ò³ëüêè çà ³ìåíàìè íà ôîðóì³, ïîçíàéîìèëèñÿ îäèí ç îäíèì â æèòò³, ïîòèñíóëè îäèí îäíîìó ðóêè. Çàðàç ñï³âòîâàðèñòâî àâ³àñèììåðîâ - áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, âåëèêà ³ ãàëàñëèâà ñ³ì'ÿ.

Ïðîòå â ðåàëüíîñò³ íàâ³òü ñåðåäí³é àåðîïîðò - öå äåñÿòêè ë³òàê³â, ùî îäíî÷àñíî çíàõîäÿòüñÿ íà çåìë³. Òèñÿ÷³, â äàíó õâèëèíó, çíàõîäÿòüñÿ â ïîâ³òð³. Òîìó, êàæó÷è ïðî ðåàë³çì àâ³àñèìóëÿòîð³â, òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî ñïðàâæíº â³ä÷óòòÿ ïîëüîòó äîñÿãàºòüñÿ òîä³, êîëè òè ëåòèø ó â³ðòóàëüíîìó íåá³ ç êîëåãàìè ³ òâî¿ì ïîëüîòîì, ÿê ó æèòò³, êåðóþòü àâ³àäèñïåò÷åðè.

Ó 1997-ìó ðîö³ â ²íòåðíåò³ ç'ÿâèëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ îá'ºäíàòè ïîëüîòè â àâ³àñèìóëÿòîðàõ ³ ñèìóëÿö³þ óïðàâë³ííÿ ïîâ³òðÿíèì ðóõîì (ÓÏÐ) â ºäèíó ìåðåæó, ùîá ëþáèòåë³ ³ òîãî ³ ³íøîãî ìîãëè ïðàöþâàòè îäèí äëÿ îäíîãî. Òàê ç'ÿâèâñÿ VATSIM (www.vatsim.net) - íàéá³ëüøà â³ðòóàëüíà ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî âêëþ÷àº ³ óêðà¿íñüêèé ô³ë³àë, - VATUA (www.avpu.org). VATSIM - äîáðîâ³ëüíà ³ íåêîìåðö³éíà îðãàí³çàö³ÿ, ³ âîíà íå áåðå í³ÿêèõ ãðîøåé ç ñâî¿õ ÷ëåí³â. ßêùî MFS - öå ìîæëèâ³ñòü ë³òàòè, òî VATSIM - öå ìîæëèâ³ñòü ë³òàòè ìàéæå ïî-ñïðàâæíüîìó.

Çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ïðîãðàìè âè ï³äêëþ÷àºòå ñâ³é ñèìóëÿòîð äî ìåðåæ³ ³ îïèíÿºòåñÿ ó â³ðòóàëüíîìó íåá³. Òåïåð ³íø³ ï³ëîòè ³ äèñïåò÷åðè ìîæóòü áà÷èòè âàñ íà åêðàíàõ ñâî¿õ ðàäàð³â, à âè, ïîäèâèâøèñü ç³ ñâîº¿ êàá³íè ïî ñòîðîíàõ, ìîæåòå áà÷èòè ³íø³ ë³òàêè.

Ïðîòå òðåáà ïàì'ÿòàòè, ùî VATSIM - öå íå àðêàäà ³ íå ãðà, VATSIM - öå ñåðéîçíå õîá³. Ðàä³îîáì³í ç äèñïåò÷åðàìè ³ ì³æ ïîâ³òðÿíèìè ñóäíàìè âåäåòüñÿ ïåðåâàæíî ãîëîñîì. Òîìó äëÿ ïî÷àòêó ïîëüîò³â íåîáõ³äíî çíàòè òèïîâó ôðàçåîëîã³þ ïîëüîò³â, çàòâåðäæåíó íà ð³âí³ àâ³àö³éíèõ â³äîìñòâ Óêðà¿íè. Âò³ì, öüîìó, ÿê ³ áàãàòî ÷îìó ³íøîìó âàñ ìîæóòü íàâ÷èòè ó â³ðòóàëüíèõ ó÷áîâî-òðåíóâàëüíèõ öåíòðàõ â ìåðåæ³.

ßê ³ â ðåàëüí³é àâ³àö³¿ äëÿ êîæíîãî àåðîäðîìó âñòàíîâëåí³ ñïåö³àëüí³ ñõåìè ìàíåâðóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóä³â ïðè çàõîä³ íà ïîñàäêó ³ ï³ñëÿ çëüîòó, à òàêîæ ìàðøðóòè ðóë³ííÿ ïî òåðèòîð³¿ àåðîäðîìó ³ íîìåðà ñòîÿíîê íà ëüîòíîìó ïîë³. Ïîëüîòè ì³æ àåðîäðîìàìè âèêîíóþòüñÿ ïî ïîâ³òðÿíèõ òðàñàõ. Â³ðòóàëüíèé ï³ëîò çîáîâ'ÿçàíèé ìàòè ³ ðåòåëüíî âèâ÷èòè ¿õ; ïåðåä ïîëüîòîì ï³ëîò çîáîâ'ÿçàíèé ñêëàñòè ³ ïîäàòè äèñïåò÷åðó ïîëüîòíèé ïëàí - ïîçíà÷èòè ñâ³é ìàðøðóò ïîëüîòó ³ êðåéñåðñüêèé åøåëîí.

Â³ðòóàëüí³ àâ³àäèñïåò÷åðè ñïîñòåð³ãàþòü ïîâ³òðÿíó îáñòàíîâêó â ñâî¿õ çîíàõ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ äàþòü ï³ëîòàì ïîâ³òðÿíèõ ñóä³â â³äïîâ³äí³ êîìàíäè. Ðîáîòà àâ³àäèñïåò÷åðà ðåãëàìåíòóºòüñÿ ³ñíóþ÷èìè óêðà¿íñüêèìè ³ ì³æíàðîäíèìè àâ³àö³éíèìè ïðàâèëàìè. Òîìó â³ðòóàëüí³ äèñïåò÷åðè, ïåðø í³æ îòðèìàòè äîïóñê äî ÓÏÐ, âèâ÷àþòü äîêóìåíòàö³þ ³ ñêëàäàþòü ñïåö³àëüí³ ³ñïèòè.

Âàñ í³õòî íå çîáîâ'ÿæå ë³òàòè àáî áóòè äèñïåò÷åðîì â ìåðåæ³, âè ðîáèòå öå òîä³, êîëè çàõî÷åòå. ßê ïðàâèëî, ëþäè âèõîäÿòü â ìåðåæó óâå÷åð³, ï³ñëÿ ðîáîòè àáî ó âèõ³äí³ ³ òîä³ â³ðòóàëüíå íåáî ïî-ñïðàâæíüîìó îæèâàº. Âñå ùî âàì ïîòð³áíå, ùîá áóòè ÷ëåíîì VATSIM - öå íåîáõ³äí³ çíàííÿ ³ âåëèêå áàæàííÿ. Àäæå ñòàòè â³ðòóàëüíèì ï³ëîòîì, à òèì á³ëüøå äèñïåò÷åðîì, íå òàê ïðîñòî, àëå, ñòàâøè ¿ì, âè íàâðÿä ÷è ðîçëó÷èòåñÿ ç öèì â³ä÷óòòÿì.

² òîìó, ÿ ïðîñò³é ëþáèòåëü àâ³àö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ ïîâ³òðÿíèì ðóõîì, ïðèéøîâøè ç ðîáîòè, âêëþ÷àþ ñâ³é êîìï'þòåð ³ îäÿãàþ ãàðí³òóðó, ùîá áóòè öüîãî âå÷îðà àâ³àäèñïåò÷åðîì àáî ï³ëîòîì ³ çóñòð³òè ó â³ðòóàëüíîìó íåá³ ñâî¿õ äðóç³â, ÿêèõ âæå ñòî òèñÿ÷!

Ïðèºìíå öå â³ä÷óòòÿ, ñêàæó ÿ âàì!

Ôîòî http://www.airliners.net/



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1492

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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