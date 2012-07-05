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Ñòî òèñÿ÷ ìî¿õ äðóç³â…
Àâòîð: Êîñòÿíòèí Ìß×²Í
03 Áåðåçíÿ 2008 03:03:07
ðîçïîâ³äü ïðî â³ðòóàëüíó àâ³àö³þ ³ îðãàí³çàö³þ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó
Ùî âè â³ä÷óâàºòå, ïî÷óâøè íàä ãîëîâîþ øóì äâèãóí³â ë³òàêà? Ìîæëèâî, âè íå çâåðíåòå íà íüîãî óâàãè, àëå â ñâ³ò³ º äóæå áàãàòî ëþäåé, äëÿ ÿêèõ öåé øóì – ìàíëèâèé ïîêëèê íåáà… Ìåí³ ïðèºìíî áóòè îäíèì ç òàêèõ ëþäåé. ß ë³òàþ ³ç çàäîâîëåííÿì, õî÷à ïîêè ùî ìîº ì³ñöå íå â êàá³í³ ï³ëîò³â, à ó ïàñàæèðñüêîìó êð³ñë³ á³ëÿ ³ëþì³íàòîðà. ß ëþáëþ äèâèòèñÿ íà Çåìëþ çãîðè, ëþáëþ äóõ âåëèêîãî àåðîïîðòó, äå íà òàáëî äåñÿòêè ì³ñò ³ êðà¿í, â ÿê³ òè ìîæåø ïîïàñòè âñüîãî ÷åðåç äåê³ëüêà ãîäèí. Ï³ä ÷àñ ñâîãî ïîëüîòó ÿ, ìèðíî ÷èòàþ÷è æóðíàë, áóäó çíàõîäèòèñü ï³ä êåð³âíèöòâîì äåñÿòê³â àâ³àäèñïåò÷åð³â, ÿê³ áåçïåðåðâíî ñïîñòåð³ãàþòü çà âñ³ì, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ïîâ³òð³. ² ÿ ïîâàæàþ ï³ëîò³â ³ äèñïåò÷åð³â, ÿêèì íåìîæíà âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó îêð³ì ÿê íà «â³äì³ííî», ùîáè ï³ñëÿ çëåòó çàâæäè íàñòóïàëî âäàëå ïðèçåìëåííÿ.
Õî÷à ùå ï³âðîêó òîìó ÿ çîâñ³ì íå çíàâ, ùî çìîæó ïðèì³ðÿòè òàêó ðîëü ³ íà ñåáå ³ çìîæó ðîáèòè ïðàêòè÷íî òåæ ñàìå, ùî é âîíè, âèêîðèñòîâóþ÷è ëèøå ñâ³é äîìàøí³é êîìï’þòåð ³ ²íòåðíåò. Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ äîïîìîãëè òèñÿ÷àì ëþäåé çðîáèòè ¿õ ìð³þ ïðî íåáî áëèæ÷å. Íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèì àâ³àñèìóëÿòîðîì º Microsoft Flight Simulator. Ó MFS º îäíà ïåðåâàãà, ÿêà ðîáèòü éîãî óí³êàëüíèì – öå â³äêðèòà ïðîãðàìíà àðõ³òåêòóðà, ùî äîçâîëÿº äîäàâàòè â áàçîâó âåðñ³þ íîâ³, á³ëüø ñó÷àñí³ ìîäåë³ ë³òàê³â, ðåàë³ñòè÷í³ ñöåíàð³¿ àåðîïîðò³â, òåêñòóðè ì³ñöåâîñò³, õìàð ³ ò.ä. Íàä ñòâîðåííÿì öèõ äîïîâíåíü ïðàöþþòü äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé: õòîñü º ñëóæáîâöåì âåëèêèõ ³ ìàëèõ ô³ðì, ùî âèïóñêàþòü ïëàòí³ ïðîäóêòè, õòîñü ïðàöþº íà ÷èñòîìó åíòóç³àçì³.
Çàðàç MFS - öå ìîæëèâ³ñòü ë³òàòè íà ïðàêòè÷íî âñ³õ â³äîìèõ ìîäåëÿõ ë³òàê³â ïî óñüîìó ñâ³òó. ² ìîæëèâ³ñòü äëÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé çàêîõàíèõ â íåáî, ë³òàòè, âñóïåðå÷ çàêîíàì çåìíîãî òÿæ³ííÿ, ñê³ëüêè ¿ì çàõî÷åòüñÿ.
Çàõîïëåííÿ MFS - öå ³ âåëè÷åçí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ëþäåé, äðóæáè, îáì³íó äîñâ³äîì, íîâèíàìè. Ò³ëüêè ñàéò www.avsim.ru - ÿäðî àâ³àö³éíîãî ñ³ì-ñï³âòîâàðèñòâà ÑÍÄ - ðåãóëÿðíî â³äâ³äóþòü áëèçüêî äåñÿòè òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Ñîòí³ ëþäåé, îá'ºäíàíèõ îäí³ºþ ³äåºþ ³ òàêèõ, ùî çíàëè ³íøèõ ðàí³øå ò³ëüêè çà ³ìåíàìè íà ôîðóì³, ïîçíàéîìèëèñÿ îäèí ç îäíèì â æèòò³, ïîòèñíóëè îäèí îäíîìó ðóêè. Çàðàç ñï³âòîâàðèñòâî àâ³àñèììåðîâ - áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, âåëèêà ³ ãàëàñëèâà ñ³ì'ÿ.
Ïðîòå â ðåàëüíîñò³ íàâ³òü ñåðåäí³é àåðîïîðò - öå äåñÿòêè ë³òàê³â, ùî îäíî÷àñíî çíàõîäÿòüñÿ íà çåìë³. Òèñÿ÷³, â äàíó õâèëèíó, çíàõîäÿòüñÿ â ïîâ³òð³. Òîìó, êàæó÷è ïðî ðåàë³çì àâ³àñèìóëÿòîð³â, òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî ñïðàâæíº â³ä÷óòòÿ ïîëüîòó äîñÿãàºòüñÿ òîä³, êîëè òè ëåòèø ó â³ðòóàëüíîìó íåá³ ç êîëåãàìè ³ òâî¿ì ïîëüîòîì, ÿê ó æèòò³, êåðóþòü àâ³àäèñïåò÷åðè.
Ó 1997-ìó ðîö³ â ²íòåðíåò³ ç'ÿâèëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ îá'ºäíàòè ïîëüîòè â àâ³àñèìóëÿòîðàõ ³ ñèìóëÿö³þ óïðàâë³ííÿ ïîâ³òðÿíèì ðóõîì (ÓÏÐ) â ºäèíó ìåðåæó, ùîá ëþáèòåë³ ³ òîãî ³ ³íøîãî ìîãëè ïðàöþâàòè îäèí äëÿ îäíîãî. Òàê ç'ÿâèâñÿ VATSIM (www.vatsim.net) - íàéá³ëüøà â³ðòóàëüíà ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî âêëþ÷àº ³ óêðà¿íñüêèé ô³ë³àë, - VATUA (www.avpu.org). VATSIM - äîáðîâ³ëüíà ³ íåêîìåðö³éíà îðãàí³çàö³ÿ, ³ âîíà íå áåðå í³ÿêèõ ãðîøåé ç ñâî¿õ ÷ëåí³â. ßêùî MFS - öå ìîæëèâ³ñòü ë³òàòè, òî VATSIM - öå ìîæëèâ³ñòü ë³òàòè ìàéæå ïî-ñïðàâæíüîìó.
Çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ïðîãðàìè âè ï³äêëþ÷àºòå ñâ³é ñèìóëÿòîð äî ìåðåæ³ ³ îïèíÿºòåñÿ ó â³ðòóàëüíîìó íåá³. Òåïåð ³íø³ ï³ëîòè ³ äèñïåò÷åðè ìîæóòü áà÷èòè âàñ íà åêðàíàõ ñâî¿õ ðàäàð³â, à âè, ïîäèâèâøèñü ç³ ñâîº¿ êàá³íè ïî ñòîðîíàõ, ìîæåòå áà÷èòè ³íø³ ë³òàêè.
Ïðîòå òðåáà ïàì'ÿòàòè, ùî VATSIM - öå íå àðêàäà ³ íå ãðà, VATSIM - öå ñåðéîçíå õîá³. Ðàä³îîáì³í ç äèñïåò÷åðàìè ³ ì³æ ïîâ³òðÿíèìè ñóäíàìè âåäåòüñÿ ïåðåâàæíî ãîëîñîì. Òîìó äëÿ ïî÷àòêó ïîëüîò³â íåîáõ³äíî çíàòè òèïîâó ôðàçåîëîã³þ ïîëüîò³â, çàòâåðäæåíó íà ð³âí³ àâ³àö³éíèõ â³äîìñòâ Óêðà¿íè. Âò³ì, öüîìó, ÿê ³ áàãàòî ÷îìó ³íøîìó âàñ ìîæóòü íàâ÷èòè ó â³ðòóàëüíèõ ó÷áîâî-òðåíóâàëüíèõ öåíòðàõ â ìåðåæ³.
ßê ³ â ðåàëüí³é àâ³àö³¿ äëÿ êîæíîãî àåðîäðîìó âñòàíîâëåí³ ñïåö³àëüí³ ñõåìè ìàíåâðóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóä³â ïðè çàõîä³ íà ïîñàäêó ³ ï³ñëÿ çëüîòó, à òàêîæ ìàðøðóòè ðóë³ííÿ ïî òåðèòîð³¿ àåðîäðîìó ³ íîìåðà ñòîÿíîê íà ëüîòíîìó ïîë³. Ïîëüîòè ì³æ àåðîäðîìàìè âèêîíóþòüñÿ ïî ïîâ³òðÿíèõ òðàñàõ. Â³ðòóàëüíèé ï³ëîò çîáîâ'ÿçàíèé ìàòè ³ ðåòåëüíî âèâ÷èòè ¿õ; ïåðåä ïîëüîòîì ï³ëîò çîáîâ'ÿçàíèé ñêëàñòè ³ ïîäàòè äèñïåò÷åðó ïîëüîòíèé ïëàí - ïîçíà÷èòè ñâ³é ìàðøðóò ïîëüîòó ³ êðåéñåðñüêèé åøåëîí.
Â³ðòóàëüí³ àâ³àäèñïåò÷åðè ñïîñòåð³ãàþòü ïîâ³òðÿíó îáñòàíîâêó â ñâî¿õ çîíàõ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ äàþòü ï³ëîòàì ïîâ³òðÿíèõ ñóä³â â³äïîâ³äí³ êîìàíäè. Ðîáîòà àâ³àäèñïåò÷åðà ðåãëàìåíòóºòüñÿ ³ñíóþ÷èìè óêðà¿íñüêèìè ³ ì³æíàðîäíèìè àâ³àö³éíèìè ïðàâèëàìè. Òîìó â³ðòóàëüí³ äèñïåò÷åðè, ïåðø í³æ îòðèìàòè äîïóñê äî ÓÏÐ, âèâ÷àþòü äîêóìåíòàö³þ ³ ñêëàäàþòü ñïåö³àëüí³ ³ñïèòè.
Âàñ í³õòî íå çîáîâ'ÿæå ë³òàòè àáî áóòè äèñïåò÷åðîì â ìåðåæ³, âè ðîáèòå öå òîä³, êîëè çàõî÷åòå. ßê ïðàâèëî, ëþäè âèõîäÿòü â ìåðåæó óâå÷åð³, ï³ñëÿ ðîáîòè àáî ó âèõ³äí³ ³ òîä³ â³ðòóàëüíå íåáî ïî-ñïðàâæíüîìó îæèâàº. Âñå ùî âàì ïîòð³áíå, ùîá áóòè ÷ëåíîì VATSIM - öå íåîáõ³äí³ çíàííÿ ³ âåëèêå áàæàííÿ. Àäæå ñòàòè â³ðòóàëüíèì ï³ëîòîì, à òèì á³ëüøå äèñïåò÷åðîì, íå òàê ïðîñòî, àëå, ñòàâøè ¿ì, âè íàâðÿä ÷è ðîçëó÷èòåñÿ ç öèì â³ä÷óòòÿì.
² òîìó, ÿ ïðîñò³é ëþáèòåëü àâ³àö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ ïîâ³òðÿíèì ðóõîì, ïðèéøîâøè ç ðîáîòè, âêëþ÷àþ ñâ³é êîìï'þòåð ³ îäÿãàþ ãàðí³òóðó, ùîá áóòè öüîãî âå÷îðà àâ³àäèñïåò÷åðîì àáî ï³ëîòîì ³ çóñòð³òè ó â³ðòóàëüíîìó íåá³ ñâî¿õ äðóç³â, ÿêèõ âæå ñòî òèñÿ÷!
Ïðèºìíå öå â³ä÷óòòÿ, ñêàæó ÿ âàì!
Ôîòî http://www.airliners.net/
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1492
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.