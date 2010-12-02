Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Ñêàóòè ÎÓÑ âøàíóâàëè æåðòâè Ãîëîäîìîðó òà ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é
Ñêàóòè ÎÓÑ âøàíóâàëè æåðòâè Ãîëîäîìîðó òà ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é
Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
02 Ãðóäíÿ 2010 21:57:33
Ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ âøàíóþòü æåðòâè ãîëîäîìîðó ³ ðåïðåñ³é ï³ä ÷àñ àêö³¿ "Çàïàëè Ñâ³÷êó" 27 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó î 18:00. Òàêà àêö³ÿ Ëüâ³âñüêèìè ñêàóòàìè ÎÓÑ òà ñêàóòàìè ³íøèõ îñåðåäê³â ïðîâîäèëàñÿ âïåðøå.
Ëüâ³âñüê³ ñêàóòè ÎÓÑ, à ñàìå 1 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ì. Êîðîëÿ Äàíèëà ñïîðóäèëà õðåñò ç³ ñâ³÷îê, ÿê³ ãîð³ëè ïîáëèçó êàïëèö³ Ìàòåð³ Áîæî¿ ïîáëèçó ÑÇØ ¹81, ùî ïî âóëèö³ Ìàçåïè (íà Òîïîëüí³é). Äî çàõîäó ïðèºäíàëèñÿ ëþäè, ùî æèâóòü ïîáëèçó êàïëèö³. Âñ³ ïðèñóòí³ ñï³ëüíî ïîìîëèëèñÿ çà óïîê³é áåçíåâèííî çàãèíóâøèõ, à ñêàóòè 1-¿ Äðóæèíè â³ääàëè ÷åñòü ó ôîðì³ Ñêàóòñüêîãî â³òàííÿ, òà âøàíóâàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ.
Øàðãîðîäñüê³ ñêàóòè ÎÓÑ òàêîæ âøàíóâàëè æåðòâè. 17 ëèñòîïàäà, ïðîâåëè âëàñíó àêö³þ “Çàïàëè ñâ³÷êó”, ïðèâåðíóâøè óâàãó âñþ ãðîìàäñê³ñòü ì³ñòà äî ïàìÿò³ ïðî Ãîëîäîìîð. 26 ëèñòîïàäà 2010 ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó ìîëèòâ³ òà Õðåñí³é õîä³ çà æåðòâ Ãîëîäîìîðó, ðåïðåñîâàíèõ ó ÷àñè ñòàë³í³çìó òà ã³òëåðèçìó, çàãèáëèõ â àâòîêàòàñòðîôàõ òà àâ³àêàòàñòðîôàõ, ÿêó ïðîâåëè ªïèñêîïè Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ðàçîì ç â³ðíèìè. 27 ëèñòîïàäà ïðèºäíàëèñÿ äî Çàãàëüíîóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿.
Æåðòâè Ãîëîäîìîðó âøàíîâóâàëè òàêîæ ³ Îäåñüê³ ñêàóòè ÎÓÑ ðàçîì ç Ñîþçîì Îäåñüêèõ Ñêàóò³â- ïàðòíåðñüêî¿ äî ÎÓÑ Ñêàóòñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿. ÎÓÑ â Îäåñ³ òà ÑÎÑ ïðèºäíàëèñÿ äî çàãàëüíîì³ñüêî¿ àêö³¿ ïàìÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó.
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ ùî ¿¿ ï³äòðèìàþòü ñêàóòè ÎÓÑ óñ³õ îñåðåäê³â.
Àêö³ÿ ïîëÿãàº ó âøàíóâàíí³ æåðòâ ãîëîäîìîðó ³ ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é, ïðîâåäåííÿ æàëîáíèõ ë³í³éîê òà çàïàëøåííÿ æàëîáíèõ ñâ³÷îê.
Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1781
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
scouting
04.12.2010 11:29:52
Ñïðàâä³ àêö³¿ òàê³ ïîòð³áí³ äëÿ ïëåêàííÿ ïàòð³îòè÷íèõ ïî÷óòò³â ìîëîä³ òèì á³ëüøå ñêàóò³â
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mIRka
02.12.2010 23:49:31
Ìîëîäö³, ùî ïàì"ÿòàþòü...
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.