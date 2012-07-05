Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > "ÏÎÄÀÐÓÉ Ä²ÒßÌ ÊÀÇÊÓ"
"ÏÎÄÀÐÓÉ Ä²ÒßÌ ÊÀÇÊÓ"
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷
ÃÎ Öåíòð Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ ñï³ëüíî ç Ñòóäåíòñüêèì ñàìîâðÿäóâàííÿì ôàêóëüòåòó Ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà òà ïðîâîäÿòü ùîð³÷íó áëàãîä³éíó àêö³þ «Ïîäàðóé ä³òÿì êàçêó», ïðèóðî÷åíó äî Äíÿ ñâ. Ìèêîëàÿ. Öåíòð íàäàñòü äîïîìîãó ä³òÿì-ñèðîòàì â³êîì â³ä 5 äî 18 ðîê³â, ùî ìåøêàþòü ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó â ñ.Ë³â÷èö³, Æèäà÷³âñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Â ðàìêàõ àêö³¿ ïðîâîäèòüñÿ çá³ð ïîäàðóíê³â: ³ãðàøîê, îäÿãó, êàíöåëÿðñüêèõ òîâàð³â, êíèæîê, çàñîá³â äîãëÿäó çà ä³òüìè òà ô³íàíñîâèõ âíåñê³â, ÿê³ áóäóòü âèêîðèñòàí³ íà çàêóï³âëþ íåîáõ³äíèõ ðå÷åé.
Ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ àêö³¿ âæå âêîòðå ï³äòâåðäæóº äîö³ëüí³ñòü òà àêòóàëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñâÿòà äëÿ ä³òîê, àäæå íå êîæåí ç íèõ îòðèìóº äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü óâàãè, ùî º íàäçâè÷àéíî áàæàíîþ òà î÷³êóâàíîþ â òàêèé îñîáëèâèé äëÿ íèõ äåíü. Ä³òè Ë³â÷èöüêî¿ øêîëè-³íòåðíàò í³êîëè íå çàáóäóòü âèñòàâó äî Äíÿ ñâ. Ìèêîëàÿ, ï³äãîòîâëåíó ÷ëåíàìè ÃÎ Öåíòð Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ, ùî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ³íòåðàêòèâíîþ ãðîþ, êîíêóðñàìè òà ñìà÷íèì «ñîëîäêèì ñòîëîì».
Çàãàëîì ó çàçíà÷åíîìó âèùå ñèðîòèíö³ ïðîæèâàº 92 äèòèíè. Â³êîâà êàòåãîð³ÿ — 5-18 ðîê³â. Âàæëèâî çàçíà÷èòè ³ ñïåöèô³êó çàêëàäó. Â øêîë³-³íòåðíàò íàâ÷àþòüñÿ ä³òè, ÿê³ õâîð³þòü íà ÄÖÏ, ëåãêó ðîçóìîâó â³äñòàë³ñòü, ç ô³çè÷íèìè âàäàìè çäîðîâ’ÿ, òà ä³òè, ùî ñõèëüí³ äî ñó¿öèäó. Ðàçîì ³ç íèìè òàêîæ ïðîæèâàþòü ä³òè, ùî ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè.
Âîëîíòåðè, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ öüîãîð³÷íî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ òà íàçèâàòèìóòüñÿ «ïîñëàíöÿìè Ìèêîëàÿ», íàâ÷àòèìóòü ä³òåé êîëÿäîê, ùåäð³âîê, íàðîäíèõ ï³ñåíü, çàáàâ òà òðàäèö³é. Òàêîæ áóäå ïðîâåäåíî äåê³ëüêà òðåí³íã³â, êîíêóðñ³â òà àðò òåðàï³þ, íà ìàëÿò ÷åêàòèìå âèñòàâà ïðî Ñâ.Ìèêîëàÿ.
Íà æàëü, äåðæàâà íåäîñòàòíüî ô³íàíñóº çàêëàäè îñâ³òè òàêîãî òèïó, òîìó äëÿ íàñ âàæëèâîþ º ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà. Ó âèõîâàíö³â ³íòåðíàòó º âåëèêà ïîòðåáà â îäÿç³, âçóòò³ òà çàñîáàõ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè.
ÃÎ Öåíòð Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ íà ï³äòðèìêó ç áîêó ñâ³äîìèõ òà ÷óéíèõ ëþäåé. Íàâ³òü íàéìåíøà äîïîìîãà, ÿêà äëÿ êîæíîãî º äð³áíèöåþ, çäàòíà ïîäàðóâàòè êàçêó öèì ä³òÿì. Âåëèêå ïðîõàííÿ äî óñ³õ íåáàéäóæèõ äîïîìîãòè íàì ó îðãàí³çàö³¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ «Ïîäàðóé ä³òÿì êàçêó». Ìè áóäåìî âäÿ÷í³ çà áóäü-ÿêó äîïîìîãó òà ñïðèÿííÿ.
Çá³ð ïîäàðóíê³â òà äîïîìîãè â ðàìêàõ àêö³¿ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 19, îô³ñ ÃÎ Öåíòðó «Ìîëîäà Äèïëîìàò³ÿ» (àóä. À1).
Êîîðäèíàòîð àêö³¿
²ðèíà Áðè÷
òåë.: 096 324 17 59
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1547
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.