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Ðàíêîâèì ïîö³ëóíêîì..
Àâòîð: sergii voronov a.k.a. Funki
08 Ãðóäíÿ 2010 19:48:18
Ó ñâ³òàíêîâ³ì øåïîò³ ç³ðîê,
Â òîé ÷àñ, ÿê íîâèé äåíü ëèø ïðîêèäàâñÿ,
ÿ óï³éìàâ ëåäü ñîííèé ïðîì³íåöü ñâî¿õ äóìîê,
é íàïðàâèâ íà òó ä³â÷èíó, â ÿêó áåç òÿìè çàêîõàâñÿ,
Âñþ í³÷ õîò³â çàéòè ó ¿¿ ñíè,
Ï³äíÿòè âèùå õìàð, ó âåëè÷ íåáà,
Àäæå ¿¿ êðàñà öå óîñîáëåííÿ ÷àð³âíîñò³ âåñíè,
Âñþ í³÷ âàãàâñü òà ïîò³ì âèð³øèâ, íå òðåáà...
Àäæå, ìîæëèâî, âîíà áî¿òüñÿ âèñîòè,
² ïîëþáëÿº ç òðàâ çáèâàòè ðîñè,
Àáî òåæ ìð³º íåáà äîñÿãòè,
Àëå ÷åêàº, äîêè ³íøèé õòîñü çàïðîñèòü,
À ÿ.. Õòî ÿ? Ëèøå â³äáèòîê ïî÷óòò³â,
Ìàëåíüêèé ñïàëàõ, ùî ñêîðî çàãàñíå,
À òè ºäèíà ìð³ÿ ó æèòò³,
Ç ³ìÿì Ìàð³ÿ é òè ïðåêðàñíà,
òîìó, ïðèéìè öåé äîòèê ïðîì³íöß,
Íåõàé â³í áóäå äëÿ òåáå ïîäàðóíêîì,
Çàçâè÷àé â³í çàïàëþº âîãíèêè â ñåðöÿõ,
Àëå ñüîãîäí³ äëÿ òåáå ñòàíå ðàíêîâèì ïîö³ëóíêîì!..
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1376
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
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