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ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma
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ìåíå íà òàíö³-çà ùî ÿ ¿ì êàæó âåëè÷åçíå äÿêóþ!!Àäæå áåç òàíö³â ÿ íå
óÿâëÿþ í³ ñåáå í³ æèòòÿ!Òàíöþâàëüíèé ðóõ äëÿ ìåíå öå ÿê ïîâ³òðÿ,òàíöåì
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òàíöþþ)))Òà́íåöü — âèä ìèñòåöòâà, äå õóäîæí³ îáðàçè ñòâîðþþòüñÿ
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Õàóç,êðàìï³íãó,C-walkó. Ïðîñòî îáîæíþþ õ³ï-õîï òîìó íàéá³ëüøå ëþáëþ
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Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 4062
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
¹
scouting
26.12.2010 21:32:25
ÌÀß×Íß!!!!
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.