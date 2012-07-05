Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ñåðåäèíêà
Ñåðåäèíêà
Àâòîð: Óëÿíà Ïðèõ³ä
Òè ñòóäåíò? Ùå é íà òðåòüîìó êóðñ³? Òîä³ â³òàºìî ó ñåêò³ «åêâàòîðùèê³â». ßê ³ äå êðàùå ñâÿòêóâàòè ïîëîâèíó íàâ÷àííÿ, ÷èòàé òóò.
Ç ïî÷àòêîì ñåñ³¿ óñ³ ñòóäåíòè ÷åêàþòü… ê³íöÿ ñåñ³¿, çâ³ñíî. À îò äëÿ íàñ,
òðåòüîêóðñíèê³â, öÿ çèìîâà ñåñ³ÿ áóëà ä³éñíî îñîáëèâîþ, àäæå ìè ïðîâ÷èëèñü ïîëîâèíó íàâ÷àííÿ, òîáòî ïðèéøîâ åêâàòîð, ÿêèé ïîòð³áíî ã³äíî â³äñâÿòêóâàòè.
Ùî öå òàêå ³ ç ÷èì éîãî ¿ñòè?
Ñòóäåíòè «âèø³â» çàçâè÷àé ñâÿòêóþòü åêâàòîð ï³ñëÿ çèìîâî¿ ñåñ³¿ íà 3 êóðñ³, íå
âðàõîâóþ÷è ìàéáóòí³õ ìåäèê³â – ¿õí³é åêâàòîð âèïàäàº ë³òîì, à òàêîæ ñòóäåíò³â òèõ ÂÍÇ,
äå íå ïðèéíÿòî ñâÿòêóâàòè ñåðåäèíó íàâ÷àííÿ, õî÷à ç öèì ó Ëüâîâ³ ïðîáëåì íåìà: åêâàòîð
ñâÿòêóþòü âñ³.
Â³äïîâ³äü íà ïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå âèíèêàº: «×è áóäåìî ñâÿòêóâàòè åêâàòîð?», î÷åâèäíà,
àëå ñàìå ï³ñëÿ öüîãî é ïî÷èíàþòüñÿ ïðîáëåìè.
Çâè÷àéíî, êîæåí õî÷å, àáè åêâàòîð çàïàì’ÿòàâñÿ ³ ùîá áóëî ïðî ùî ä³òÿì-îíóêàì
ðîçêàçàòè, àëå é ãðîøåé áàãàòî âèòðà÷àòè íå õî÷åòüñÿ: ÿê-íå-ÿê, âñ³ ìè á³äí³ ñòóäåíòè.
Ñïðîáóºìî ïîãðóïóâàòè ìîæëèâ³ âàð³àíòè ñâÿòêóâàííÿ.
«Äüîøºâî, áë³çêà ³ ñºðä³òî»
Îïòèìàëüíèé âàð³àíò – öå ç³áðàòè ñâîþ ãðóïó ÷è õî÷à á á³ëüø³ñòü é ï³òè ó ÿêóñü êíàéïó íà
ïèâî, àëå öå ìîæíà çðîáèòè ³ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî äíÿ. Í³÷îãî íàäçâè÷àéíîãî â òàê³é «àêö³¿»
íåìà.
ßêùî òâîÿ ãðóïà âèáðàëà îïòèìàëüíèé âàð³àíò, òî ïðî êóëüòóðíó ïðîãðàìó ìîæíà çàáóòè.
Òóò âñå îáìåæèòüñÿ ïèâêîì ³ äóøåâíèìè ðîçìîâàìè, â êðàùîìó ðàç³ – ï³ñíÿìè. Ïîñèäèòå-
ïîçãàäóºòå òàëîíè-ñåñ³¿, âåñåë³ ïàðè ³ ðîç³éäåòåñü «ïî äîìàõ».
Âèòðà÷åí³ êîøòè: â³ä 30 ãðí. ³ ïîêè íå íàñâÿòêóºòåñü.
«All inclusive»
Äîñèòü äîñòóïíèé – äîâãî ³ íóäíî âèäçâîíþâàòè áàçè â Êàðïàòàõ ³ øóêàòè ì³ñöèíó, äå
ì³ñöÿ çà äîáó äåøåâø³, í³æ 100 ãðí. Áàãàòî õòî ç ãîñïîäàð³â íå çàõî÷å ïðèéíÿòè, ÿêùî
êàçàòè, ùî öå ñâÿòêóâàííÿ åêâàòîðà. Êðàùå ïîâ³äîìèòè, ùî ïðè¿äå âåëèêà êîìïàí³ÿ.
Ñêàæó ïî ñåêðåòó, ùî ç ãðóïîþ âèáèðàºìîñÿ ó Âîëîñÿíêó, äå ïðîæèâàííÿ 50 ãðí., àëå
ïåðåä òèì ìè ïî÷óëè êîñì³÷í³ äëÿ ñòóäåíò³â 80-120 ãðí. çà äîáó ó Ñëàâñüêó, à òî æ ò³ëüêè
ïðîæèâàííÿ, íå âðàõîâóþ÷è ¿æ³, âèïèâêè, ïðîêàòó ëèæ ò.ï.
Íàäçâè÷àéíî ïðèºìí³øå ïî¿õàòè êóäèñü ç ì³ñòà ³ òàì â³äñâÿòêóâàòè. Ñàìà ñï³ëüíà ïî¿çäêà
â åëåêòðè÷ö³ ÷è ìàðøðóòö³ äóæå çáëèæóº, òîìó âñå-òàêè, ïî¿çäêà â Êàðïàòè íà åêâàòîð –
ïðåêðàñíà ³äåÿ. Äî ðå÷³, â ìî¿é ãðóï³ çàáîðîíèëè áðàòè ç ñîáîþ ñâî¿õ êîõàíèõ ;)
Äåÿê³ ïðîïîçèö³¿ òóò: http://www.karpaty.info/ua/
Ðàçîì ç äîðîãîþ ³ ïðîæèâàííÿì – â³ä 135 ãðí.
Ùå äî äîñèòü äîñòóïíîãî ìîæíà â³äíåñòè é ïîäîáîâó îðåíäó ÿêî¿ñü êâàðòèðè ÷è
áóäèíî÷êà ó Ëüâîâ³, â ïðèíöèï³, âñÿ ïðîãðàìà òàêà æ, ÿê ³ â Êàðïàòàõ, îò ò³ëüêè ïîâ³òðÿì
ã³ðñüêèì íå íàäèõàºøñÿ ³ íà ëèæàõ íå ïîêàòàºøñÿ.
Îñü òóò ìîæíà íå ò³ëüêè çàìîâèòè êâàðòèðó, à é ïåðåãëÿíóòè ôîòî ìîæëèâèõ âàð³àíò³â é
ä³çíàòèñü ö³íó: http://www.real-estate.lviv.ua/flat_rent_photo.php, http://dom.lviv.ua/ukr/.
Öå íàéêðàùèé âàð³àíò. Îðåíäóþ÷è õàòèíêó â ãîðàõ ÷è íàâ³òü êâàðòèðó â öåíòð³
ì³ñòà, çíàºø, ùî í³õòî çâ³äñè íå çàáåðåòüñÿ íåâ÷àñíî ³ íå çìîæå óíèêíóòè ñï³ëüíèõ
³ãîð. «Òâ³ñòåð», «ÿ í³êîëè íå», «ñëîâîì ÷è ä³ëîì», à ùå é íîâ³ «ñò³êåðè» - âñå öå ðåàëüíî
ïðîêðóòèòè íå ëèøå ó áóäèíî÷êó, à é ó åëåêòðè÷ö³ ÷è ìàðøðóòö³. Ùå êðóòî, ÿêùî ó òâî¿é
ãðóï³ º òàëàíîâèò³ ( õî÷à íåîáîâ’ÿçêîâî, ëèø áè áðåíüêàëè) ìóçèêàíòè, òîä³ ï³ñí³ äî ðàíêó
ãàðàíòîâàíî! Íó é î÷åâèäíèé ïëþñ, ùî ìîæíà âçÿòè ³ç ñîáîþ äîìàøí³ çàêðóòêè, ÿê³ í³ â
êàôåøêó, í³ â êëóá íå ïðèíåñåø ;)
«Ãëàìóð÷³ê»
«Ïàíòîâèé» - îðåíäóâàòè êëóá ó Ëüâîâ³. Çâè÷àéíî, òóò áóäå íå ò³ëüêè âàøà ãðóïà ÷è êóðñ,
àëå ïî-³íøîìó í³ÿê: äîðîãî âèõîäèòü. À ùå æ ³ ÿêåñü øîó òðåáà çðîáèòè, ÌÑ, ï³äæåéîê,
âèñòóïè… Îðãàí³çàòîðàì òàêèõ ñâÿò íå ñîëîäêî æèâåòüñÿ, áî ïîòð³áíî ðîçïëàíóâàòè
êîæíó äåòàëü: â³ä ê³ëüêîñò³ êâèòê³â äî ê³ëüêîñò³ îñ³á çà êîæíèì ñòîëîì. Íó ³ ïðè âèáîð³
êëóáó òåæ âèíèêíóòü ñóïåðå÷êè: ÿêèé êðàùèé, õòî ÿêèé ëþáèòü òîùî.
Âàð³àíò «ïàíòîâèé» çàëåæèòü â³ä îðãàí³çàòîð³â: ÿêùî âîíè ïîäáàþòü ïðî íàñè÷åíó
ïðîãðàìó, òî íóäíî íå áóäå: ³ â êîíêóðñè ïîãðàºø, ³ íàòàíöþºøñÿ. Òà, íå çàáóâàé, ùî òàì
òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê «ìîÿ ãðóïà» - íå ³ñíóâàòèìå, òîìó ùî âñ³ áóäóòü «â ïåðåì³øêó».
Êîíòàêòè êëóá³â: http://www.rent-in-lviv.com/ua/nightclubs.html
Êâèòîê, ñòîëèê ³ âèïèâêà: â³ä 70 ãðí. ( çàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêîìó êëóá³)
«Ìîÿ õàòà ñêðàþ»
Ë³íèâèé – íå ñâÿòêóâàòè åêâàòîð âçàãàë³ ;)
Í³ âðàæåíü, í³ ï’ÿíèõ ôîòîê, í³ âåñåëèõ ³ãîð ÷è äóøåâíèõ ðîçìîâ. Àëå íàéã³ðøå – í³ÿêèõ
ñïîãàä³â. Ïîäóìàé, ÷è âàðòî ÷àñ, ÿêèé ìîæíà ïðîâåñòè íàäçâè÷àéíî, âèòðàòèòè íà
êîìï’þòåðí³ ³ãðè àáî áðàçèëüñüê³ ìèëüí³ îïåðè.
Âèòðàòè: 0 ãðí.
Åêâàòîðó – áóòè!
Òà, ìàáóòü, âàæëèâî íå äå, à ç êèì. ², íàâ³òü, ÿêùî ç îäíîãðóïíèêàìè ó òåáå íå ñêëàëîñü,
- íå á³äà, º øàíñ äóæå çáëèçèòèñü. Ãîëîâíå, ùîá öåé äåíü ïðîéøîâ íåçàáóòíüî âåñåëî ³
øàëåíî!
Îáîâ’ÿçêîâ³ àòðèáóòè åêâàòîðà:
- îäíîãðóïíèêè
- ùîñü ïî¿ñòè/ïîïèòè
- ôîòîàïàðàò
- øòîïîð
- õîðîøèé íàñòð³é
Âð³çêà: Äîâæèíà åêâàòîðà Çåìë³ ñêëàäàº 40 075 696 ì, à îò äëÿ ñòóäåíò³â åêâàòîð
ñòàíîâèòü 28 óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñÿö³â (ðàçîì ç êàí³êóëàìè ;).
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2256
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.