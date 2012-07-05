ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4004 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3576 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3331 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3628 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4129 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Ñåðåäèíêà

Ñåðåäèíêà



Àâòîð: Óëÿíà Ïðèõ³ä



Òè ñòóäåíò? Ùå é íà òðåòüîìó êóðñ³? Òîä³ â³òàºìî ó ñåêò³ «åêâàòîðùèê³â». ßê ³ äå êðàùå ñâÿòêóâàòè ïîëîâèíó íàâ÷àííÿ, ÷èòàé òóò.

Ç ïî÷àòêîì ñåñ³¿ óñ³ ñòóäåíòè ÷åêàþòü… ê³íöÿ ñåñ³¿, çâ³ñíî. À îò äëÿ íàñ,
òðåòüîêóðñíèê³â, öÿ çèìîâà ñåñ³ÿ áóëà ä³éñíî îñîáëèâîþ, àäæå ìè ïðîâ÷èëèñü ïîëîâèíó íàâ÷àííÿ, òîáòî ïðèéøîâ åêâàòîð, ÿêèé ïîòð³áíî ã³äíî â³äñâÿòêóâàòè.


Ùî öå òàêå ³ ç ÷èì éîãî ¿ñòè?
Ñòóäåíòè «âèø³â» çàçâè÷àé ñâÿòêóþòü åêâàòîð ï³ñëÿ çèìîâî¿ ñåñ³¿ íà 3 êóðñ³, íå
âðàõîâóþ÷è ìàéáóòí³õ ìåäèê³â – ¿õí³é åêâàòîð âèïàäàº ë³òîì, à òàêîæ ñòóäåíò³â òèõ ÂÍÇ,
äå íå ïðèéíÿòî ñâÿòêóâàòè ñåðåäèíó íàâ÷àííÿ, õî÷à ç öèì ó Ëüâîâ³ ïðîáëåì íåìà: åêâàòîð
ñâÿòêóþòü âñ³.

Â³äïîâ³äü íà ïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå âèíèêàº: «×è áóäåìî ñâÿòêóâàòè åêâàòîð?», î÷åâèäíà,
àëå ñàìå ï³ñëÿ öüîãî é ïî÷èíàþòüñÿ ïðîáëåìè.
Çâè÷àéíî, êîæåí õî÷å, àáè åêâàòîð çàïàì’ÿòàâñÿ ³ ùîá áóëî ïðî ùî ä³òÿì-îíóêàì
ðîçêàçàòè, àëå é ãðîøåé áàãàòî âèòðà÷àòè íå õî÷åòüñÿ: ÿê-íå-ÿê, âñ³ ìè á³äí³ ñòóäåíòè.

Ñïðîáóºìî ïîãðóïóâàòè ìîæëèâ³ âàð³àíòè ñâÿòêóâàííÿ.


«Äüîøºâî, áë³çêà ³ ñºðä³òî»
Îïòèìàëüíèé âàð³àíò – öå ç³áðàòè ñâîþ ãðóïó ÷è õî÷à á á³ëüø³ñòü é ï³òè ó ÿêóñü êíàéïó íà
ïèâî, àëå öå ìîæíà çðîáèòè ³ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî äíÿ. Í³÷îãî íàäçâè÷àéíîãî â òàê³é «àêö³¿»
íåìà.
ßêùî òâîÿ ãðóïà âèáðàëà îïòèìàëüíèé âàð³àíò, òî ïðî êóëüòóðíó ïðîãðàìó ìîæíà çàáóòè.
Òóò âñå îáìåæèòüñÿ ïèâêîì ³ äóøåâíèìè ðîçìîâàìè, â êðàùîìó ðàç³ – ï³ñíÿìè. Ïîñèäèòå-
ïîçãàäóºòå òàëîíè-ñåñ³¿, âåñåë³ ïàðè ³ ðîç³éäåòåñü «ïî äîìàõ».

Âèòðà÷åí³ êîøòè: â³ä 30 ãðí. ³ ïîêè íå íàñâÿòêóºòåñü.


«All inclusive»
Äîñèòü äîñòóïíèé – äîâãî ³ íóäíî âèäçâîíþâàòè áàçè â Êàðïàòàõ ³ øóêàòè ì³ñöèíó, äå
ì³ñöÿ çà äîáó äåøåâø³, í³æ 100 ãðí. Áàãàòî õòî ç ãîñïîäàð³â íå çàõî÷å ïðèéíÿòè, ÿêùî
êàçàòè, ùî öå ñâÿòêóâàííÿ åêâàòîðà. Êðàùå ïîâ³äîìèòè, ùî ïðè¿äå âåëèêà êîìïàí³ÿ.
Ñêàæó ïî ñåêðåòó, ùî ç ãðóïîþ âèáèðàºìîñÿ ó Âîëîñÿíêó, äå ïðîæèâàííÿ 50 ãðí., àëå
ïåðåä òèì ìè ïî÷óëè êîñì³÷í³ äëÿ ñòóäåíò³â 80-120 ãðí. çà äîáó ó Ñëàâñüêó, à òî æ ò³ëüêè
ïðîæèâàííÿ, íå âðàõîâóþ÷è ¿æ³, âèïèâêè, ïðîêàòó ëèæ ò.ï.
Íàäçâè÷àéíî ïðèºìí³øå ïî¿õàòè êóäèñü ç ì³ñòà ³ òàì â³äñâÿòêóâàòè. Ñàìà ñï³ëüíà ïî¿çäêà
â åëåêòðè÷ö³ ÷è ìàðøðóòö³ äóæå çáëèæóº, òîìó âñå-òàêè, ïî¿çäêà â Êàðïàòè íà åêâàòîð –
ïðåêðàñíà ³äåÿ. Äî ðå÷³, â ìî¿é ãðóï³ çàáîðîíèëè áðàòè ç ñîáîþ ñâî¿õ êîõàíèõ ;)
Äåÿê³ ïðîïîçèö³¿ òóò: http://www.karpaty.info/ua/
Ðàçîì ç äîðîãîþ ³ ïðîæèâàííÿì – â³ä 135 ãðí.
Ùå äî äîñèòü äîñòóïíîãî ìîæíà â³äíåñòè é ïîäîáîâó îðåíäó ÿêî¿ñü êâàðòèðè ÷è
áóäèíî÷êà ó Ëüâîâ³, â ïðèíöèï³, âñÿ ïðîãðàìà òàêà æ, ÿê ³ â Êàðïàòàõ, îò ò³ëüêè ïîâ³òðÿì
ã³ðñüêèì íå íàäèõàºøñÿ ³ íà ëèæàõ íå ïîêàòàºøñÿ.
Îñü òóò ìîæíà íå ò³ëüêè çàìîâèòè êâàðòèðó, à é ïåðåãëÿíóòè ôîòî ìîæëèâèõ âàð³àíò³â é
ä³çíàòèñü ö³íó: http://www.real-estate.lviv.ua/flat_rent_photo.php, http://dom.lviv.ua/ukr/.

Öå íàéêðàùèé âàð³àíò. Îðåíäóþ÷è õàòèíêó â ãîðàõ ÷è íàâ³òü êâàðòèðó â öåíòð³
ì³ñòà, çíàºø, ùî í³õòî çâ³äñè íå çàáåðåòüñÿ íåâ÷àñíî ³ íå çìîæå óíèêíóòè ñï³ëüíèõ
³ãîð. «Òâ³ñòåð», «ÿ í³êîëè íå», «ñëîâîì ÷è ä³ëîì», à ùå é íîâ³ «ñò³êåðè» - âñå öå ðåàëüíî
ïðîêðóòèòè íå ëèøå ó áóäèíî÷êó, à é ó åëåêòðè÷ö³ ÷è ìàðøðóòö³. Ùå êðóòî, ÿêùî ó òâî¿é
ãðóï³ º òàëàíîâèò³ ( õî÷à íåîáîâ’ÿçêîâî, ëèø áè áðåíüêàëè) ìóçèêàíòè, òîä³ ï³ñí³ äî ðàíêó
ãàðàíòîâàíî! Íó é î÷åâèäíèé ïëþñ, ùî ìîæíà âçÿòè ³ç ñîáîþ äîìàøí³ çàêðóòêè, ÿê³ í³ â
êàôåøêó, í³ â êëóá íå ïðèíåñåø ;)


«Ãëàìóð÷³ê»
«Ïàíòîâèé» - îðåíäóâàòè êëóá ó Ëüâîâ³. Çâè÷àéíî, òóò áóäå íå ò³ëüêè âàøà ãðóïà ÷è êóðñ,
àëå ïî-³íøîìó í³ÿê: äîðîãî âèõîäèòü. À ùå æ ³ ÿêåñü øîó òðåáà çðîáèòè, ÌÑ, ï³äæåéîê,
âèñòóïè… Îðãàí³çàòîðàì òàêèõ ñâÿò íå ñîëîäêî æèâåòüñÿ, áî ïîòð³áíî ðîçïëàíóâàòè
êîæíó äåòàëü: â³ä ê³ëüêîñò³ êâèòê³â äî ê³ëüêîñò³ îñ³á çà êîæíèì ñòîëîì. Íó ³ ïðè âèáîð³
êëóáó òåæ âèíèêíóòü ñóïåðå÷êè: ÿêèé êðàùèé, õòî ÿêèé ëþáèòü òîùî.
Âàð³àíò «ïàíòîâèé» çàëåæèòü â³ä îðãàí³çàòîð³â: ÿêùî âîíè ïîäáàþòü ïðî íàñè÷åíó
ïðîãðàìó, òî íóäíî íå áóäå: ³ â êîíêóðñè ïîãðàºø, ³ íàòàíöþºøñÿ. Òà, íå çàáóâàé, ùî òàì
òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê «ìîÿ ãðóïà» - íå ³ñíóâàòèìå, òîìó ùî âñ³ áóäóòü «â ïåðåì³øêó».

Êîíòàêòè êëóá³â: http://www.rent-in-lviv.com/ua/nightclubs.html
Êâèòîê, ñòîëèê ³ âèïèâêà: â³ä 70 ãðí. ( çàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêîìó êëóá³)


«Ìîÿ õàòà ñêðàþ»
Ë³íèâèé – íå ñâÿòêóâàòè åêâàòîð âçàãàë³ ;)
Í³ âðàæåíü, í³ ï’ÿíèõ ôîòîê, í³ âåñåëèõ ³ãîð ÷è äóøåâíèõ ðîçìîâ. Àëå íàéã³ðøå – í³ÿêèõ
ñïîãàä³â. Ïîäóìàé, ÷è âàðòî ÷àñ, ÿêèé ìîæíà ïðîâåñòè íàäçâè÷àéíî, âèòðàòèòè íà
êîìï’þòåðí³ ³ãðè àáî áðàçèëüñüê³ ìèëüí³ îïåðè.
Âèòðàòè: 0 ãðí.

Åêâàòîðó – áóòè!
Òà, ìàáóòü, âàæëèâî íå äå, à ç êèì. ², íàâ³òü, ÿêùî ç îäíîãðóïíèêàìè ó òåáå íå ñêëàëîñü,
- íå á³äà, º øàíñ äóæå çáëèçèòèñü. Ãîëîâíå, ùîá öåé äåíü ïðîéøîâ íåçàáóòíüî âåñåëî ³
øàëåíî!


Îáîâ’ÿçêîâ³ àòðèáóòè åêâàòîðà:
- îäíîãðóïíèêè
- ùîñü ïî¿ñòè/ïîïèòè
- ôîòîàïàðàò
- øòîïîð
- õîðîøèé íàñòð³é

Âð³çêà: Äîâæèíà åêâàòîðà Çåìë³ ñêëàäàº 40 075 696 ì, à îò äëÿ ñòóäåíò³â åêâàòîð
ñòàíîâèòü 28 óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñÿö³â (ðàçîì ç êàí³êóëàìè ;).


Ñåðåäèíêà, åêâàòîð, ñòóäåíòè, íàâà÷ííÿ

Ñåðåäèíêà, åêâàòîð, ñòóäåíòè, íàâà÷ííÿ



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2256

Ðåéòèíã:




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ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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