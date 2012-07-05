Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Íîðâåçüêèé ôîòîõóäîæíèê çíÿâ òèæäåíü ç æèòòÿ ×óìàöüêîãî øëÿõó (â³äåî)
Íîðâåçüêèé ôîòîõóäîæíèê çíÿâ òèæäåíü ç æèòòÿ ×óìàöüêîãî øëÿõó (â³äåî)
Àâòîð: Äàéäæåñò
21 Êâ³òíÿ 2011 18:58:35
Íà âåðøèí³ ³ñïàíñüêî¿ ãîðè Òåéäå ôîòîõóäîæíèê ïðîâ³â òèæåíü, óïðîäîâæ ÿêîãî ñïàâ ëèøå 11 ãîäèí ³ â³äçíÿâ çí³ìêè íåáåñíî¿ ñôåðè.
Íîðâåçüêèé ôîòîõóäîæíèê Òåð*º Ñîðãüåðä âèêîíàâ ïðèãîëîìøëèâ³ ïî ñâî¿é êðàñ³ çí³ìêè íåáåñíî¿ ñôåðè, ïðîâ³âøè òèæäåíü íà âåðøèí³ ³ñïàíñüêî¿ ãîðè Òåéäå, ùî íà îñòðîâ³ Òåíåð³ôå. Ïåðåáóâàþ÷è òàì ç 4 ïî 11 êâ³òíÿ, åíòóç³àñò òàê ñòàðàâñÿ çàïàì*ÿòàòè ÿêîìîãà á³ëüøå êðàñîò ïðèðîäè, ùî çà öåé ÷àñ ñïàâ ëèøå 11 ãîäèí.
Àëå â³äçíÿòå ¿ì âàðòî öèõ ïîíåâ³ðÿíü. Íîðâåæåöü ç âåðøèíè íàéâèùî¿ ãîðè ²ñïàí³¿ ïîñïîñòåð³ãàâ çà õìàðàìè, ÿê³ ïðîá³ãàþòü ïåðåä î÷èìà ãëÿäà÷à, ÿê îêåàíñüê³ õâèë³. Ïðè÷îìó, íà â³äì³íó â³ä ïðîñòèõ ñìåðòíèõ, ÿê³ ìèëóþòüñÿ õìàðàìè çíèçó – â³í ñïîñòåð³ãàâ çà õìàðíèì ïîêðîâîì çâåðõó.
Âíî÷³ Òåð*º Ñîðãüåðä çí³ìàâ çîðÿíå íåáî, ïðè÷îìó îñîáëèâó ÷àð³âí³ñòü âèãëÿäó ãàëàêòèêè íàäàëà ï³ùàíà áóðÿ, ÿêó ïðèíåñëî ç ïóñòåë³ Ñàõàðà. "Ïîòóæíà ï³ùàíà áóðÿ âäàðèëà ïî Ñàõàð³ 9 êâ³òíÿ. Ïðèáëèçíî î 3 ãîäèí³ íî÷³ âîíà äîáðàëàñÿ ³ äî ìåíå, òàê ùî ÿ ïðàêòè÷íî íå ì³ã ðîçãëåä³òè íåáî âëàñíèìè î÷èìà. Àäæå ÿ âñòàíîâèâ ñâîþ êàìåðó íà çéîìêó ×óìàöüêîãî øëÿõó ïðîòÿãîì ï*ÿòè ãîäèí. ² áóâ óïåâíåíèé, ùî ï³ùàíà áóðÿ ç³ïñóº âñþ ñïðàâó. Àëå, íà ì³é ïîäèâ, êàìåðà çìîãëà çíÿòè ï³ùàíó áóðþ, ùî ï³äñâ³÷óºòüñÿ îñòðîâîì Ãðàí-Êàíàð³ÿ, ³ âîíà âèãëÿäàëà ÿê çîëîò³ õìàðè. Ç³ðêè ñâ³òèëè êð³çü ö³ õìàðè, ùî ñòàëî, ïî-ìîºìó, ö³êàâèì ñþæåòîì", - ðîçïîâ³â ôîòîõóäîæíèê.
Ñâî¿ â³äåîñþæåòè, ÿê³ â³í ñòâîðþº íà îñíîâ³ ïîñë³äîâíîñò³ ôîòîçí³ìê³â, Ñîðãüåðä ðîçì³ñòèâ íà ñàéò³ vimeo.
Ðàí³øå â³í âèêîíóâàâ ðÿä çí³ìê³â ï³âí³÷íîãî ñÿéâà â ðàéîí³ Ê³ðêåíåñà, ï³ä³áðàâøèñü áëèçüêî äî ðîñ³éñüêîãî êîðäîíó.
The Mountain from Terje Sorgjerd on Vimeo.
The Aurora from Terje Sorgjerd on Vimeo.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1661
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.