Ïóáë³êàö³¿ > Ìóçè÷í³ íîâèíè > Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00
Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!
Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.
Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com:
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Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.
Òâîð÷à àâòîá³îãðàô³ÿ Áîðèñëàâè Á³ëîöåðê³âñüêî¿
Ñöåí³÷íå ³ì’ÿ BRAVA!
Íàðîäèëàñÿ 31 ñåðïíÿ 1985 ðîêó ó Ëüâîâ³, âèõîâóâàëàñÿ ïðèéîìíîþ ìàìîþ, ÿêà ïðèâèëà ¿é ëþáîâ äî ìóçèêè.
Äåáþòóâàëà ó 7 ðîê³â íà Ëüâ³âñüêîìó ðàä³î äâîìà ï³ñíÿìè.
Ñåðåäíþ îñâ³òó çäîáóëà ó Ëüâ³âñüê³é ñåðåäí³é ñïåö³àëüí³é ìóçè÷í³é øêîë³-³íòåðíàò³ ³ì. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿ ïî êëàñó àðôè ³ ôîðòåï³àíî.
Çàê³í÷èëà Ëüâ³âñüêå Äåðæàâíå ìóçè÷íå ó÷èëèùå ³ì. Ñ. Ï. Ëþäêåâè÷à (âîêàë) äèïëîìîì ç â³äçíàêîþ.
Çäîáóëà êâàë³ô³êàö³þ ìàã³ñòðà äîêóìåíòîçíàâñòâà òà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Êè¿âñüêîìó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ.
Îðãàí³çàòîð, ïðåäñòàâíèê Âñåóêðà¿íñüêèõ òà Ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â ³ ôåñòèâàë³â, ÷ëåí æóð³. Àðò-äèðåêòîð Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó äèòÿ÷îãî òà þíàöüêîãî ìèñòåöòâà «Çîëîòèé Îë³ìï». Àðò-äèðåêòîð äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ðîçâàæàëüíîãî òåëåâ³ç³éíîãî øîó «ÊÀÄÐÈÊÈ». Ãîëîâà ËÎÂ Óêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ²íäóñòð³¿ Ìîäè (UKRAINIAN FASHION ASSOCIATION). ×ëåí Àñîö³àö³¿ ä³ÿ÷³â åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè. Æóðíàë³ñò. Ìàº äîñâ³ä âåäó÷î¿ íà ðàä³î «Êàëóø». Âèêëàäà÷ âîêàëó.
Ñòâîðþº âîêàëüí³, ìóçè÷í³ òà ïîåòè÷í³ òâîðè, ìàþ äåê³ëüêà àâòîðñüêèõ ï³ñåíü.
Çàõîïëþºòüñÿ ïñèõîëîã³ºþ, æóðíàë³ñòèêîþ, äèçàéíîì òà â³çàæåì.
Áîðèñëàâà ñòàëà ëàóðåàòîì á³ëüø í³æ 45 Âñåóêðà¿íñüêèõ òà Ì³æíàðîäíèõ ï³ñåííèõ êîíêóðñ³â òà ôåñòèâàë³â, âîëîäàðêà 8 Ãðàí Ïð³ òà ñïåö³àëüíèõ íàãîðîä çà àâòîðñüê³ ï³ñí³!
Âîíà äóæå íàïîëåãëèâà, òîìó çàâæäè ïðàãíå äî ïåðåìîãè! Àêòèâíî áåðå ó÷àñòü ó òåëåêàñòèíãàõ, ìóçè÷íèõ ïðîåêòàõ, êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîäàõ ³ áëàãîä³éíèõ êîíöåðòàõ.
Ïðî Avon Voices Áîðèñëàâà ä³çíàëàñü âèïàäêîâî, â³äâ³äàâøè ñâîþ ñòîð³íêó íà facebook. Ñïî÷àòêó íå íàääàëà âåëèêîãî çíà÷åííÿ ðåêëàì³ ïðî êîíêóðñ, àëå óâàæíî âèâ÷èâøè Éîãî óìîâè òà ïåðñïåêòèâè, îäðàçó æ ïî÷àëà ãîòóâàòèñÿ äî çàïèñó â³äåî.
Íàéâàæ÷èì âèïðîáóâàííÿì ó æèòò³ Áîðèñëàâè º ñàìå æèòòÿ, îñê³ëüêè âîíà íàðîäæóâàëàñü 4 ðàçè (ìàëà 3 êë³í³÷í³ ñìåðò³)! Òîìó òåïåð ââàæàº, ùî ÿêùî çìîãëà ïîäîëàòè ñìåðòü, òî çìîæå ïîäîëàòè óñå!!!
«Ï³ñíÿ – öå ìîº æèòòÿ! Òå, ùî äëÿ ³íøèõ ëþäåé ïîâ³òðÿ, âîäà, ¿æà… Áåç Íå¿ ÿ íå çìîæó æèòè!!! Ðàä³ñòü ìåí³ ïðèíîñèòü óñå, ùî äàðóº öüîìó ñâ³òó ïîçèòèâ!
ß ãîðäà òèì, ùî ìîæó ïðåäñòàâëÿòè ñâîþ êðà¿íó íà òàêîìó ïðåñòèæíîìó ïðîåêò³! ß âïåâíåíà, ùî íàøà íàö³ÿ çàñëóãîâîâóº íà Âñåñâ³òíº âèçíàííÿ íå ò³ëüêè ó ñïîðò³, ïîë³òèö³, åêîíîì³ö³, àëå é ó êóëüòóð³! Áóäó ñòàðàòèñÿ íà 1000 % ïîêàçàòè óâåñü ïîòåíö³àë òà äîñÿãòè ïåðåìîãè! Ñïîä³âàþñÿ, ùî Âè ìåíå ï³äòðèìàºòå ñâî¿ìè ãîëîñàìè!!!»
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Ó ñêëàä³ æþð³ ç³ðêè ìóçè÷íî¿ ³íäóñòð³¿: Ôåðäæ³ - øåñòèðàçîâèé ëàóðåàò ïðåì³¿ Ãðåìì³, Äàéàí Óîððåí - ëåãåíäàðíèé àâòîð ï³ñåíü, Íàòàøà Áåä³íãô³ëä - íîì³íîâàíà íà Ãðåìì³ ñï³âà÷êà ³ àâòîð ï³ñåíü, Ë³à Ñàëîíãà - ô³ë³ïï³íñüêà ñï³âà÷êà ³ àêòðèñà, ðîñ³éñüêà âèêîíàâèöÿ Âàëåð³ÿ, Äåëüòà Ãóäðåì - êðàùà àâñòðàë³éñüêà ñï³âà÷êà äåñÿòèð³÷÷ÿ, Øåéëà Å.,- ñïðàâæíº â³äêðèòòÿ, íîì³íîâàíà íà Ãðåìì³ óäàðíèê-æ³íêà, Äåâ³ä Ïåê - ëàóðåàò Ãðåìì³, ñï³âàê, êîìïîçèòîð ³ ìóçè÷íèé ïðîäþñåð, Ä³ºãî Òîððåñ - íîì³íîâàíèé íà Ãðåìì³ ñï³âàê ³ êîìïîçèòîð, ²âåò Ñàíãàëî - íàéÿñêðàâ³øà ïîï-ç³ðêà Áðàç³ëüñüêî¿ ñöåíè, òà Ìàéÿ - Êîëóìá³éñüêà ñï³âà÷êà.
Ó äðóãèé òóð ïðîéøëî 100 ïðåòåíäåíò³â, à â 3 òóð³ áóäå â³ä³áðàíî äî 25 ï³âô³íàë³ñòîê. Âîñåíè 10 ô³íàë³ñòîê áîðîòèìóòüñÿ çà 2 æàäàíèõ ì³ñöÿ Ïåðåìîæö³â. Çàïóùåíèé íà ÷åñòü ñâÿòêóâàííÿ 125-îé ð³÷íèö³ Avon, ñàéò ïðîåêòó Avon Voices çàëó÷èâ á³ëüøå ì³ëüéîíà â³äâ³äóâà÷³â ç 190 êðà¿í ñâ³òó. Ïðåòåíäåíòè áóëè â³ä³áðàí³ ç á³ëüø í³æ 6 000 ëþäåé ç 62 êðà¿í ³ ïî÷àëè âèêëàäàòè â³äåî â ãðóäí³.
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