Ïóáë³êàö³¿ > ²íòåðâ'þ > ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40
-×îìó äëÿ ìîëîä³ "õ³ï-õîï" àñîö³þºòüñÿ
çäåá³ëüøîãî ç íåãàòèâíèìè
çâè÷êàìè?
-Òîìó ùî áàãàòî ðåï
âèêîíàâö³â ïðîïàãóþòü öå ó ñâî¿õ â³ðøàõ òà ï³ñíÿõ. Ìîëîäü äèâèòüñÿ ò ñëóõàº ñòàðøèõ ³ áåðå íåçäîðîâèé
ïðèêëàä
,à äëÿ ìîëîä³ âîíè êóìèðè.
-×èì òè çàéìàºøñÿ
çàðàç?
-Ïðàöþþ íàä íîâèì ñîëüíèì àëüáîìîì.Íó ³ çâè÷àéíî òóñè.
-Ðîçâèòîê õ³ï-õîï êóëòóðè íà ïðèêëàä³ Óêðà³íè,Ëüâîâà.
Ðîçâèòîê õ³ï õîïó â
ö³ëîìó? Ïðî ðåï ìîæó ñêàçàòè òàê, ùî íà ïî÷àòêó 90 ó Ëüâîâ³ ïðèáëèçíî ç 93 äî
96 ³ñíóâàâ War clan äî ÿêîãî âõîäèëè ò³ ëþäè, ÿê³ ïîò³ì
ñòâîðþâàëè ðåï ãóðòè àáî áóëè ïðèñóòí³ â ïîòóæíèõ ðåï ãðóïàõ ïî÷àòêó 2000. Êëþ÷îâ³
îñîáèñòîñò³ - Äæ³ Äîã, Ìàðê, Âóëüô, Ñëîâ,
Øàìàí (ÿ â âàð êëàí áóâ çàïðîøåíèé àëå íå óâ³éøîâ ïî ñ³ìåéíèì îáñòàâèíàì) ³
³íø³... Òîä³ â íàñ áóëà òóñîâêà . Ë³òîì 1996 Äæ³ Äîã ïî¿õàâ â÷èòèñÿ â øòàòè, ³
òóñîâêà ðîçïàëàñÿ.Ïðîéøîâ ÷àñ ³ ç³áðàëàñÿ íîâà òóñà. Â 2000 Ï³çí³øå áëèæ÷å
ïîçíàéîìèâñÿ ç ³ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè ÐÅÏ-ÊÀÐÒÅËÜ(êîñòÿê
¿¿ Øàìàí, Õüþìàí, Âóëüô ³ Ìàðê, à ïîò³ì ãðóïà ïåðåðîñëà ó âåëèêèé
áàãàòî÷èñåëüíèé ðåï-êëàí Ëüâîâà) ÿê îáüºäíàííÿ ñòàðî¿ òóñîâêè ³ íîâî¿. Òîä³ ³ñíóâàëà ãð. Ëåìáåðã Ôåìåë³ äî ÿêî¿ âõîäèëè íà òîé ÷àñ Ñëîâ,
Áîóí, s22w(Ñíåéê, Ïðèù), ³ ÑÎÌ êëàí (Ìñ Ìàëîé è áàíäà). Ïîò³ì áóëî ïðîòèñòîÿííÿ.Îñü êîìåíò îäí³º¿ ä³â÷èèíè ùîäî öüîãî ,öèòóþ Åêàòåðèíó Àçóð :
«Äà ÿ ïîìíþ... âî âðåìÿ
ýòîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, íà ôîðóìàõ è íà óëèöàõ âåëèñü ðàçãîâîðû êòî êðó÷å, à
ïîòîì êîãäà Âóëüô óøåë â àðíáè , è íà÷àë äåëàòü ñâîþ êàðüåðó ñ ãðóïïîé ÷åðíîå è
áåëîå, íà ôîðóìàõ õõ.ðó íà÷àëè åãî îáñèðàòü, è âñå êòî ñîñòîÿë â ãðóïïèðîâêå ðýï
êàðòåëü êðîìå Ìàðêà,Øàìàíà, Õóìàíà, Óôî êëàíà, íà÷àëè áåæàòü èç íåå ÷òîáû íå
çàïà÷êàòü Âóëüôîì ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü. Ìàðê è Øàìàí âñåãäà õîòåëè äðóæáû ìåæäó
ãðóïïèðîâêàìè, íî Âóëüô è Õüþìàí áûëè ïðîòèâ, è áîëüøàÿ ãðóïïèðîâêà ðàçâàëèëàñü
íà ãëàçàõ. Øàìàí ãîâîðèò ïîòîì ÷òî ýòî ïðîñòî âðåìåííî, âåäü íå áûëî ëèäåðà,
âñå ñîáèðàëîñü íà îëäñêóëå è óëè÷íûõ òåìàõ, â òî âðåìÿ êîãäà ëåìáåðãè áðàëè
ïóáëèêó ÷àñòûìè âûñòóïëåíèÿìè â Ëÿëüêå, Ïîòîì ïðàâäà áûëè ïàòè, èëè âûïóñêàëèñü
ñîëüíèêè íà êîòîðûõ ñòîÿë ëåéáë ðåï êàðòåëü, íî èõ ñòàâàëî âñå ìåíüøå. Ïîòîì
âñå ðàçáåæàëèñü êòî êóäà. Ãðóïïû ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèå â Êàðòåëå ëèáî
ðàñïàäàëèñü, ëèáî äåëàëè ñâîå èìÿ. Òàê Øåéõ óøåë â àëêî ôåìåëè, Çàïàäíûé
Ñèíäèêàò ñòàëè ñîëüíî âûñòóïàòü, Áðåéê Áàëåðèíû óøëè â òàíåö...Õüþìàí çàáèë íà
ðýï, Øàìàí ñ Ìàðêîì ÷òî-òî ìóòèëè, Âóëüô ó÷èëñÿ ïåòü.Ïîòîì Øàìàí âûïóñòèâ 3
ñîëüíèê è óøåë â àíäåðãðàóíä, Ìàðê ïðîäîëæàë âûñòóïàòü ñîëî íà âå÷åðèíêàõ, à
Âóëüôà ïîïóëÿðíîñòü íà÷àëà ðîñòè âñå âûøå è âûøå,à ïîòîì ðýï-äâèæåíèå ñïîïñèëîñü, äàæå
ãîïíèêè íà÷àëè ñëóøàòü ðýï. ,âî Ëüâîâå íà÷àëè ñâîè ðýï êàðüåðû Øóò (èç ðîê
ãðóïïû Ëóçåð), Íîâûé Çàïàäíûé Ñèíäèêàò, Ð Êëàí, íîâûé ñîñòàâ 9Êàëèáðà, Øåéê è
äðóãèå.Âóëüô íà÷àë ÷èòàòü âíîâü, óæå íà óêðàèíñêîì è âûïóñêàòü âñå áîëüøå ñîëüíèêîâ,
Ìàðê íà÷àë ïèñàòüñÿ áîëüøå íà ñòóäèÿõ, Õüþìàí ïðîïàë çàðóáåæîì, Øàìàí
èññëåäîâàë óëè÷íûå ñóáêóëüòóðû, Ëåìáåðã Ôàìèëè ðîñïàëîñü, îñòàëñÿ òîëüêî Ñíåéê
Äæè äà è ïàðó ìîëîäûõ ëåìáåðãîâ.Ïîòîì ñî âðåìåíåì áûëî âñå áîëüøå ìîëîäûõ, ïîÿâèëàñü
Ìèññ ÌÑ è Õî÷ó Ùå, âñå ñìåøàëîñü â ñïëîøíîé âèíåãðåò. Ðýï ïàòè óæå íå òå ÷òî
ðàíüøå....Øàìàí
ãîâîðèë ìíå ÷òî åìó ïîôèã íà îäåæäó, ÷òî
îñòàåòñÿ ðýïïåðîì(õîòÿ íå õî÷åò âåøàòü íà ñåáÿ ÿðëûê ðýïïåð) è õî÷åò âíîâü
íà÷àòü ÷èòàòü. Ìàðê åäèíîëè÷íî ïðîäîëæàåò ÷èòàòü è ïî ñåé äåíü, âûõîäÿ èç
àíäåðãðàóíäà íà÷àë ìåëüêàòü â òåëåâèçîðå, Ñíåéê ïîñëå äëèííîé ïàóçû íà÷àë
÷èòàòü âíîâü, Âóëüô äîáàâèë ñåáå åùå îäíó áóêâó Ô.Íî âñå îíè âûðîñëè è óæå
âçðîñëûå äÿäüêè, òåïåðü ìîëîäûì ïîðà ïîäíÿòü äâèæåíèå è âûâåñòè åãî ñ ïîòîêà
àðíáè, ïîíòîâ, äåíåã è ïîïñû.»
-×îìó ðîçïàâñÿ «ÐÅÏ-ÊÀÐÒÅËÜ»?
ßê âîíî áóëî íàñïðàâä³?
-ÌÀÐÊ ,ÂÓËÜÔ,ØÀÌÀÍ
,ÕÞÌÀÍ - ìè áóëè íàïåâíå ð³çíèìè ùîäî
ñïðèéíÿòÿ æèòòÿ ,àëå ð³âíèìè ïî ñèë³ ÌÑ . Ìîæëèâî ó êîæíîãî ç íàñ áóëî ñâîº
áà÷åííÿ ðåïó.Âàæêî ñêàçàòè ÷îìó,àëå îäíå ïåâíå,ùî òàêîãî ðåï-ãóðòó ,ÿê «ÐÅÏ
ÊÀÐÒÅËÜ» á³ëüøå âæå é íå áóäå.
-Íà îñòàíîê òâî¿
ïîáàæàííÿ ìîëîäèì ÌÑ
-Äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî.ßêùî
òè çíàºø ,ùî ìîæåø ,çíà÷èòü òè ìîæåø.ßêùî òè çíàºø,ùî íå ìîæåø,çíà÷èòü íå ìîæåø.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 3576
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.