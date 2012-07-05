ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ ÒÀÁ²Ð Ð²×ÊÎÂ² ÁÎÁÐÈ 2011 Â²ÄÁÓÂÑß

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4004 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3576 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3331 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3628 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4129 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ ÒÀÁ²Ð Ð²×ÊÎÂ² ÁÎÁÐÈ 2011 Â²ÄÁÓÂÑß

ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ ÒÀÁ²Ð Ð²×ÊÎÂ² ÁÎÁÐÈ 2011 Â²ÄÁÓÂÑß



Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â

21 Ëèïíÿ 2011 20:25:16




Ùîéíî ïðè¿õàëè äî ×åðêàñ ÿê ñêàóò³â çóñòð³â ðÿñíèé äîù. Öüîãî ùå íå âèñòàð÷àëî!!! Àäæå íàïåðåäîäí³ òàáîðó íà ×åðêàñè íàñóâàëàñÿ ö³ëà çëèâà, ÿêà òðèâàëà äâà òèæí³. Çàòîïèëî ö³ë³ ×åðêàñè òà ïåðåäì³ñòÿ. Ñåðåä ÿêèõ ³ Ñâèä³âîê. ×åðåç çëèâó ïåðåñòàëè ôóíêö³îíóâàòè âñ³ òàáîðè íà ïîáåðåææ³ Äí³ïðà.


Îäíàê âæå âäåíü ïðè¿çäó ñêàóò³â ÎÓÑ íà òàá³ð íåïîãîäà ñòèõëà ³ äîù ïàäàâ ïåð³îäè÷íî.


1 ëèïíÿ 2011 ðîêó î 12:00 â³äáóëàñÿ ë³í³éêà-â³äêðèòòÿ òàáîðó. Íà òàá³ð ç¿õàëèñÿ ñêàóòè ÎÓÑ Ëüâîâà, ×åðêàñ, Øàðãîðîäó, Ñì³ëè òà Æîâêâè.


Ñêàóò³â áóëî ïîä³ëåíî íà çì³øàí³ ïàòðóë³, òîáòî â ïàòðóëÿõ ðàçîì áóëè ÿê ñêàóòè ÎÓÑ òàê ³ ñêàóòè ÎÓÑ Øàðãîðîäó òà ×åðêàñ, à òàêîæ Ñì³ëè òà Æîâêâè.


Îäðàçó ç ïåðøîãî äíÿ òàáîðó ñêàóòàì áóëî äîðó÷åíî âèêîíàòè çàâäàííÿ- à ñàìå ïðåäñòàâèòè ñâ³é ïàòðóëü êð³ì òîãî:


- Çìàéñòðóâàòè ñâ³é ëîãîòèï (òîòåì)


- Ö³êàâó ³ñòîð³þ


- Ïðèäóìàòè ñöåíêó òà òàíåöü


- Ïðèäóìàòè ðåêëàìó


- Ïåðåä íàìåòîì ñâîãî ïàòðóëÿ íàìàëþâàòè çíàìåíî âèêîðèñòîâóþ÷è âàòìàí


Çâè÷àéíî ïåðøèé äåíü òàáîðó âèÿâèâñÿ âàæêèì íå ò³ëüêè ÷åðåç íåïîãîäó, àëå ÷åðåç çìó÷åí³ñòü ëüâ³â’ÿí ³ øàð ãîðîäö³â. Òàêîæ ïåðøîãî äíÿ òàáîðó â³ä÷óâàâñÿ ïåâíèé êóëüòóðíèé ³ íàâ³òü ìîâíèé áàðºð ñåðåä ñêàóò³â ÎÓÑ ð³çíèõ îñåðåäê³â, òîìó ñòâîðåííÿ òàêèõ çì³øàíèõ ïàòðóë³â ï³ä ÷àñ ïåðøîãî äíÿ òàáîðó áóëî äåùî ñêëàäíèì çàâäàííÿì, ÿêå ñêàóòè çðåøòîþ óñï³øíî âèêîíàëè. Çâè÷àéíî ÿê ³ êîæåí äåíü êîæíîãî òàáîðó ñêàóòè ðîçïî÷èíàëè éîãî ðóõàíêîþ òà ë³í³éêîþ. Ï³ñëÿ ñí³äàíêó çâè÷àéíî ðîçïî÷èíàëè ïðîãðàìó òàáîðó çäà÷åþ íà çâàííÿ ë³ñó «Äåííà ñîâà» òà âì³ëîñòÿìè.


Â ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè òàáîðó áóëè:


-- ²íòåãðóâàòè ñêàóò³â ÎÓÑ ð³çíèõ îñåðåäê³â â îäíó Îðãàí³çàö³þ ÿê ö³ë³ñíó êîìàíäó


-- Çäðóæèòè ñêàóò³â ïîì³æ ñîáîþ


-- Íàâ÷èòè ñêàóò³â-ïî÷àòê³âö³â îñíîâàì ñêàóòèíãó.


Êîæåí äåíü òàáîðó áóâ íàñè÷åíèé ð³çíîìàí³òíèìè çàâäàííÿìè. Ãðàëè â êàðàâàí ìàíäð³âíèê³â, áóëî çìàãàííÿ ç ïðàêòè÷íîãî ñêàóòèíãó, òàêîæ áóëà í³÷íà òåðåíîâà ãðà «Åëüôè, ãíîìè, âåëåòí³», ÿêà âñ³ì ñêàóòàì äóæå ñïîäîáàëàñÿ. Áóëè òàêîæ:


Òðåí³íã «Òàáîðîâà ²ãðîìàí³ÿ»


Ñêàóòè áàâèëèñÿ â ð³çíîìàí³òí³ ñêàóòñüê³ ³ãðè. Çàâäàííÿ äëÿ êîæíîãî öå îñâî¿òè ÿêíàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ñêàóòñüêèõ ³ãîð.


Ñìóãà ïåðåøêîä


Ñêàóòè äîëàëè ñìóãó ïåðåøêîä çðîáëåíó ç ìîòóçîê òà ëèíâè. Ñåðåä ÿêèõ ïàâóòèíà òîùî…


Øîñòîãî äíÿ òàáîðó â³äáóëàñÿ â³êòîðèíà ç îð³ºíòóâàííÿ, ³íñòðóêòàæó ç ï³îí³ðêè òà âóçë³â à òàêîæ òåðåíîâà ãðà «Âãàäàé íà â³äñòàí³». Òåðåíîâà ãðà ïî çì³ñòó íàãàäóâàëà ãðó Ê³ìà, áî çàâäàííÿì ãðè áóëî çàïàì’ÿòàòè ³ â³äãàäàòè ïðåäìåòè ùî ¿õ âèíîñèâ êåð³âíèê ãðè. Àëå öå áóëà ãðà ïàòðóë³â ³ â òåðåí³. Ó âå÷åð³ øàðãîðîäñüê³ ñêàóòè ïðîâåëè ÷óäîâó ïðîãðàìó âå÷³ðíüî¿ òàáîðîâî¿ âàòðè, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ùîâå÷îðà. Öå áóëà ñöåíêà ïðî êóìåäíèõ ï³ðàò³â òà äèêóí³â. À âíî÷³ â³äáóëàñÿ òåðåíîâà ãðà «Åëüôè, ãíîìè, âåëåòí³» 2-é åòàï, ÿêà îäíîçíà÷íî ïðîéøëà óñï³øíî. 7 ëèïíÿ âèïàäàº ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà ³ âñ³ ñêàóòè çîäÿãíóâøèñü â ìîðñüê³ ñòðî¿ ñâÿòêóâàëè Äåíü Íåïòóíà, ìîðñüêîãî ñòâîð³ííÿ- ïîâåëèòåëÿ âîäè. Íàñïðàâä³ öå âèãëÿäàëî âåñåëî ³ ïðèêîëüíî. À â âå÷åð³ â³äáóâñÿ êâåñò «Íàéðîçóìí³øèé ç³ ñêàóò³â». Äå ñêàóòè ïðîÿâèëè ñâî¿ çíàííÿ ç îñíîâ ñêàóòèíãó òà ºâðîïåºçíàâñòâ³.


Íà òàáîð³ ñêàóòè ïðèéíÿëè ó÷àñòü â òðåí³íãàõ ç ìàñêóâàííÿ, ñòðîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ï³îíåðö³, ïåðø³é ìåäè÷í³é äîïîìîç³ ÿêó ïðîâîäèëè äîñâ³ä÷åí³ ñêàóòè . 8 ëèïíÿ 2011 íàïåðåäîäí³ îá³äó äî ñêàóò³â çàâ³òàëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè òà ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè ×åðêàñüêîãî Ì³ñüêâèêîíêîìó ïàí³ ²ðèíà Òîï÷³é, ÿêà îçíàéîìèëàñü ç ðîáîòîþ "áîáð³â" òà ïîáàæàëà ¿ì óñï³õ³â â îñâîºíí³ ñêàóòñêî¿ íàóêè òà äèðåêòîð Ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ×åðêàñ ïàí Ñàºíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷ çà ñïðèÿííÿì ÿêîãî â³äáóâñÿ òàá³ð. Ñêàóòè ïðîÿâèëè ñåáå òàêîæ ó ôóòáîë³. ×åñíî êàæó÷è âèðóâàëè íåñàìîâèò³ ïðèñòðàñò³, ñëüîçè ïîðàçêè ³ ïåðåìîã… Öå áóëà ñïðàâæíÿ ÷îëîâ³÷à ãðà â ÿêó çâ³ñíî æîäåí ïàòðóëü íå õîò³â ïðîãðàâàòè. Â³äáóëèñÿ òàêîæ çìàãàííÿ ç øàõ³â, íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, ³íøèõ âèä³â ñïîðòó. Îòæå öå íà òàáîð³ áóâ ñêàóòñüêèé ñïîðòèâíèé äåíü. ² îäíîçíà÷íî ñêàóòè çäîáóâàëè âì³ëîñò³ òà çâàííÿ ë³ñó, à òàêîæ ¿ì âðó÷àëè ñòóïåí³.


Äåòàëüí³øå âè çìîæåòå ïðî÷èòàòè â ùîäåííèêó òàáîðó «Ð³êîâ³ Áîáðè» 2011 à òàêîæ ïåðåãëÿíóòè ôîòî òà â³äåî íà íàøîìó ïîðòàë³ â ðóáðèö³ Ñêàóòèíã LIVE




Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1595

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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