Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ ÒÀÁ²Ð Ð²×ÊÎÂ² ÁÎÁÐÈ 2011 Â²ÄÁÓÂÑß
ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ ÒÀÁ²Ð Ð²×ÊÎÂ² ÁÎÁÐÈ 2011 Â²ÄÁÓÂÑß
Àâòîð: Îô³ö³éíèé ïîðòàë Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â
21 Ëèïíÿ 2011 20:25:16
Ùîéíî ïðè¿õàëè äî ×åðêàñ ÿê ñêàóò³â çóñòð³â ðÿñíèé äîù. Öüîãî ùå íå âèñòàð÷àëî!!! Àäæå íàïåðåäîäí³ òàáîðó íà ×åðêàñè íàñóâàëàñÿ ö³ëà çëèâà, ÿêà òðèâàëà äâà òèæí³. Çàòîïèëî ö³ë³ ×åðêàñè òà ïåðåäì³ñòÿ. Ñåðåä ÿêèõ ³ Ñâèä³âîê. ×åðåç çëèâó ïåðåñòàëè ôóíêö³îíóâàòè âñ³ òàáîðè íà ïîáåðåææ³ Äí³ïðà.
Îäíàê âæå âäåíü ïðè¿çäó ñêàóò³â ÎÓÑ íà òàá³ð íåïîãîäà ñòèõëà ³ äîù ïàäàâ ïåð³îäè÷íî.
1 ëèïíÿ 2011 ðîêó î 12:00 â³äáóëàñÿ ë³í³éêà-â³äêðèòòÿ òàáîðó. Íà òàá³ð ç¿õàëèñÿ ñêàóòè ÎÓÑ Ëüâîâà, ×åðêàñ, Øàðãîðîäó, Ñì³ëè òà Æîâêâè.
Ñêàóò³â áóëî ïîä³ëåíî íà çì³øàí³ ïàòðóë³, òîáòî â ïàòðóëÿõ ðàçîì áóëè ÿê ñêàóòè ÎÓÑ òàê ³ ñêàóòè ÎÓÑ Øàðãîðîäó òà ×åðêàñ, à òàêîæ Ñì³ëè òà Æîâêâè.
Îäðàçó ç ïåðøîãî äíÿ òàáîðó ñêàóòàì áóëî äîðó÷åíî âèêîíàòè çàâäàííÿ- à ñàìå ïðåäñòàâèòè ñâ³é ïàòðóëü êð³ì òîãî:
- Çìàéñòðóâàòè ñâ³é ëîãîòèï (òîòåì)
- Ö³êàâó ³ñòîð³þ
- Ïðèäóìàòè ñöåíêó òà òàíåöü
- Ïðèäóìàòè ðåêëàìó
- Ïåðåä íàìåòîì ñâîãî ïàòðóëÿ íàìàëþâàòè çíàìåíî âèêîðèñòîâóþ÷è âàòìàí
Çâè÷àéíî ïåðøèé äåíü òàáîðó âèÿâèâñÿ âàæêèì íå ò³ëüêè ÷åðåç íåïîãîäó, àëå ÷åðåç çìó÷åí³ñòü ëüâ³â’ÿí ³ øàð ãîðîäö³â. Òàêîæ ïåðøîãî äíÿ òàáîðó â³ä÷óâàâñÿ ïåâíèé êóëüòóðíèé ³ íàâ³òü ìîâíèé áàðºð ñåðåä ñêàóò³â ÎÓÑ ð³çíèõ îñåðåäê³â, òîìó ñòâîðåííÿ òàêèõ çì³øàíèõ ïàòðóë³â ï³ä ÷àñ ïåðøîãî äíÿ òàáîðó áóëî äåùî ñêëàäíèì çàâäàííÿì, ÿêå ñêàóòè çðåøòîþ óñï³øíî âèêîíàëè. Çâè÷àéíî ÿê ³ êîæåí äåíü êîæíîãî òàáîðó ñêàóòè ðîçïî÷èíàëè éîãî ðóõàíêîþ òà ë³í³éêîþ. Ï³ñëÿ ñí³äàíêó çâè÷àéíî ðîçïî÷èíàëè ïðîãðàìó òàáîðó çäà÷åþ íà çâàííÿ ë³ñó «Äåííà ñîâà» òà âì³ëîñòÿìè.
Â ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè òàáîðó áóëè:
-- ²íòåãðóâàòè ñêàóò³â ÎÓÑ ð³çíèõ îñåðåäê³â â îäíó Îðãàí³çàö³þ ÿê ö³ë³ñíó êîìàíäó
-- Çäðóæèòè ñêàóò³â ïîì³æ ñîáîþ
-- Íàâ÷èòè ñêàóò³â-ïî÷àòê³âö³â îñíîâàì ñêàóòèíãó.
Êîæåí äåíü òàáîðó áóâ íàñè÷åíèé ð³çíîìàí³òíèìè çàâäàííÿìè. Ãðàëè â êàðàâàí ìàíäð³âíèê³â, áóëî çìàãàííÿ ç ïðàêòè÷íîãî ñêàóòèíãó, òàêîæ áóëà í³÷íà òåðåíîâà ãðà «Åëüôè, ãíîìè, âåëåòí³», ÿêà âñ³ì ñêàóòàì äóæå ñïîäîáàëàñÿ. Áóëè òàêîæ:
Òðåí³íã «Òàáîðîâà ²ãðîìàí³ÿ»
Ñêàóòè áàâèëèñÿ â ð³çíîìàí³òí³ ñêàóòñüê³ ³ãðè. Çàâäàííÿ äëÿ êîæíîãî öå îñâî¿òè ÿêíàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ñêàóòñüêèõ ³ãîð.
Ñìóãà ïåðåøêîä
Ñêàóòè äîëàëè ñìóãó ïåðåøêîä çðîáëåíó ç ìîòóçîê òà ëèíâè. Ñåðåä ÿêèõ ïàâóòèíà òîùî…
Øîñòîãî äíÿ òàáîðó â³äáóëàñÿ â³êòîðèíà ç îð³ºíòóâàííÿ, ³íñòðóêòàæó ç ï³îí³ðêè òà âóçë³â à òàêîæ òåðåíîâà ãðà «Âãàäàé íà â³äñòàí³». Òåðåíîâà ãðà ïî çì³ñòó íàãàäóâàëà ãðó Ê³ìà, áî çàâäàííÿì ãðè áóëî çàïàì’ÿòàòè ³ â³äãàäàòè ïðåäìåòè ùî ¿õ âèíîñèâ êåð³âíèê ãðè. Àëå öå áóëà ãðà ïàòðóë³â ³ â òåðåí³. Ó âå÷åð³ øàðãîðîäñüê³ ñêàóòè ïðîâåëè ÷óäîâó ïðîãðàìó âå÷³ðíüî¿ òàáîðîâî¿ âàòðè, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ùîâå÷îðà. Öå áóëà ñöåíêà ïðî êóìåäíèõ ï³ðàò³â òà äèêóí³â. À âíî÷³ â³äáóëàñÿ òåðåíîâà ãðà «Åëüôè, ãíîìè, âåëåòí³» 2-é åòàï, ÿêà îäíîçíà÷íî ïðîéøëà óñï³øíî. 7 ëèïíÿ âèïàäàº ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà ³ âñ³ ñêàóòè çîäÿãíóâøèñü â ìîðñüê³ ñòðî¿ ñâÿòêóâàëè Äåíü Íåïòóíà, ìîðñüêîãî ñòâîð³ííÿ- ïîâåëèòåëÿ âîäè. Íàñïðàâä³ öå âèãëÿäàëî âåñåëî ³ ïðèêîëüíî. À â âå÷åð³ â³äáóâñÿ êâåñò «Íàéðîçóìí³øèé ç³ ñêàóò³â». Äå ñêàóòè ïðîÿâèëè ñâî¿ çíàííÿ ç îñíîâ ñêàóòèíãó òà ºâðîïåºçíàâñòâ³.
Íà òàáîð³ ñêàóòè ïðèéíÿëè ó÷àñòü â òðåí³íãàõ ç ìàñêóâàííÿ, ñòðîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ï³îíåðö³, ïåðø³é ìåäè÷í³é äîïîìîç³ ÿêó ïðîâîäèëè äîñâ³ä÷åí³ ñêàóòè . 8 ëèïíÿ 2011 íàïåðåäîäí³ îá³äó äî ñêàóò³â çàâ³òàëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè òà ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè ×åðêàñüêîãî Ì³ñüêâèêîíêîìó ïàí³ ²ðèíà Òîï÷³é, ÿêà îçíàéîìèëàñü ç ðîáîòîþ "áîáð³â" òà ïîáàæàëà ¿ì óñï³õ³â â îñâîºíí³ ñêàóòñêî¿ íàóêè òà äèðåêòîð Ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ×åðêàñ ïàí Ñàºíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷ çà ñïðèÿííÿì ÿêîãî â³äáóâñÿ òàá³ð. Ñêàóòè ïðîÿâèëè ñåáå òàêîæ ó ôóòáîë³. ×åñíî êàæó÷è âèðóâàëè íåñàìîâèò³ ïðèñòðàñò³, ñëüîçè ïîðàçêè ³ ïåðåìîã… Öå áóëà ñïðàâæíÿ ÷îëîâ³÷à ãðà â ÿêó çâ³ñíî æîäåí ïàòðóëü íå õîò³â ïðîãðàâàòè. Â³äáóëèñÿ òàêîæ çìàãàííÿ ç øàõ³â, íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, ³íøèõ âèä³â ñïîðòó. Îòæå öå íà òàáîð³ áóâ ñêàóòñüêèé ñïîðòèâíèé äåíü. ² îäíîçíà÷íî ñêàóòè çäîáóâàëè âì³ëîñò³ òà çâàííÿ ë³ñó, à òàêîæ ¿ì âðó÷àëè ñòóïåí³.
Äåòàëüí³øå âè çìîæåòå ïðî÷èòàòè â ùîäåííèêó òàáîðó «Ð³êîâ³ Áîáðè» 2011 à òàêîæ ïåðåãëÿíóòè ôîòî òà â³äåî íà íàøîìó ïîðòàë³ â ðóáðèö³ Ñêàóòèíã LIVE
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1595
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.