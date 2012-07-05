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ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS
- Ðîçêàæè áóäüëàñêà ÷èì çàéìàºòüñÿ òâîÿ îðãàí³çàö³ÿ ,÷è ìîæíà ñêàçàòè êðàùå ïîêèùî íå ñòâîðåíà îðãàí³çàö³ÿ ,ÿê³ äóìêè ó òåáå ùîäî ïðîïàãàíäè ñåðåä æ³íîê ,ä³â÷àò òåìè "ïðîòè ÀÁÎÐÒ²Â"- Îðãàíèçàöèè êàê òàêîâîé åù¸ íåò. Åñòü äðóçüÿ è çíàêîìûå îäíî äóìöû, êîòîðûå ìåíÿ ïîääåðæèâàþò. Âîò ïðèìåðíîå êîëè÷åñòâî - ýòî ó÷àñòíèêè ýòîé ãðóïïû:http://vkontakte.ru/club27426771. Íî åñòü è äðóãèå, ñ êîòîðûìè ÿ ëè÷íî çíàêîìà.Ìî¸ æåëàíèå: ïðîâîäèòü áåñåäû ñ äåâóøêàìè è æåíùèíàìè ñ öåëüþ îáúÿñíèòü íàñêîëüêî óæàñíû àáîðòû; ïîñëå òîãî êàê óçíà¸ì ÷òî ó áóäóùåé ìàìû åñòü ïðîáëåìà, ñòàðàåìñÿ ðåøèòü å¸. Ìîæåò ýòî ãðîìêî ñêàçàíî, íî âåäü îäíèìè áåñåäàìè ìíîãîãî íå ðåøèòü. Íàïðèìåð, â ïåðåäà÷å òåëåêàíàëà CNL îá àáîðòàõ äåâóøêà, êîòîðàÿ âñòàëà ïåðåä âûáîðîì äåëàòü àáîðò èëè íåò, áûëà âûáðîøåíà íà óëèöó ñâîèìè ðîäíûìè è ëèøåíà ñðåäñòâ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ. Âîò, â ýòîì ñëó÷àå ðàçãîâîðîì ñïàñòè æèçíü íå òàê óæ ðåàëüíî. Çäåñü íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ñèòóàöèþ áóäóùåé ìàìû. Åé íóæíî õîòÿ áû âðåìåííîå æèëü¸. Êîãäà îíà ðîäèò, ñìîæåò ïîéòè íà ðîáîòó, à ìàëûøà îñòàâëÿòü ñ íÿíåé. Ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåá¸íêà âñå ïðîáëåìû, êîòîðûå áåñïîêîÿò äî ýòîãî, îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí.-Ö³êàâî áóëî á ïî÷óòè ïðî ïðèíöèïè òà çàñàäè ÿêèìè òè êåðóøñÿ ó öüîìó íàïðÿìêó?-Äëÿ Áîãà öåííà êàæäàÿ æèçíü. Äëÿ êàæäîãî åñòü ñâî¸ ìåñòî â îáùåñòâå è ïðèãîòîâëåíà ñóäüáà. Ìû íå âïðàâå ðåøàòü êîìó æèòü, à êîìó óìèðàòü. Òîò êòî íå ðîäèëñÿ ìîæåò áûòü î÷åíü âàæíûì äëÿ áóäóùåãî çåìëè. Ëèøàÿ åãî æèçíè ìîæíî î÷åíü êðóòî ïîìåíÿòü õîä èñòîðèè, ñàìè òîãî íå ïîäîçðåâàÿ. -Ìîæèëâî òè õîò³ëà á ïðîñèòè ïðî äîïîìîãó ³íøèõ ëþäåé,çàêëèêàòè ³íøèõ ëþäåé äî ÷îãîñü?-Äà, â îäèíî÷êó î÷åíü ñëîæíî áîðîòüñÿ ñ òàêèì ÿâëåíèåì êàê îáùåñòâåííîå ìíåíèå è óñòîÿâøàÿñÿ ìàíåðà ïîâåäåíèÿ. Äëÿ ìåíÿ ñàìîå ãëàâíîå çíàòü, ÷òî ÿ íå ñàìà. Õîòåëîñü áû çíàòü ÷òî åñòü ëþäè, êîòîðûì òàê æå êàê è ìíå íå âñ¸ ðàâíî ÷òî óìèðàþò áåççàùèòíûå. Áûëî áû çàìå÷àòåëüíî åñëè áû Âû îòìåòèëèñü êàê ó÷àñòíèê â ãðóïïå, î êîòîðîé ÿ ïèñàëà âûøå. Òàê ÿ áóäó çíàòü êîëè÷åñòâî òåõ, êòî "ïðîòèâ àáîðòîâ". Êîãäà ìíå ïîíàäîáèòñÿ èìåííî Âàøà ïîìîùü, òîãäà òàì ÿ ñìîãó ñâÿçàòüñÿ ñ Âàìè.À ñåé÷àñ ìíå äëÿ ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìà ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü. Òàê êàê ïðè îôîðìëåíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþò ñáîðû è íóæåí þð.àäðåñ. ß ìîãëà áû îôîðìèòü íà ñâîþ êâàðòèðó, íî ÿ æèâó ñ ðîäèòåëÿìè, à ó íèõ êðîìå ìåíÿ åù¸ 3 äåòåé, êîòîðûå òàêæå æèâóò ñ íàìè.Åù¸ ÷òî Âû ìîãëè áû äåëàòü äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíåé - ðàñêëåèâàòü â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ òåêñòû, êîòîðûå ðàçúÿñíÿþò ñóòü àáîðòà: íàñêîëüêî îí îïàñåí, ÷òî ñ ïåðâûõ äíåé òàì óæå æèâîé ÷åëîâå÷åê è ÷òî àáîðò íå ðåøàåò ïðîáëåìû, à òîëüêî ñîçäà¸ò èõ. Íàéòè òàêèå òåêñòû ìîæíî â èíòåðíåòå èëè ãðóïïå î êîòîðîé ÿ ïèñàëà âûøå.-Áàãàòüîì áóëî á ö³êàâî ä³çíàòèñÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ,äå öå ìîæíà çðîáèòè,ÿê âàñ çíàéòè? -Î ñåáå ÿ ïîäðîáíî íàïèñàëà â êîíòàêòå:http://vkontakte.ru/id135169228.Åñëè ó Âàñ íåò äîñòóïà â êîíòàêò, òî ó ìåíÿ åñòü å-ìåéë: tacnat@i.uaÒàê æå ñî ìíîé ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ïî òåë.: +3 8 093 240 93 53.ß õîæó â Öåðêîâü ã. Äíåïðîïåòðîâñêà, óë. Áàéêàëüñêàÿ, 39.Âîò ãðóïïà íàøåé
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Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 4004
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.