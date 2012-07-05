Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Ñòðàõóâàííÿ. Áåçïåêà ÷è ³ëþç³ÿ
Ñòðàõóâàííÿ. Áåçïåêà ÷è ³ëþç³ÿ
Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷
Äëÿ ïî÷àòêó òðîõè ³ñòîð³¿. Ñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàðîäèëîñÿ çà Ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, àëå öþ ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî Äåðæñòðàõ, à ç îòðèìàííÿì íåçàëåæíîñò³ â Óêðà¿í³ ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ ñòðàõîâèé á³çíåñ. Ðîçâèâàòèñÿ – öå ãîëîñíî ñêàçàíî, àäæå óêðà¿íñüêèé ñòðàõîâèé á³çíåñ º ëèøå íåäîñêîíàëîþ êîï³ºþ ì³æíàðîäíîãî ðèíêó ñòðàõóâàííÿ. Íà äàíèé ìîìåíò â Óêðà¿í³ ä³º á³ëüøå 400 ñòðàõîâèõ êîìïàí³é. Àëå ÷è ñïðàâä³ âîíè åôåêòèâíî ïðàöþþòü íà ðèíêó, ÷è ñïðàâä³ âîíè çäàòí³ íàñ çàõèñòèòè â³ä òèõ ðèçèê³â, ÿê³ º íàâêîëî?
Ïðîàíàë³çóâàâøè ä³ÿëüí³ñòü ñòðàõîâèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè, à òàêîæ ðèíîê ñòðàõóâàííÿ â ö³ëîìó ìîæó ñêàçàòè, ùî ïîòð³áíî ùå ïðèêëàñòè áàãàòî çóñèëü, ùîá ä³ÿëüí³ñòþ ñòðàõîâèê³â áóëè çàäîâîëåí³ ñïîæèâà÷³ ¿õí³õ ïîñëóã ³ ùîá â³äïîâ³äíî, ³ ñòðàõîâèêè ìîãëè âåñòè âïåâíåíî ñâ³é á³çíåñ.
Â íàøîìó çàêîíîäàâñòâ³ º áàãàòî ïðîãàëèí, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçãëÿíóòè ³ âèð³øèòè äëÿ äîáðîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, à òàêîæ äëÿ òîãî, ùîá íàñåëåííÿ ìîãëî â³ä÷óâàòè äîâ³ðó äî öèõ êîìïàí³é, àáî æ áóòè âïåâíåíèì, ùî çàâäÿêè çàêîíàì â ö³é ñôåð³ çìîæóòü ñåáå â³äñòîÿòè.
Â Óêðà¿í³ º âåëèêà ïðîáëåìà ç³ ñòðàõîâèì çàêîíîäàâñòâîì, àäæå âîíî íå çîâñ³ì ñôîðìîâàíå òàêèì ÷èíîì, ùîá öåé á³çíåñ ó íàñ ðîçâèâàâñÿ ³ ïðàöþâàâ íà ñïîæèâà÷à. Íàì ïîòð³áíî òàêîæ ï³äâèùèòè ñòðàõîâó êóëüòóðó íàñåëåííÿ, àäæå âîíî íå çîâñ³ì ðîçóì³º ñàìó ñóòü ñòðàõóâàííÿ, à õòî æ áóäå êóïëÿòè òå, ïðî ùî íå çíàº.
Ìîæëèâîñò³ ñòð³ìêîãî ðîçâèòêó ðèíêó ñòðàõîâèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³ îáìåæåí³ òàêèìè ÷èííèêàìè: íèçüêèé ð³âåíü äîõîä³â ó ñóñï³ëüñòâ³; íåäîâ³ðà äî ñòðàõîâèêà, ÿêà ïîñèëþºòüñÿ íèçüêèì ð³âíåì ïëàòîñïðîìîæíîñò³ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é; â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ ïðåôåðåíö³é íà ñòðàõîâîìó ðèíêó; â³äñóòí³ñòü íåçàëåæíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ç³ ñòðàõóâàííÿ; â³äñóòí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³; ñòàëîãî çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà; íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ òà äåô³öèò ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â; íåíàëåæíèé ð³âåíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí ³ ìîæëèâîñò³ ñòðàõîâîãî ðèíêó; íèçüêà ñòðàõîâà êóëüòóðà íàñåëåííÿ òà ³íø³.
Çàãàëîì ñòðàõîâèé ðèíîê Óêðà¿íè ìàº äîñ³ íå âèêîðèñòàí³ ðåçåðâè. Â äåðæàâ³ çàñòðàõîâàíî ëèøå áëèçüêî 10% ðèçèê³â, òîä³ ÿê ó á³ëüøîñò³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í öåé ïîêàçíèê äîñÿãàº 90-95%. Çâ³äñè ìè ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî Óêðà¿íà çðîáèëà ëèøå îäèí êðîê â ñòîðîíó ðîçâèòêó ñòðàõóâàííÿ, à ïîïåðåäó ùå äîâãèé ³ íåëåãêèé øëÿõ â äîñÿãíåíí³ ìåòè. Â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ñòðàõóâàííÿ íå º ÷èìîñü íàäçâè÷àéíèì, ÷è òàêèì, â³ä ÷îãî ëþäè ëÿêàþòüñÿ ³ ÷óòè ïðî öå íå õî÷óòü. Â ñåðåäíüîìó â ªâðîï³ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ãðîìàäÿíèí âîëîä³º 30 ñòðàõîâèìè ïîë³ñàìè, â³í âèòðà÷àº íà ñòðàõóâàííÿ áëèçüêî òðåòèíè ñâîãî ð³÷íîãî äîõîäó. Íàâ³òü ç òàêèõ äàíèõ ìè ìîæåìî ÷³òêî ðîçóì³òè, ùî ïîòð³áíî â ïåðøó ÷åðãó çì³íþâàòè ñòàâëåííÿ íàñåëåííÿ äî öüîãî âèäó ïîñëóã. Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè äóæå íàñòîðîæåíî ñòàâëÿòüñÿ äî ïðîïîçèö³é çàñòðàõóâàòè ñâîº æèòòÿ, ìàéíî ÷è çäîðîâ’ÿ. Âîíè íå â³ðÿòü, ùî çà 1000 ãðí. ìîæíà çàñòðàõóâàòè ñâîº ìàéíî íà 300 000 ãðí., àäæå çâèêëè, ùî â íàø³é äåðæàâ³ «áåçêîøòîâíèé ñèð ò³ëüêè â ìèøîëîâö³». Íàñåëåííÿ íå â³ðèòü, ùî öå ñïðàâä³ ãàðàíò³ÿ áåçïåêè, à íå ëèøå ³ëþç³ÿ òîãî, ùî âîíè çàñòðàõîâàí³ â³ä ñâî¿õ íåãàðàçä³â.
Íà ìîþ äóìêó êîæåí óêðà¿íåöü ìàº ïðàâî íà ÿê³ñí³ ïîñëóãè, íà ñâ³é çàõèñò ó ñóñï³ëüñòâ³ â³ä ð³çíèõ ðèçèê³â. Ñàìå òîìó ïîòð³áíî ðîçâèâàòè ïðàâîâó áàçó â ö³é ñôåð³, ïîòð³áíî çì³öíþâàòè ïðàâà ñïîæèâà÷³â, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ðîçâèâàòèñÿ.
Ç îäíîãî áîêó äåÿê³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ñïðàâä³ çäàòí³ ãàðàíòóâàòè áåçïåêó, ñïðàâä³ ìîæóòü âñåëèòè äîâ³ðó, àëå ç ³íøîãî áîêó º òàê³ êîìïàí³¿, ÿê³ ñòâîðþþòü ëèøå ³ëþç³þ ñòðàõóâàííÿ ³ îð³ºíòîâàí³ âîíè íà äîâ³ðëèâîãî ïîêóïöÿ ¿õí³õ ïîñëóã.
Ç öüîãî ïðèâîäó õîò³ëà áè äàòè ê³ëüêà ïîðàä äëÿ òîãî, ùîá âè, ñòðàõóâàëüíèêè, çàâæäè çìîãëè çðîçóì³òè, äå ìîæíà ïî÷óâàòèñÿ áåçïå÷íî, à äå âñå äîáðå äî òîãî ÷àñó, ïîêè íå ñòàºòüñÿ ñòðàõîâèé âèïàäîê.
Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî âèáèðàòè òó ñòðàõîâó êîìïàí³þ, ÿêå âæå çàÿâèëà ïðî ñåáå íà ðèíêó.
Ïî-äðóãå, çàâæäè óâàæíî ÷èòàòè äîãîâîðè ñòðàõóâàííÿ, àäæå ó âñ³õ êîìïàí³ÿõ âîíè çâ³ñíî, ð³çí³. Äóæå âàæëèâî, ùîá âè ðîç³áðàëèñÿ ó âñ³õ ïóíêòàõ äîãîâîðó àáî æ ïðîêîíñóëüòóéòåñü ç þðèñòîì ÷è ñïåö³àë³ñòîì ó ñòðàõóâàíí³.
Ïî-òðåòº, íå çàâæäè ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ç âèñîêèìè ö³íàìè íà ïîñëóãè, º êðàùèìè çà êîìïàí³¿ ç íèæ÷èìè.
Çâàæèâøè âñ³ «çà» ³ «ïðîòè» ÿ áè ðàäèëà òàêîæ çâåðòàòèñÿ äî ñòðàõîâèõ áðîêåð³â, îñê³ëüêè âè â êîøòàõ íå âòðà÷àºòå, à íàâïàêè åêîíîìèòå ñâ³é ÷àñ òà çóñèëëÿ. Ñòðàõîâ³ áðîêåðè ìîæóòü ï³äêàçàòè âèã³äíó êîìïàí³þ ñàìå äëÿ âàñ ç ð³çíèõ ïîçèö³é, à ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó, òî öå ùå îäèí âàæ³ëü êîíòðîëþ ³ âïëèâó íà ñòðàõîâó êîìïàí³þ.
Íàñïðàâä³ äóæå âàæëèâî êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè ñòðàõóâàííÿ, àäæå öå âáåð³ãàº âàñ â³ä äîäàòêîâèõ âèòðàò â ìàéáóòíüîìó. Àëå öåé ìåõàí³çì áóäå ïðàöþâàòè åôåêòèâí³øå, ÿêùî á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ êóïëÿòèìå ñòðàõîâ³ ïîë³ñè.
Ââàæàþ, ùî ñòðàõîâèé ðèíîê â Óêðà¿í³ ìàº âåëèê³ ïåðñïåêòèâè, àëå öå çàëåæèòü ³ â³ä åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³ â³ä çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè â êðà¿í³.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1267
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.