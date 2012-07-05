Ñòðàõóâàííÿ. Áåçïåêà ÷è ³ëþç³ÿ

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4004 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3576 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4062 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3331 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3628 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4010 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4129 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3980 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3463 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Ñòðàõóâàííÿ. Áåçïåêà ÷è ³ëþç³ÿ

Ñòðàõóâàííÿ. Áåçïåêà ÷è ³ëþç³ÿ



Àâòîð: ²ðèíà Áðè÷



Äëÿ ïî÷àòêó òðîõè ³ñòîð³¿. Ñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàðîäèëîñÿ çà Ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, àëå öþ ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî Äåðæñòðàõ, à ç îòðèìàííÿì íåçàëåæíîñò³ â Óêðà¿í³ ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ ñòðàõîâèé á³çíåñ. Ðîçâèâàòèñÿ – öå ãîëîñíî ñêàçàíî, àäæå óêðà¿íñüêèé ñòðàõîâèé á³çíåñ º ëèøå íåäîñêîíàëîþ êîï³ºþ ì³æíàðîäíîãî ðèíêó ñòðàõóâàííÿ. Íà äàíèé ìîìåíò â Óêðà¿í³ ä³º á³ëüøå 400 ñòðàõîâèõ êîìïàí³é. Àëå ÷è ñïðàâä³ âîíè åôåêòèâíî ïðàöþþòü íà ðèíêó, ÷è ñïðàâä³ âîíè çäàòí³ íàñ çàõèñòèòè â³ä òèõ ðèçèê³â, ÿê³ º íàâêîëî?

Ïðîàíàë³çóâàâøè ä³ÿëüí³ñòü ñòðàõîâèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè, à òàêîæ ðèíîê ñòðàõóâàííÿ â ö³ëîìó ìîæó ñêàçàòè, ùî ïîòð³áíî ùå ïðèêëàñòè áàãàòî çóñèëü, ùîá ä³ÿëüí³ñòþ ñòðàõîâèê³â áóëè çàäîâîëåí³ ñïîæèâà÷³ ¿õí³õ ïîñëóã ³ ùîá â³äïîâ³äíî, ³ ñòðàõîâèêè ìîãëè âåñòè âïåâíåíî ñâ³é á³çíåñ.

Â íàøîìó çàêîíîäàâñòâ³ º áàãàòî ïðîãàëèí, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçãëÿíóòè ³ âèð³øèòè äëÿ äîáðîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, à òàêîæ äëÿ òîãî, ùîá íàñåëåííÿ ìîãëî â³ä÷óâàòè äîâ³ðó äî öèõ êîìïàí³é, àáî æ áóòè âïåâíåíèì, ùî çàâäÿêè çàêîíàì â ö³é ñôåð³ çìîæóòü ñåáå â³äñòîÿòè.

Â Óêðà¿í³ º âåëèêà ïðîáëåìà ç³ ñòðàõîâèì çàêîíîäàâñòâîì, àäæå âîíî íå çîâñ³ì ñôîðìîâàíå òàêèì ÷èíîì, ùîá öåé á³çíåñ ó íàñ ðîçâèâàâñÿ ³ ïðàöþâàâ íà ñïîæèâà÷à. Íàì ïîòð³áíî òàêîæ ï³äâèùèòè ñòðàõîâó êóëüòóðó íàñåëåííÿ, àäæå âîíî íå çîâñ³ì ðîçóì³º ñàìó ñóòü ñòðàõóâàííÿ, à õòî æ áóäå êóïëÿòè òå, ïðî ùî íå çíàº.

Ìîæëèâîñò³ ñòð³ìêîãî ðîçâèòêó ðèíêó ñòðàõîâèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³ îáìåæåí³ òàêèìè ÷èííèêàìè: íèçüêèé ð³âåíü äîõîä³â ó ñóñï³ëüñòâ³; íåäîâ³ðà äî ñòðàõîâèêà, ÿêà ïîñèëþºòüñÿ íèçüêèì ð³âíåì ïëàòîñïðîìîæíîñò³ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é; â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ ïðåôåðåíö³é íà ñòðàõîâîìó ðèíêó; â³äñóòí³ñòü íåçàëåæíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ç³ ñòðàõóâàííÿ; â³äñóòí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³; ñòàëîãî çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà; íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ òà äåô³öèò ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â; íåíàëåæíèé ð³âåíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí ³ ìîæëèâîñò³ ñòðàõîâîãî ðèíêó; íèçüêà ñòðàõîâà êóëüòóðà íàñåëåííÿ òà ³íø³.

Çàãàëîì ñòðàõîâèé ðèíîê Óêðà¿íè ìàº äîñ³ íå âèêîðèñòàí³ ðåçåðâè. Â äåðæàâ³ çàñòðàõîâàíî ëèøå áëèçüêî 10% ðèçèê³â, òîä³ ÿê ó á³ëüøîñò³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í öåé ïîêàçíèê äîñÿãàº 90-95%.  Çâ³äñè ìè ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî Óêðà¿íà çðîáèëà ëèøå îäèí êðîê â ñòîðîíó ðîçâèòêó ñòðàõóâàííÿ, à ïîïåðåäó ùå äîâãèé ³ íåëåãêèé øëÿõ â äîñÿãíåíí³ ìåòè. Â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ñòðàõóâàííÿ íå º ÷èìîñü íàäçâè÷àéíèì, ÷è òàêèì, â³ä ÷îãî ëþäè ëÿêàþòüñÿ ³ ÷óòè ïðî öå íå õî÷óòü. Â ñåðåäíüîìó â ªâðîï³  ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ãðîìàäÿíèí âîëîä³º 30 ñòðàõîâèìè ïîë³ñàìè, â³í âèòðà÷àº íà ñòðàõóâàííÿ áëèçüêî òðåòèíè ñâîãî ð³÷íîãî äîõîäó. Íàâ³òü ç òàêèõ äàíèõ ìè ìîæåìî ÷³òêî ðîçóì³òè, ùî ïîòð³áíî â ïåðøó ÷åðãó çì³íþâàòè ñòàâëåííÿ íàñåëåííÿ äî öüîãî âèäó ïîñëóã. Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè äóæå íàñòîðîæåíî ñòàâëÿòüñÿ äî ïðîïîçèö³é çàñòðàõóâàòè ñâîº æèòòÿ, ìàéíî ÷è çäîðîâ’ÿ. Âîíè íå â³ðÿòü, ùî çà 1000 ãðí. ìîæíà  çàñòðàõóâàòè ñâîº ìàéíî íà 300 000 ãðí., àäæå çâèêëè, ùî â íàø³é äåðæàâ³ «áåçêîøòîâíèé ñèð ò³ëüêè â ìèøîëîâö³». Íàñåëåííÿ íå â³ðèòü, ùî öå ñïðàâä³ ãàðàíò³ÿ áåçïåêè, à íå ëèøå ³ëþç³ÿ òîãî, ùî âîíè çàñòðàõîâàí³ â³ä ñâî¿õ íåãàðàçä³â.

Íà ìîþ äóìêó êîæåí óêðà¿íåöü ìàº ïðàâî íà ÿê³ñí³ ïîñëóãè, íà ñâ³é çàõèñò ó ñóñï³ëüñòâ³ â³ä ð³çíèõ ðèçèê³â. Ñàìå òîìó ïîòð³áíî ðîçâèâàòè ïðàâîâó áàçó â ö³é ñôåð³, ïîòð³áíî çì³öíþâàòè ïðàâà ñïîæèâà÷³â, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ðîçâèâàòèñÿ.

Ç îäíîãî áîêó äåÿê³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ñïðàâä³ çäàòí³ ãàðàíòóâàòè áåçïåêó, ñïðàâä³ ìîæóòü âñåëèòè äîâ³ðó, àëå  ç ³íøîãî áîêó º òàê³ êîìïàí³¿, ÿê³ ñòâîðþþòü ëèøå ³ëþç³þ ñòðàõóâàííÿ ³ îð³ºíòîâàí³ âîíè íà äîâ³ðëèâîãî ïîêóïöÿ ¿õí³õ ïîñëóã.

Ç öüîãî ïðèâîäó õîò³ëà áè äàòè ê³ëüêà ïîðàä äëÿ òîãî, ùîá âè, ñòðàõóâàëüíèêè, çàâæäè çìîãëè çðîçóì³òè, äå ìîæíà ïî÷óâàòèñÿ áåçïå÷íî, à äå âñå äîáðå äî òîãî ÷àñó, ïîêè íå ñòàºòüñÿ ñòðàõîâèé âèïàäîê.

Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî âèáèðàòè òó ñòðàõîâó êîìïàí³þ, ÿêå âæå çàÿâèëà ïðî ñåáå íà ðèíêó.

Ïî-äðóãå, çàâæäè óâàæíî ÷èòàòè äîãîâîðè ñòðàõóâàííÿ, àäæå ó  âñ³õ êîìïàí³ÿõ âîíè çâ³ñíî, ð³çí³. Äóæå âàæëèâî, ùîá âè ðîç³áðàëèñÿ ó âñ³õ ïóíêòàõ äîãîâîðó àáî æ ïðîêîíñóëüòóéòåñü ç þðèñòîì ÷è ñïåö³àë³ñòîì ó ñòðàõóâàíí³.

Ïî-òðåòº, íå çàâæäè ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ç âèñîêèìè ö³íàìè íà ïîñëóãè, º êðàùèìè çà êîìïàí³¿ ç íèæ÷èìè.

Çâàæèâøè âñ³ «çà» ³ «ïðîòè» ÿ áè ðàäèëà òàêîæ çâåðòàòèñÿ äî ñòðàõîâèõ  áðîêåð³â, îñê³ëüêè âè â êîøòàõ íå âòðà÷àºòå, à íàâïàêè åêîíîìèòå ñâ³é ÷àñ òà çóñèëëÿ. Ñòðàõîâ³ áðîêåðè ìîæóòü ï³äêàçàòè âèã³äíó êîìïàí³þ ñàìå äëÿ âàñ ç ð³çíèõ ïîçèö³é, à ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó, òî öå ùå îäèí âàæ³ëü êîíòðîëþ ³ âïëèâó íà ñòðàõîâó êîìïàí³þ.

Íàñïðàâä³ äóæå âàæëèâî êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè ñòðàõóâàííÿ, àäæå öå âáåð³ãàº âàñ â³ä äîäàòêîâèõ âèòðàò â ìàéáóòíüîìó. Àëå öåé ìåõàí³çì áóäå ïðàöþâàòè åôåêòèâí³øå, ÿêùî á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ  êóïëÿòèìå ñòðàõîâ³ ïîë³ñè.

Ââàæàþ, ùî ñòðàõîâèé ðèíîê â Óêðà¿í³ ìàº âåëèê³ ïåðñïåêòèâè, àëå öå çàëåæèòü ³ â³ä åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³ â³ä çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè â êðà¿í³.



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1267

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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