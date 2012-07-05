Ïóáë³êàö³¿ > Ïàòð³îòèçì > Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî 2011-2012 ïðèáóëî â Óêðà¿íó
Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî 2011-2012 ïðèáóëî â Óêðà¿íó
Àâòîð: scouting
21 Ãðóäíÿ 2011 14:03:30
Ñüîãîäí³, 12 ãðóäíÿ, î 3.45 Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó ïåðåòíóëî äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè. Äåëåãàö³ÿ Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÎÓÑ óðî÷èñòî îòðèìàëà Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ó Êðàêîâ³ 11 ãðóäíÿ 2011. 27 îñîáîâà äåëåãàö³ÿ ñêàóò³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ) â ñêëàä³ ÷ëåí³â îðãêîì³òåòó Àêö³¿, ì³æíàðîäíî¿ ñëóæáè ÎÓÑ, áàòüê³âñòâà òà ñêàóò³â ÎÓÑ ç ëüâ³âñüêîãî. ÷åðêàñüêîãî, êàìÿíåöü-ïîä³ëüñüêîãî òà êîëîìèéñüêîãî îñåðåäê³â ïðèéíÿëè ó÷àñòü ó âñ³õ êðàê³âñüêèõ óðî÷èñòîñòÿõ ïîâÿçàíèõ ç àêö³ºþ Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó 2011-2012.
ôîòî çë³âà íàïðàâî: Ïðåäñòàâíèêè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â íà Óðî÷èñòîñòÿõ â Çàêîïàíîìó à ñàìå ÷ëåí Ì³æíàðîäíî¿ Ñëóæáè ÎÓÑ âîëîíòåð Óëÿíà ªâ÷óê, ïðåäñòàâíèê â³ä Îêðóãè ×åðêàñè ÎÓÑ ñêàóò-ó÷àñíèê Àðñåí Îãàäæàíÿí òà ïðåäñòàâíèê â³ä Îêðóãè Ëüâ³â ÎÓÑ ñêàóò-ðîçâ³äíèê Ðîìàí Äìèòð³â
Îñü õðîíîëîã³ÿ ïîä³é 11-12 ãðóäíÿ 2011:
10:00 Äåê³ëüêà ïðåäñòàâíèê³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ïî ïðåäñòàâíèêó â³ä ì³æíàðîäíî¿ ñëóæáè, ñêàóòà Îêðóãè Ëüâ³â ÎÓÑ ³ Îêðóãè ×åðêàñè ÎÓÑ) ïðèéíÿëè ó÷àñòü â óðî÷èñòîñòÿõ ïîâÿçàíèõ ç ïåðåäà÷åþ âèôëåºìñüêîãî ñâ³òëà â³ä ñëîâàöüêèõ ñêàóò³â ïîëüñüêèì õàðöåðàì, ÿêå â³äáóâàëîñÿ â Çàêîïàíå. Ïîëüùà. Â ñàíêòóàð³óì³ Ìàòåð³ Áîæî¿ Ôàò³ìñüêî¿ ïðè óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ ñëîâàöüê³ ñêàóòè ïåðåäàëè ïîëüñüêèì õàðöåðàì âèôëåºìñüêå ñâ³òëî. Âñÿ Ñâÿòà Ìåñà â³äáóâàëàñÿ íà äâîõ ìîâàõ, ï³ä ÷àñ çíàêó ìèðó (çã³äíî òðàäèö³¿) çàì³ñòü ïîäà÷³ ðóêè ñêàóòè çàïàëþâàëè ñâ³òëî.
12:00 Ï³ñëÿ ãàðÿ÷îãî ïî÷àñòóíêó â³äáóëàñÿ ñèìâîë³÷íà Âàòðà
Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé â Çàêîïàíîìó ñêàóòè ÎÓÑ ìàëè íàãîäó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñëîâàöüêèìè ñêàóòàìè, ïîëüñüêèìè õàðöåðàìè ç ZHP ð³çíèõ îñåðåäê³â, ïðåäñòàâíèê³â ïîëüñüêèõ õàðöåð³â Êàíàäè òà ÑØÀ à òàêîæ ç Íåçàëåæíîãî Ñîþçó Õàðöåð³â “Czerwony Mak” ³ì. Ãåðî¿â Ìîíòå-Êàññ³íî.
16:00 Íà ïëîù³ Âàâåëüñüêîãî Çàìêó â³äáóâàëàñÿ òðàäèö³éíà õàðöåðñüêà Ë³í³éêà, ïðèñâÿ÷åíà óðî÷èñòîñò³ â ÿê³é ïðèéíÿëà ó÷àñòü âæå ö³ëà äåëåãàö³ÿ Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â, ï³ñëÿ ÿêî¿ âñ³ ó÷àñíèêè ïîìàðøóâàëè êîðîë³âñüêîþ äîðîãîþ äî Ìàð³àöüêîãî êîñòåëó äå â³äáóëàñÿ â 17:00-18:00 Ñëóæáà Áîæà ç íàãîäè Àêö³¿.
18.30-19.00 Ï³ñëÿ Ñëóæáè Áîæî¿ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé õàðöåðñüêèé îïëàòîê à òàêîæ áóëî îô³ö³éíî ïåðåäàíî Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó äåëåãàö³¿ â³ä Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â.
Çâ³ñíî îï³ñëÿ â³äáóëàñÿ îô³ö³éíà çóñòð³÷ êåð³âíèê³â äåëåãàö³é íà óðî÷èñòîñò³ â ÿêîìó ïðèéíÿëà ó÷àñòü ³ äåëåãàö³ÿ â³ä Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ).
Ïîíåä³ëîê 12 ãðóäíÿ 2011 î 3:45 Ñâ³òëî Ìèðó ïðèáóëî â Óêðà¿íó äå áóäå äàë³ ðîçïîâñþäæóâàòèñÿ ñêàóòàìè ÎÓÑ äå ïîòðàïèòü â õðàìè, øêîëè, ë³êàðí³, óñòàíîâè, ñèðîòèíö³ ïî áàãàòüîõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1453
Ðåéòèíã:
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ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.