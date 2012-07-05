Ïóáë³êàö³¿ > Ïàòð³îòèçì > ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÑÊÀÓÒÈ ÏÅÐÅÄÀËÈ ÂÈÔËÅªÌÑÜÊÅ ÑÂ²ÒËÎ ÃÐÎÌÀÄ² ËÜÂÎÂÀ ÒÀ ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÌ ÎÑÅÐÅÄÊÀÌ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÑÊÀÓÒÈ ÏÅÐÅÄÀËÈ ÂÈÔËÅªÌÑÜÊÅ ÑÂ²ÒËÎ ÃÐÎÌÀÄ² ËÜÂÎÂÀ ÒÀ ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÌ ÎÑÅÐÅÄÊÀÌ
Àâòîð: scouting
21 Ãðóäíÿ 2011 14:07:08
13 ãðóäíÿ 2011 ðîêó â ñàìå íà Ñâÿòîãî Àíäð³ÿ ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ïåðåäàëè Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî ãðîìàä³ Ëüâîâà, ïàðàô³ÿíàì êîñòåëó Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ. Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó îñåðåäêó Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (×åðêàñüêèé îñåðåäîê îòðèìàâ Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî ðàçîì ç ëüâ³âñüêèìè ñêàóòàìè ó Êðàêîâ³) òà ÷èñëåííèì ïðåäñòàâíèêàì Ñï³ëêè äèòÿ÷èõ òà þíàöüêèõ îðãàí³çàö³é ì.Êèºâà «ÑÏÎÊ» òà Îðãàí³çàö³¿ «Ìàíãóï», ÿêèé ïðèáóëî â ê³ëüêîñò³ 30 îñ³á òà 20 ñêàóò³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â. Äåëåãàö³þ ç³ ÑÏÎÊ î÷îëèâ ãîëîâà ñï³ëêè ²ãîð Êàíüøèí. Óðî÷èñò³ñòü â³äáóâàëàñÿ ï³ä ÷àñ Ñëóæáè Áîæî¿ äî Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ, ÿêà â³äïðàâëÿºòüñÿ òðàäèö³éíî ïî â³âòîðêàõ ³ ïðè âåëèê³é ÷èñåëüíîñò³ â³ðíèõ ðèìî-òà ãðåêî-êàòîëèê³â.
Íà ïî÷àòêó Ñëóæáè Áîæî¿ îòåöü Ñòàí³ñëàâ Íóöêîâñüêèé- â³êàð³é ïàðàô³¿ îòðèìàâ Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó ç ðóê ñêàóò³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â, ïîò³ì Ñâ³òëî ïîìàíäðóâàëî äî ðóê ñêàóò³â Êèºâà «ÑÏÎÊ» òà ñêàóò³â ÎÓÑ Îêðóãè Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé. Òàêèì ÷èíîì àêö³ÿ ïðîäîâæèòüñÿ ïî âåëèê³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ó ñâî¿é ïðîïîâ³ä³ îòåöü Ñòàí³ñëàâ Íóöêîâñüêèé çãàäàâ ºâàíãåëüñüê³ ïðàâäè, ïðî ñïàñ³ííÿ ³ çâ³ñíî ïðî çãàäàâ ïðî Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî, ÿêå íà éîãî äóìêó, çâ³ùàº ïðî ïðèõ³ä Ñïàñèòåëÿ. Òàêîæ âèçíàâ ðîëü óêðà¿íñüêèõ ñêàóò³â ÎÓÑ òà ³íøèõ ñêàóòñüêèõ îðãàí³çàö³é â ðîçïîâñþäæåíí³ öüîãî Ñâ³òëà.
Âàðòî çàçíà÷èòè ùî äî êîñòåëó ïðèéøëè íå ò³ëüêè ðèìî-êàòîëèêè àëå é õðèñòèÿíè ñõ³äíîãî îáðÿäó, ÿê³ ç âåëèêèì áàæàííÿì çàïèëè ñâ³òëî, ùîá ³ ïðè ¿õíüîìó ñâÿò-âå÷³ðíîìó ñòîë³ òàêîæ çàïàëàâ âîãíèê ìèðó, áðàòåðñòâà òà ëþáîâ³. Çðåøòîþ Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ïðàöþº ç ä³òüìè áóäü-ÿêî¿ êîíôåñ³éíîþ ÷è íàö³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³.
Â²ÄÅÎÇÂ²Ò
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1736
Ðåéòèíã:
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ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.