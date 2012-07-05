Ïóáë³êàö³¿ > Ïàòð³îòèçì > Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó ìàíäðóº Ëüâîâîì
Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó ìàíäðóº Ëüâîâîì
Àâòîð: scouting
Ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â Îêðóãè Ëüâ³â ïðîâåëè ðÿä çàõîä³â â ðàìêàõ àêö³¿ ÎÓÑ “Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó” 2011
19 ãðóäíÿ 12:00 ó ïðèì³ùåíí³ ÒÖ «Ñêðèíÿ» â³äáóëàñÿ ñâÿòêîâà òðàäèö³éíà áëàãî÷èííà àêö³ÿ «Çóñòð³÷àéòå Ìèêîëàÿ», ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü115 ä³òåé â³êîì â³ä 2-îõ äî 12-òè ðîê³â ç ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ, ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, îï³êóíñüêèõ, íåïîâíèõ ñ³ìåé, à òàêîæ ñ³ìåé, äå º ïðîáëåìà ³íâàë³äíîñò³, ïîáëàãîñëîâèòü ñâÿùåíèê ç öåðêâè ÓÃÊÖ ñâ. Þðà, ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â âíåñëè Âèôëåºìñüêå ñâ³òëî ìèðó, â³ä ÿêîãî êîæíà ñ³ì’ÿ çìîãëà çàïàëèòè ñâîþ ëàìïàäêó òà ïðèâ³òàëè ïðåäñòàâíèê³â ñïîíñîð³â òà êåð³âíèöòâî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá.
19 ãðóäíÿ 16:00 Ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ) ïåðåäàëè Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó Óñòàíîâ³ Äèòÿ÷èõ, Þíàöüêèõ òà ìîëîä³æíèõ êëóá³â Ãàëèöüêîãî ð-íó ì.Ëüâîâà.
19 ãðóäíÿ î 17:00 ïåðåäàëè Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî â êðàìíèöþ “Ñèìâîë³êà”, ÿêà âèðîáëÿº äëÿ ñêàóò³â Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â ÷óäîâ³ ñêàóòñüê³ îäíîñòðî¿.
ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â âíåñëè Âèôëåºìñüêå ñâ³òëî ìèðó, â³ä ÿêîãî êîæíà ñ³ì’ÿ çìîãëà çàïàëèòè ñâîþ ëàìïàäêó òà ïðèâ³òàëè ïðåäñòàâíèê³â ñïîíñîð³â òà êåð³âíèöòâî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá.
ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â âíåñëè Âèôëåºìñüêå ñâ³òëî ìèðó, â³ä ÿêîãî êîæíà ñ³ì’ÿ çìîãëà çàïàëèòè ñâîþ ëàìïàäêó òà ïðèâ³òàëè ïðåäñòàâíèê³â ñïîíñîð³â òà êåð³âíèöòâî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá.
ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â âíåñëè Âèôëåºìñüêå ñâ³òëî ìèðó, â³ä ÿêîãî êîæíà ñ³ì’ÿ çìîãëà çàïàëèòè ñâîþ ëàìïàäêó òà ïðèâ³òàëè ïðåäñòàâíèê³â ñïîíñîð³â òà êåð³âíèöòâî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá.
Ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ) ïåðåäàëè Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó Óñòàíîâ³ Äèòÿ÷èõ, Þíàöüêèõ òà ìîëîä³æíèõ êëóá³â Ãàëèöüêîãî ð-íó ì.Ëüâîâà
20 ãðóäíÿ î 11:00 Ñâ³òëî Ìèðó ïåðåäàëè â Çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹ 99 ç ÿêîþ Îêðóãà Ëüâ³â ÎÓÑ ìàþ ïë³äíó áàãàòîð³÷íó ñï³âïðàöþ. Ñêàóòè ïåðåäàëè Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî äèðåêòîðó øêîëè, çàâó÷ó òà âèêëàäà÷àì, ïîáàæàâøè äîáðî¿ ðîáîòè òà óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³ òà âèõîâàíí³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ íà çàñàäàõ ïàòð³îòèçìó.
20 ãðóäíÿ 13:00 ñêàóòè ïåðåäàëè Âèôëåºìñüêå Ñâ³òëî Ìèðó â çàãàëüíîîñâ³òíó øêîëó ¹ 30. Ñïî÷àòêó íà óðîö³ Õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè ñêàóòè ðîçïîâ³ëè ïðî ñâÿò³ñòü Ñâ³òëà ç Âèôëåºìó, ïðî éîãî ïîäîðîæ ³ çâ³ñíî ïåðåäàëè Ñâ³òëî ó÷íÿì øêîëè. Ñâ³òëî çìîãëè çàïàëèòè âñ³ áàæàþ÷³. Ñâ³òëî Ìèðó ïåðåäàëè òàêîæ äèðåêòîðó äàíîõ øêîëè. Ïàí³ ëèðåêòîð â³äçíà÷èëà âàæëèâ³ñòü àêö³¿ ³ âåëèêèé âíåñîê Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â â íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íå òà äóõîâíå âèõîâàííÿ ìîëîä³.
Ñâ³òëî Ìèðó ïîòðàïèëî â 30 øêîëó
Ñâ³òëî Ìèðó ïîòðàïèëî â 30 øêîëó
Ñâ³òëî Ìèðó ïîòðàïèëî â 30 øêîëó
Â²ÄÅÎÇÂ²Ò
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1601
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.