Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > EX.ua çàêðèòèé ÷åðåç ïðîáëåìè ç ì³ë³ö³ºþ
EX.ua çàêðèòèé ÷åðåç ïðîáëåìè ç ì³ë³ö³ºþ
Àâòîð: Ì³êà
31 Ñ³÷íÿ 2012 18:48:43
Â 14-15 ãîäèí³ ñüîãîäí³ ïåðåñòàâ ôóíêö³îíóâàòè â³äîìèé ôàéëîâèé ñåðâ³ñ "ex.ua". Ïðè÷èíîþ âèÿâèëèñü, íå ïðîáëåìè ç ñåðâåðàìè, à ïðîáëåìè ç ì³ë³ö³ºþ.
Ï³ä ÷àñ îáøóêó âèëó÷èëè 200 ñåðâåð³â ³ç çàãàëüíèì îáñÿãîì ³íôîðìàö³¿ ïîíàä 6000 òåðàáàéò.
Ïðè÷èíîþ âèëó÷åííÿ ñåðâåð³â º ïîðóøåííÿ àäì³í³ñòðàö³ºþ äàíîãî ðåñóðñó àâòîðñüêèõ ïðàâ. Âñóïåðå÷ çàêîííèì âèìîãàì ïðàâîâëàñíèê³â ³ ïîëîæåííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà» çàáåçïå÷óâàëà ìàñøòàáíå ðîçïîâñþäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè òà ïîçà ¿¿ ìåæàìè ïðîòèïðàâíîãî êîíòåíòó – ñîòåíü òèñÿ÷ íàéìåíóâàíü àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ôîíîãðàì, â³äåîãðàì òà êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì.
Ó ëèñòîïàä³ 2010 ðîêó àìåðèêàíñüêà àñîö³àö³ÿ çâóêîçàïèñó "RIAA" â³äíåñëà «ÅÕ.UA» äî 25-òè íàéá³ëüø ï³ðàòñüêèõ ðåñóðñ³â ñâ³òó.
Ïðèâîäîì äî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ÷. 2 ñò. 176 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ àâòîðñüêîãî ïðàâà ³ ñóì³æíèõ ïðàâ, ïîñëóãóâàëè çâåðíåííÿ, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä îô³ö³éíèõ ïðåäñòàâíèê³â ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ – ì³æíàðîäíèõ êîðïîðàö³é «Adobe Systems Inc.», «Microsoft Corporation», «Graphisoft Inc.» òîùî, ïðîãðàìí³ ïðîäóêòè ÿêèõ óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó íåçàêîííî ðîçïîâñþäæóâàëèñü ÷åðåç âåá-ñàéò «ÅÕ.ua».
Îïåðàòèâíèêè ç’ÿñóâàëè, ùî àäì³í³ñòðàö³þ ðåñóðñó î÷îëþâàâ ãðîìàäÿíèí Ëàòâ³¿. Íàðàç³ 16 ïðàö³âíèê³â îô³ñó êîìïàí³¿ äîïèòóþòüñÿ, à âèëó÷åíà òåõí³êà íàïðàâëåíà íà åêñïåðòèçó. Ñê³ëüêè îñ³á áóäå ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ ö³º¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ñòàíå çðîçóì³ëî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàòòåþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà ÿêîþ ïîðóøåíà êðèì³íàëüíà ñïðàâà, ïåðåäáà÷åíà ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 5 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ïðèì³ðíèê³â òâîð³â òà â³äïîâ³äíîãî îáëàäíàííÿ.
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