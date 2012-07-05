Ïóáë³êàö³¿ > Ïàòð³îòèçì > Ëüâ³âñüê³ ñêàóòè çàðàçèëè âñ³õ åï³äåì³ºþ äîáðîòè
Ëüâ³âñüê³ ñêàóòè çàðàçèëè âñ³õ åï³äåì³ºþ äîáðîòè
Àâòîð: scouting
17-ãî ëþòîãî 2012 ðîêó ëüâ³âñüê³ ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ) ïðîâåëè çàõîäè äî Äíÿ Äîáðîòè â ðàìêàõ àêö³¿ “Åï³äåì³ÿ Äîáðîòè” 2012, ÿêà ïðîâîäèòüñÿ 17 ëþòîãî ïî ö³ë³é Óêðà¿í³ à òàêîæ â äåê³ëüêîõ êðà¿íàõ Ñâ³òó. Àêö³ÿ ïðîéøëà â îäí³é ç øê³ë ì³ñòà Ëüâîâà, à ñàìå ó ÑÇØ ¹99, äå áóëè çàëó÷åí³ òàêîæ ó÷í³ ö³º¿ øêîëè à òàêîæ øêîëÿð³ ³íøèõ øê³ë ì³ñòà Ëüâîâà. Îñê³ëüêè öüîãîð³÷íà çèìà äóæå õîëîäíà òîìó ëüâ³âñüê³ ñêàóòè âèð³øèëè óòðèìàòèñÿ â³ä ïðîâåäåííÿ ôëåø-ìîáó òîìó öüîãî ðîêó ôîðìàò àêö³¿ áóâ òð³øå÷êè ³íàêøèì í³æ ìèíóëîãî ðîêó. Îêð³ì 1-¿ Ñêàóòñüêî¿ Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ì.Êîðîëÿ Äàíèëà (ÎÓÑ) äî ïðîâåäåííÿ àêö³¿ äîëó÷èëàñÿ òàêîæ ³ 2-ãà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ì. Êíÿãèí³ Îëüãè (ÎÓÑ-ä), ÿê³ ïðèéíÿëè ó÷àñòü â òàê³é àêö³¿ âïåðøå.
ßê ïðîõîäèëà àêö³ÿ ??? Áóëî äåê³ëüêà çàõîä³â, ÿê³ ïðîâåëè ñêàóòè à ñàìå:
Ñêàóòè çðîáèëè ñêðèíüêó äîáðîòè, êóäè âñ³ ìîãëè á êèäàòè ñâî¿ áàæàííÿ òà ïîáàæàííÿ. Êîæåí øêîëÿð çì³ã êèíóòè â öþ ÷àð³âíó ñêðèíüêó ç ïîáàæàííÿìè. Ïîáàæàííÿ áóëè ð³çíèìè. Õòîñü õîò³â ìèðó ó âñüîìó ñâ³òó. õòîñü ïðîñèâ çäîðîâÿ äëÿ ìàòè ³ òàòà àáî â÷èòåëüêè.
Ñêàóòè ïðîâåëè òàêîæ ðåºñòð äîáðèõ ñïðàâ. äå çàïèòóâàëè ëþäåé, ÿê³ ãàðí³ ñïðàâè âîíè ðîáèëè àáî ðîáèëè ¿ì… Öå çàâäàííÿ áóëî ç íåëåãêèõ, îñê³ëüêè íå âñ³ íàâàæóâàëèñÿ â³äïîâ³ñòè â³äâåðòî ïðî ñâî¿ äîáð³ ñïðàâè ñüîãîäí³.
Òàêîæ ñêàóòè ðîçâ³øàëè ñò³êåðè íà êîæíîìó øê³ëüíîìó êàá³íåò³ ç ïîáàæàííÿìè òà ïðèâ³òàííÿ à òàêîæ ãàðíèìè ñëîâàìè.
Òàêîæ áóâ ïðîâåäåíèé ìàéñòåð-êëàñ ç ï³îí³ðêè, ÿêó ïðîâåëè äëÿ øêîëÿð³â ñêàóòè 1-¿ Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ì.Êîðîëÿ Äàíèëà (ÎÓÑ)
Îêð³ì çàö³êàâëåíîñò³ ä³òåé íåáàéäóæèìè çàëèøèëèñÿ ³ â÷èòåë³: öÿ àêö³ÿ äóæå âàæëèâà- ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â÷èòåë³- òîìó ùî âîíà çàñòàâëÿº çàäóìàòèñÿ íàä ïîòðåáîþ òâîðèòè äîáðî…
Ôîòîçâ³ò
Êîæåí øêîëÿð çì³ã êèíóòè â öþ ÷àð³âíó ñêðèíüêó ç ïîáàæàííÿìè
Êîæåí øêîëÿð çì³ã êèíóòè â öþ ÷àð³âíó ñêðèíüêó ç ïîáàæàííÿìè
áóâ ïðîâåäåíèé ìàéñòåð-êëàñ ç ï³îí³ðêè, ÿêó ïðîâåëè äëÿ øêîëÿð³â ñêàóòè 1-¿ Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ì.Êîðîëÿ Äàíèëà (ÎÓÑ)
áóâ ïðîâåäåíèé ìàéñòåð-êëàñ ç ï³îí³ðêè, ÿêó ïðîâåëè äëÿ øêîëÿð³â ñêàóòè 1-¿ Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ì.Êîðîëÿ Äàíèëà (ÎÓÑ)
áóâ ïðîâåäåíèé ìàéñòåð-êëàñ ç ï³îí³ðêè, ÿêó ïðîâåëè äëÿ øêîëÿð³â ñêàóòè 1-¿ Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ì.Êîðîëÿ Äàíèëà (ÎÓÑ)
äî ïðîâåäåííÿ àêö³¿ äîëó÷èëàñÿ òàêîæ ³ 2-ãà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ì. Êíÿãèí³ Îëüãè (ÎÓÑ-ä), ÿê³ ïðèéíÿëè ó÷àñòü â òàê³é àêö³¿ âïåðøå
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Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.