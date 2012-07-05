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Çðàäà…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:36:10
Êîãî ìè íàçèâàºìî çðàäíèêîì? Îñòàíí³ì ÷àñîì öå ñëîâî äóæå ÷àñòî çâó÷èòü íà àäðåñó ïîë³òèê³â, ÿê³ íåõòóþòü ïàðò³éíèìè ³íòåðåñàìè é íåð³äêî çì³íþþòü ñâî¿ äåðæàâíî-íàö³îíàëüí³ ïîãëÿäè çàðàäè âëàñíî¿ âèãîäè. Îäíàê çðàäíèê – öå íå ëèøå òîé, õòî ïîðóøóº â³ðí³ñòü ó ñï³ëüí³é ñïðàâ³, äðóæá³ ÷è êîõàíí³. Ìîæíà çðàäèòè é ñåáå, ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ, ³äåàëè, ìð³¿, ³ íàâ³òü ñâîþ Áàòüê³âùèíó.
×îìó ëþäèíà çðàäæóº? ×îìó âîíà çäàòíà áðåõàòè òèì, õòî ¿é äîâ³ðÿº? Ó âñ³ ÷àñè çðàäíèê³â çàñóäæóâàëè, çíåâàæàëè, êàðàëè. Òà é ÷è çàñëóãîâóº çðàäëèâà ëþäèíà, ÿêà çàðàäè âëàñíî¿ êîðèñò³ çäàòíà çíåõòóâàòè ³íøèìè, íà ëîÿëüíå ñòàâëåííÿ? Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî í³. Îäíàê ÿ ââàæàþ, ùî íå ìîæíà êàòåãîðè÷íî òàâðóâàòè êîãîñü ãàíüáîþ. Ïåðåäóñ³ì ñë³ä ðîç³áðàòèñÿ â ìîòèâàõ, ÿêèìè êåðóºòüñÿ ëþäèíà, ùî ï³øëà íà òàêèé â÷èíîê. ²ñòîð³ÿ çíàº ÷èñëåíí³ âèïàäêè íåñïðàâåäëèâîãî çàñóäæåííÿ ³ ïîêàðàííÿ ëþäåé, ÿê³ íàñïðàâä³ íå çðàäæóâàëè, à íàâïàêè íàìàãàëèñÿ äîâåñòè ñâîþ â³ðí³ñòü.
ß ââàæàþ, ùî ëþäñüê³ â÷èíêè íå çàâæäè ï³ääàþòüñÿ îäíîçíà÷íîìó òðàêòóâàííþ. Ï³äíîñÿ÷è àáî çàñóäæóþ÷è ëþäèíó, ñë³ä ãëèáøå ïðîàíàíàë³çóâàòè ïðè÷èíó ¿¿ ïîâåä³íêè, ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿. Êð³ì òîãî, íå ñë³ä íàâ’ÿçóâàòè ñâîþ äóìêó ïðî êîãîñü îòî÷óþ÷èì.
Íà ìîþ äóìêó, ïåðåäóñ³ì âàðòî äáàòè ïðî òå, ùîá òåáå ñàìîãî í³õòî íå ì³ã íàçâàòè çðàäíèêîì. Çðàäæóâàòè ³íòåðåñè, à îñîáëèâî äîâ³ðó ³íøèõ íèöî ³ íåã³äíî. À õòî çàõî÷å íàçèâàòèñÿ íåã³äíèêîì? Í³ùî íå çìîæå ïîâåðíóòè ÷è êîìïåíñóâàòè òîá³ ÷åñíîãî ³ìåí³, ÿêå òè âòðàòèø, çðàäèâøè. Îñü ÷îìó ñë³ä ðîçóì³òè, ùî çðàäà – ñïðàâà, íå âàðòà âòðàòè ÷èñòîãî ñóìë³ííÿ.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2227
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.