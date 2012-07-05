Ïóáë³êàö³¿ > Íîâèíè > Ðîçêëàä ìàðøðóòîê ó ïðîãðàì³ “Òðàíñïîðò Ëüâîâà”
Ðîçêëàä ìàðøðóòîê ó ïðîãðàì³ “Òðàíñïîðò Ëüâîâà”
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:50:45
ßê òî êàçàëè â ìåðåæ³: “Í³ÿêå êîõàííÿ íå ÷åêàºø òàê, ÿê îòó ìàðøðóòêó â -20″. Íó öå, âñ³ âæå çäîãàäàëèñü ïðî Ëüâ³â êàæóòü, îñîáëèâî ï³ñëÿ çàïî÷àòêóâàííÿ íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè. Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè ðîçì³ùåíà ïåâíà ³íôîðìàö³ÿ (ñõåìîþ öå íå íàçâåø, áî êàðòè òàì íåìàº) ïðî ðóõ íîâèõ ìàðøðóò³â, à òèì, õòî íå ìàº äîñòóïó äî ³íòåðíåò ìåðåæ³, íàìàãàëèñü ïîäàòè ¿¿ ó âèãëÿä³ ðîçäðóê³âîê. Àëå í³ ïîäèâèòèñü ïî êàðò³, í³ øâèäêî çîð³ºíòóâàòèñü ïî òîìó íå ìîæëèâî.
Ñåðåä ³íøèõ äæåðåë ³íôîðìà³¿ ïðî ìàðøðóòè, íà ðàç³ ä³º äåê³ëüêà ñàéò³â, ùî íàìàãàþòüñÿ äîïîìîãòè ëþäÿì ðîç³áðàòèñÿ ó ñòâîðåíîìó õàîñ³. Îäèí ñåðåä öèõ ïðîåêò³â, öå “Òðàíñïîðò Ëüâîâà” ç³ ñâî¿ì Android äîäàòêîì, òîáòî ïðîãðàìîþ, ÿêîþ ìîæíà êîðèñòóâàòèñü ÿê ³ ç ïëàíøåòíîãî ÏÊ, òàê ³ ç ìîá³ëüíîãî. Îòæå, ïðîãðàìà “Òðàíñïîðò Ëüâîâà” – öå ïðîãðàìà-äîâ³äíèê â ÿê³é ìîæíà ä³çíàòèñÿ âñå ïðî ìàðøðóò: âóëèö³, ïî ÿêèõ ïåðåñóâàºòüñÿ, ÷àñ ïî÷àòêó òà çàê³í÷åííÿ ðóõó òðàíñïîðòó òà ïåðåãëÿíóòè éîãî íà êàðò³. Âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ êîðèñòóâàííÿ öå çàâàíòàæèòè ¿¿ ç ìàãàçèíó.
×èì äàíà ïðîãðàìà õîðîøà, òàê öå òèì, ùî âîíà äóæå ïðîñòà, áåç çàéâèõ ôóíêö³é, òà íåçðîçóì³ëèõ êíîïîê. Îñîáëèâî âèð³çíºòüñÿ, ìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ ó ðåæèì³ îôëàéí. Òàêîæ êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå âíîñèòè çì³íè ó ðîçêëàä ðóõó, ÷è ìàðøðóò. Ùå îäíå: º äóæå êîðèñíà ôóíêö³ÿ “Ïîáëèçó”, âèçíà÷àº Âàøå ì³ñöå çíàõîäæåííÿ, ³ ï³äøóêóº äå ïðîõîäÿòü íàéáëèæ÷³ ìàðøðóòè ó ðàä³óñ³ 300 ì. Öå îñîáëèâî çðó÷íî, êîëè Âè çíàõîäèòåñü ó íåâ³äîìîìó ì³ñö³, àëå çíàºòå êóäè ïîòð³áíî äî¿õàòè.
Çà ñëîâàìè Îëåãà Áàéäàëêè, ñàìå ðîçðîáíèêà, â³í ñêîðî ïëàíóº äîäàòè ôóíêö³þ ïîøóêó çà çóïèíêàìè, ÿê çà îô³ö³éíèìè, òàê ³ çà “íàðîäíèìè” íàçâàìè; ôóíêö³þ ïîøóêó ìàðøðóò³â ç óðàõóâàííÿì ïåðåñàäîê; à òàêîæ ôóíêö³þ çì³íè ìîâè ³íòåðôåéñó òà äàíèõ íà àíãë³éñüêó, í³ìåöüêó, ôðàíöóçüêó òà ðîñ³éñüêó. “ßêùî çíàéäóòüñÿ äîáðîâîëüö³, òî ³ íà ³íø³ ìîâè ïåðåêëàäåìî”, – êàæå Îëåã.
Äîëó÷èòèñü äî îáãîâîðåíü, çì³íèòè ìàðøðóò, ÷è ïðîñòî ï³äïèñàòèñü íà íîâèíè ïðî ïðîãðàìó ìîæíà âãðóï³, íà îô³ö³éíîìó ñàéò³, ÷è ó áëîç³ ðîçðîáíèêà.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 2680
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.