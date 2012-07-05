Ïóáë³êàö³¿ > Ïàòð³îòèçì > ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÑÊÀÓÒÈ ÎÓÑ ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÍÎÂÈÉ ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ Ð²Ê
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÑÊÀÓÒÈ ÎÓÑ ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÍÎÂÈÉ ÑÊÀÓÒÑÜÊÈÉ Ð²Ê
Àâòîð: scouting
Íàðåøò³, Ñòàëîñÿ!!! Ñêàóòñüêèé Ñòàðò “Êíÿæèé Ëåâ” 2013 óñï³øíî â³äáóâñÿ. Íåçâàæàþ÷è íà ïåðåäñòàðòîâó ïîãîäó, âñå æ ç’¿õàëèñÿ ñêàóòè Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ) ç³ Ëüâîâà, ×åðêàñ, ×åðâîíîãðàäó, Äðîãîáè÷à, Æîâêâè òà Äí³ïðîïåòðîâñüêà, òàêîæ ñêàóòè-õàðöåðè ç Ïîëüù³ ç Îðãàí³çàö³é-ïàðòíåð³â ç Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â – Krąg Harcerski LS Drzewo Pokoju òà Harcerska Gromada Wilkow im.Jana Pawła II à òàêîæ ç äðóæíüî¿ ñêàóòñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ ÑÏÎÊ-Îð³ÿíà ç Êèºâà.
Óâåñü Ñòàðò íàì ñïðèÿëà òåïëà ñîíÿ÷íà îñ³ííÿ ïîãîäà. ² òîìó áóëà çìîãà ïðîâåñòè ³ Âàòðó ³ ë³í³éêè íå â ïðèì³ùåíí³ à íà ëîí³ ïðèðîäè.
Ñêàóòñüêèé Ñòàðò ïðîõîäèâ òðàäèö³éíî ïî÷èíàþ÷è ç ë³í³éêè-â³äêðèòòÿ Ñòàðòó â ïÿòíèöþ óâå÷åð³ ³ çàâåðøèâñÿ ë³í³éêîþ-çàêðèòòÿ â íåä³ëþ çðàíêó. Ñàìå ÿê ïðîõîäèâ Ñòàðò áóäå ïðî öå íàøà ðîçïîâ³äü.
Îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â òàêîæ ïðåäñòàâëÿëè 1 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ì.Êîðîëÿ Äàíèëà (ÎÓÑ), 2 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà Ëüâ³âñüêà ³ì. Êíÿãèí³ Îëüãè (ÎÓÑ), 11 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà ×åðêàñüêà ³ì.Äìèòðà-Áàéäè Âèøíåâåöüêîãî (ÎÓÑ), 12 Ñêàóòñüêà Äðóæèíà ×åðêàñüêà ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà Îñåðåäîê ×åðâîíîãðàä-ÎÓÑ. Òàêîæ áóâ Àñèñòåíò Ãîëîâíîãî Ñêàóòìàéñòðà Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â äëÿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, â³í æå Ãîëîâà Êîíâåíòó Ñâÿòîãî Þð³ÿ äðóã ªæè Ãàõ.
Ë³í³éêó-â³äêðèòòÿ î÷îëèâ Àñèñòåíò Ãîëîâíîãî Ñêàóòìàéñòðà Îðäåíó Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â äðóã ªæè Ãàõ, â³í âèñòóïèâ ç ïðîìîâîþ, ïðî âàæëèâ³ñòü ñêàóòèíãó êîæíîìó â æèòò³. Ïðî äðóæáó òà ñï³âïðàöþ ïîì³æ ñêàóòàìè, òà âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ ãàðíîãî Ñòàðòó.
Â ïÿòíèöþ óâå÷åð³ ï³ñëÿ ë³í³éêè-â³äêðèòòÿ â³äáóëàñÿ Ñêàóòñüêà Ñâ³÷êà, äå áóëè ïðèñóòí³ âñ³ ó÷àñíèêè Ñòàðòó. Ñïî÷àòêó êîæíà Îðãàí³çàö³ÿ ïðåäñòàâèëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà ³ Ñêàóòñüêà Îðãàí³çàö³ÿ “ÑÏÎÊ-Îð³ÿíà” òà Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â, ÿêà ïîêàçàëà â³äåîïðåçåíòàö³þ ÎÓÑ, ðîçïîâ³ëè ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ õàðöåðêè KH LS Drzewo Pokoju (Ãäèíÿ Ïîëüùà). Ñêàóòêè 2-¿ Äðóæèíè Ëüâ³âñüêî¿ ³ì. Êíÿãèí³ Îëüãè (ÎÓÑ) íàâ÷èëè ïðèñóòí³õ áåëüã³éñüêîãî òàíöþ “Ñòðèáóíåöü”. Ëóíàëè ï³ñí³ ïîëüñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. Äðóã ªæè Ãàõ ðîçïîâ³â ïðî Îðäåí Âñåñâ³òí³õ Ñêàóò³â.
Â ñóáîòó 28.09 çðàíêó ðîçïî÷àëàñÿ òåðåíîâà ãðà ç ö³êàâèìè òà ñêëàäíèìè çàâäàííÿìè. Íàïðèêëàä îäí³ ç çàâäàííü áóëè: Ïîïàäàííÿ â ö³ëü ì³øåí³ äðîòèêàìè, Ê³íü ³ âåðøíèê-Äâîº ëþäåé º êîíåì, êîæíà íîãà º íîãîþ êîíÿ. Âîíè ïîâèíí³ ÷åðåç ïàâóòèíêó ïåðåíîñÿòü âåðøíèêà. Êîæåí äîòèê ïàâóòèíêè- øòðàôíèé áàë, Ñôîòîãðàôóâàòè ãðóïó â ð³çíèõ êîìïîçèö³ÿõ, Çðîáèòè ðåêëàìó ñêàóòñüêîãî ñòèëþ æèòòÿ ³ çíÿòè â³äåî íà ôîòîàïàðàò àáî â³äåîêàìåðó, Çàøèôðóâàòè ëèñò çà äîïîìîãîþ ñêàóòñüêèõ øèôð³â, íàíîñèòè âîäè â êàñòðóëþ çà äîïîìîãîþ äâîõ ÷àéíèõ ëîæå÷îê. ²íø³ çàâäàííÿ. Áóëî òàêîæ áàãàòî àêòèâ³òåò³â ñåðåä ÿêèõ ³ çäà÷à íà çâàííÿ ë³ñó “Õèòðèé Ëèñ”, “Ìàéñòåð-êëàñ ïî ïðèãîòóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî áîðùó â ïîëüîâèõ óìîâàõ”, “òåõí³êà ñêàóòñüêîãî ôîòîãðàôóâàííÿ”, “ìàëþâàííÿ íà ïëàñòèêó”, “ïðèãîòóâàííÿ êîçàöüêîãî êóë³øà â ïîëüîâèõ óìîâàõ”, “íàïèñàííÿ ñêàóòñüêîãî ë³òîïèñó”, “Ãðà íà äîòèê” òà ³íø³ àêòèâ³òåòè. À ó âå÷åð³ áóëà òðàäèö³éíà ñêàóòñüêà ë³í³éêà, íà ÿê³é ñêàóòè Îêðóãè ×åðêàñè-ÎÓÑ à ñàìå Îëÿ Ïîïîâè÷, Íàñòÿ Ãåðèõ, Ïîë³íà Êèðèëåíêî, Àíäð³é Ïàñ³÷íèê, ²ðà ªâòóøåâñüêà ñêëàëè Ñêàóòñüêó Ïðèñÿãó. Ïîò³ì â³äáóëàñÿ ñêàóòñüêà âàòðà, íà ÿê³é Êîìåíäàíò Îêðóãè ×åðêàñè ÎÓÑ Àíäð³é Ïàñ³÷íèê ðîçïîâ³â ïðî êîçàê³â-õàðàêòåðíèê³â, ïðî ïðàäàâí³ óêðà¿íñüê³ çâè÷à¿.
Â íåä³ëþ 29.09 Â³äáóëàñÿ ë³í³éêà-çàêðèòòÿ, íà ÿê³é îòðèìàëè â³äçíà÷êè ó÷àñíèê³â Ñêàóòñüêîãî Ñòàðòó “Êíÿæèé Ëåâ” 2013, òàêîæ ñåðòèô³êàòè, ïîäÿêè òîùî… Ð³øåííÿì ïðåçèäåíòà Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Ñêàóò³â (ÎÓÑ) áóëî â³äêðèòî íîâèé ñêàóòñüêèé ð³ê.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1920
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.