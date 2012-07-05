Äåíü ó Ïîë³òåñ³

ÄßÊÓªÌÎ Âàì çà òå, ùî Âè îïèíèëèñÿ íà öüîìó ñàéò³!!! :)
×èòàéòå òà êîìåíòóéòå! :)
:)



ÍÎÂÈÍÈ ÑÀÉÒÓ


Äëÿ ÀÂÒÎÐ²Â!

Äàé Æóðíàë³ñòó Çàâäàííÿ :)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ - ÍÅÒÐ²ïëî




Öèòàòà



Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ
11 Ëèñòîïàä 2010 01:55:59

Íîâèé çàñ³á â³ä áåçñîííÿ: ïîòð³áíî ðàõóâàòè äî òðüîõ, ìàêñèìóì - äî ï³â ÷åòâåðòî¿ :)






ÒÅÌÀ



11 Ëèñòîïàä 2010 00:54:44
Àâòîð: ÒÀÉÌ

Ñàìå òàêà ï³äîçðà ïîÿâèëàñü ó âáîë³âàëüíèê³â "Êàðïàò" ï³ñëÿ 1/4 ðîç³ãðàøó Êóáêà Óêðà¿íè
ç ôóòáîëó. Ïåðåä öèì òóðîì "Êàðïàòè" áåç îñîáëèâèõ çóñèëü ïðîõîäèëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â,
íå ïðîïóñòèâøè æîäíîãî ãîëó ó ñâî¿ âîðîòà. ßêùî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ðàõóíêè ÿê 5:0 ,
ïîò³ì 3:0 - äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä ïîçàìèíóëîð³÷íèì âîëîäàðåì öüîãî êóáêà -
Âîðñêëîþ.² ÿêîñü íå âêëàäóºòüñÿ ïîðàçêà 2:0 çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè "Êàðïàò" íà âëàñíîìó
ñòàä³îí³ íàä ñåðåäíÿ÷êîì-êè¿âñüêèì Àðñåíàëîì,íàâ³òü âçÿâøè äî óâàãè ïîïåðåäíþ ãîñòüîâó
ïîðàçêó 4:0 ó Ñåâ³ëü¿,ùî ïåðåêðèëà "Êàðïàòàì" áóëü-ÿê³ ïåðñïåêòèâè íà âèõ³ä ç ãðóïè Ë³ãè
ªâðîïè.






²ÍÒÅÐÂ'Þ



ÏÐÎÒÈ ÀÁÎÐÒ²Â
Àâòîð: QSBALKIS

²íòåðâþ ç ³í³öéàòîðîì ðóõó ïðîòè àáîðò³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó - Íàòàë³ºþ Åâãåí³âíîþ Òàöèíÿê (Ïîñëîâñêîþ)


Ãëåä³ëî: 4006 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ØÀÌÀÍ:"....äîáèâàéòåñü çàâæäè ñâîãî...."
Àâòîð: QSBALKIS
02 ×åðâíÿ 2011 03:57:40

Øàìàí - îäèí ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ õ³ï-õîïó óËüâîâ³ äàâ íàì ³íòåðâþ.


Ãëåä³ëî: 3578 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating



ÒÀÍÖ²
Àâòîð: Rîmma

Ó ö³é ñòàòò³ ðîçêàæåìî ïðî òàíö³ ,ïðî îñîáëèâîñò³ òàíö³â .Ìè âçÿëè ³íòåðâþ ç ä³â÷èíîþ ,Â³îëåòòîþ ,êîòðà òàíöþº âæå ìàéæå 16 ðîê³â.


Ãëåä³ëî: 4064 Â³äãóêíóëèñÿ: 1 Ðåéòèíã: rating




ÕÈÌÅÐÈ ÁÐÓÊ²ÂÊÈ



Áàéäóæ³ñòü…
Àâòîð: ×ó÷êî Îëåêñàíäðà
05 Ëèïíÿ 2012 22:48:06

Êàæóòü, ùî íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî çà áàéäóæ³ñòü, áî âîíà âáèâàº äóøó. Ìè äóæå ö³íóºìî ëþäåé òóðáîòëèâèõ, ãîòîâèõ äîïîìîãòè, ÷óéíèõ ³ ñï³â÷óòëèâèõ, çàâæäè õî÷åìî ìàòè òàêèõ äðóç³â, àëå ÷è ñàì³ ìè º òàêèìè? ×è íå â³äìîâëÿºìî ìè â äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ÷è íå ïðîõîäèìî áàéäóæå ïîâç òèõ, êîãî îáðàæàþòü, ÷è çâàæàºìî íà ÷óæå ãîðå?


Ãëåä³ëî: 3333 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




Â²ÐØ²



ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà
Àâòîð: Ìàêñ Ìîë
05 Ëèïíÿ 2012 22:53:14

ßêáè áóëè ó ìåíå êðèëà,
òî ïîëåò³â áè ÿ íà ì³ñÿöü.
À õòîñü ï³ä áîêîì ìåí³ êàæå,
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.


Ãëåä³ëî: 3630 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÏÀÌ'ßÒÀÉÌÎ ÇÂÈ×À¯, ÊÓËÜÒÓÐÓ, ²ÑÒÎÐ²Þ



Íà Àíäð³ÿ ðîáèòüñÿ ä³âèöÿì íàä³ÿ
Àâòîð: Àíäð³é Áó÷àê

Àíäð³¿âñüêà í³÷ – òàêà íåçâè÷àéíà íå ò³ëüêè òîìó,ùî â öåé ÷àñ ïðèâ³äêðèâàºòüñÿ ù³ëèíêà ÷åðåç ÿêó ìîæíà ï³äãëåä³òè ñâîþ äîëþ,àëå é òîìó, ùî Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³ - öå âåñåëå ³ êîëîðèòíå ä³éñòâî
ïóñòîù³â,æàðò³â ³ ñì³õó, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè ìîëîäü,ïîâ'ÿçàíå ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ çâè÷à¿â, îáðÿä³â ³ ïîâ³ð’¿â.


Ãëåä³ëî: 4012 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÌÓÇÈ×Í² ÍÎÂÈÍÈ



Ñï³âà÷êà ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà ïîòðàïèëà äî Âñåñâ³òíüîãî ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â!
Àâòîð: Ì³êà
30 Òðàâíÿ 2011 00:37:00

Äîïîìîæ³òü âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³þ òàëàíîâèòî¿ ñï³ââ³ò÷èçíèö³!

Ðåçèäåíò ç³ Ëüâîâà Áîðèñëàâà Á³ëîöåðê³âñüêà, ³ìåíóºìà ×âåðòüô³íàë³ñòêîþ (ó÷àñíèöåþ 2-ãî òóðó) Avon Voices, ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî îíëàéí-ïðîåêòó ç ïîøóêó ñï³âî÷èõ òàëàíò³â. Áîðèñëàâà áóëà â³ä³áðàíà ñåðåä 175 ïðåòåíäåíòîê ç á³ëüø í³æ 50 êðà¿í ñâ³òó ³ óâ³éøëà ó 100 íàéêðàùèõ! Çîâñ³ì íåùîäàâíî Âîíè çàïèñàëè â Íåøâ³ë³, Ïàðèæ³, Ãîíêîíãó òà Ð³î-äå-Æàíåéðî ïðîôåñ³éí³ ñòóä³éí³ â³äåîêë³ïè, ÿê³ âæå âèêëàäåí³ äëÿ ïåðåãëÿäó ³ ãîëîñóâàííÿ íà AvonVoices.com. Çà ðåçóëüòàòàìè ïóáë³÷íîãî ãîëîñóâàííÿ ³ îö³íîê ç³ðêîâîãî æþð³ áóäóòü âèçíà÷åí³ äâ³ ïåðåìîæèö³ – îäíà ç íèõ ìàº áóòè Ïðåäñòàâíèêîì Avon. ßê ïðèç âîíè ä³ñòàíóòü ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòè àëüáîì â ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

Ðåçèäåíòè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â Avon Voices ³ äîïîìîãòè Áîðèñëàâ³ ïðîéòè â íàñòóïíèé òóð, çàðåºñòðóâàâøèñÿ íà Avonvoices.com.

Â³äåî ºäèíî¿ ïðåäñòàâíèö³ â³ä Óêðà¿íè ðîçì³ùåíî ó â³äåîçàïèñàõ 2-ãî òóðó! Ðåºñòðàö³ÿ ³ ãîëîñóâàííÿ òðèâàþòü äî 20 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó.


Ãëåä³ëî: 4131 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÂÀÐ'ßÖÜÊ² Â²ÑÒ²



6 ïð³îðèòåò³â ìàí³ïóëÿö³¿ ìàñàìè
Àâòîð: Ì³êà
26 Âåðåñíÿ 2010 01:31:49

Ö³êàâå â³äåî ïðî 6 ïð³îðèòåò³â âïëèâó íà íàðîä. À ìè é íå ï³äîçðþºìî.


Ãëåä³ëî: 3982 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating




ÃÓÌÎÐ Ç ÐÎÄÇÈÍÊÎÞ



ß íàìàëþþ äåíü
Àâòîð: Äàéäæåñò
18 Áåðåçíÿ 2011 06:15:34

- Âàø ñèí íàìàëþâàâ íà ïàðò³ ìóõó, ÿê æèâó, ³ ÿ â³äáèëà îá íå¿
ðóêó.
- À îñü ÿ, êîëè ó âàíí³é ïîáà÷èâ íàìàëüîâàíîãî êðîêîäèëà, âèá³ã ÷åðåç íàìàëüîâàí³ äâåð³.


Ãëåä³ëî: 3464 Â³äãóêíóëèñÿ: 0 Ðåéòèíã: rating


Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Äåíü ó Ïîë³òåñ³

Äåíü ó Ïîë³òåñ³



Àâòîð: Ëþáà ÁÅÍÖÀËÎ

15 Ãðóäíÿ 2007 03:03:03



Ïåðåä äåêàíàòîì ç³áðàëàñü ÷èìàëåíüêà ÷åðãà, íåìîâ çà ïèð³æêàìè â áóäí³é äåíü; à òî æ áóëî ñâÿòî—ñåñ³ÿ. ² íàøàðó òóò ìîæíà îòðèìàòè ñâ³æåñåíüêèé òåïëåñåíüêèé òàëîí÷èê: äëÿ õâîðèõ íà ò³ëî ³ äóøó—äðóãèé, à äëÿ ëþáèòåë³â ãîñòðèõ â³ä÷óòò³â—ê-àòèé. Òàê³-îò ñïðàâè, ìàëÿòà!

×åðãà íå ðóõàºòüñÿ çîâñ³ì—ò³ëüêè ïîõèòóºòüñÿ ç ãîëîäó ³ ïåð³îäè÷íî âñò³áàºòüñÿ ç êîãîñü, ÷îìóñü äðàòóºòüñÿ, ëàºòüñÿ, çãàäóþ÷è ïî ìàòåð³ âñ³õ çàñ³äàòåë³â òà â³äâ³äóâà÷³â òîãî æ-òàêè äåêàíàòó. Ìàæîðí³ êªíòè ç ï’ÿòîãî êóðñó, âñ³ëÿê³ ÂàñÜ-³, Ñâªòè òà ³íøå êóëüòóðíå áèäëî ïåð³îäè÷íî ïðîøìèãàº ïîâç ÷åðãó ùîñü çàïèòàòè àáî äî Ðóäèêà—³ ïîâåðòàºòüñÿ ç òàëîíàìè, òèì ñàìèì âèêëèêàþ÷è âåëèêå ³ ùèðå áàæàííÿ âñ³º¿ ÷åðãè ïîðâàòè ³ òàëîíè, ³ ùàñëèâîãî ¿õ âëàñíèêà.

Ìèíàþòü äí³, ìèíàþòü íî÷³—íó ïðèíàéìí³ òàêå âðàæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ, áî ïðîñòîÿâøè ï³ä äåêàíàòîì ãîäèíè çî òðè, âòðà÷àºø ë³ê ÷àñó; à êîëè ùå òóäè âñ³ çàõîäÿòü—³ í³õòî íå ïîâåðòàºòüñÿ, ïî÷èíàºø áîæåâîë³òè: ÷è òî äåêàíàò ãóìîâèé, ÷è òî â íüîìó çàñ³ëè ìàíüÿêè – êðîâîïèâö³.

Ïåðåä³ ìíîþ çàëèøàºòüñÿ äâîº ëþäåé—³ òóò ðîç÷àõíóëîñÿ íåáî ³ íà ãîëîâè á³äíèõ ñòóäåíò³â âïàëà Íàòàøà (òà ùî ç äåêàíàòó), à òî÷í³øå ¿¿ ãí³â; âñå ïðîñòî: ÿê âèÿâèëîñü ó íèõ ïî÷àëàñÿ îá³äíÿ ïåðåðâà, ÿêà, ì³æ ³íøèì, òðèâàº äâ³ ãîäèíè, ö³êàâî ÷èì æå ìîæíà òàê äîâãî íàïèõàòè ïåëüêó. Â³äïîâ³äü î÷åâèäíà—öå ñªìêè!!! Ñìà÷íî, ïîæèâíî, êîðèñíî, à çóáè ÿê³ ïîò³ì ãàðí³! Öå âñå çâ³ñíî ÷óäîâî, òà âñå æ ÿê òàì á³äí³ ñòóäåíòè—îäíèì òàëîíîì ñèò íå áóäåø, õî÷ áè áóëêè äàâàëè çà ÷åêàííÿ ³ âëàñíó íåîðãàí³çîâàí³ñòü; ÷è, ìîæå é íàì âëàøòóâàëè ïåðåðâó, áî ï³â íàòîâïó òàê ³ çàëèøèëîñü ï³ä äåêàíàòîì â ñòðàõó ïðîïóñòèòè ñâîþ ÷åðãó ÷åðåç öèõ ÂàñÜ-³â.

Åïîïåÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ êîëè äî äâåðåé „ëèøàºòüñÿ ï³â ïîäèõó, ëèøàºòüñÿ ï³âêðîêó” Íàòàøà ðîáèòü ùå îäíó ïåðåðâó (ìàáóòü çíîâ ñªìîê çàõîò³ëîñü), òà í³—ïèøå ÿêèéñü äîêóìåíò. Ïðîñòîÿâøè ï³ä äåêàíàòîì ùå ãîäèíó ³ âãîëîñ ïîáàæàâøè ÿêîìóñü íàõàá³ ñìåðò³ (òîé çâ³ñíî îäðàçó æ çí³òèâñÿ ³ çàìîâê—ÿêà áëàãîäàòü:), ÿ íàðåøò³ çàéøëà äî äåêàíàòó ³ â³ä ñàìîãî Ðóäèêà îòðèìàëà òàëîíè. Êîëè âèéøëà—â î÷àõ ïðîñòî ïîòåìí³ëî, ³ ëèøå çàóâàæèâøè íà ñîá³ çàçäð³ñí³ ïîãëÿäè ðåøòè ÷åðãè, ÿ çáàãíóëà, ùî òàëîíè â ìåíå! Ëåäü íå ïëà÷ó÷è â³ä ðàäîù³â, ïåðåäçâîíèëà óñ³ì-óñ³ì ³ ðîçïîâ³ëà öþ ðàä³ñíó íîâèíó: óðà òîâàð³ù³, óðà!!!!!!!

Ðàõóíîê:

Ãîäèí â Ïîë³òåñ³: 6

Âçÿòî òàëîí³â: 3

? ð³âåíü ïðîéäåíî ?

µ@?



Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1284

Ðåéòèíã:




Âàøà îö³íêà: 1 2 3 4 5



ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Êîìåíòàð³â ùå íåìà

Ùîá ìàòè çìîãó çàëèøàòè êîìåíòàð³ íà ñàéò³ - áóäü ëàñêà çàðåºñòðóéòåñÿ.

ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.





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