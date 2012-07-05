Ïóáë³êàö³¿ > Íåôîðìàò > Äåíü ó Ïîë³òåñ³
Äåíü ó Ïîë³òåñ³
Àâòîð: Ëþáà ÁÅÍÖÀËÎ
15 Ãðóäíÿ 2007 03:03:03
Ïåðåä äåêàíàòîì ç³áðàëàñü ÷èìàëåíüêà ÷åðãà, íåìîâ çà ïèð³æêàìè â áóäí³é äåíü; à òî æ áóëî ñâÿòî—ñåñ³ÿ. ² íàøàðó òóò ìîæíà îòðèìàòè ñâ³æåñåíüêèé òåïëåñåíüêèé òàëîí÷èê: äëÿ õâîðèõ íà ò³ëî ³ äóøó—äðóãèé, à äëÿ ëþáèòåë³â ãîñòðèõ â³ä÷óòò³â—ê-àòèé. Òàê³-îò ñïðàâè, ìàëÿòà!
×åðãà íå ðóõàºòüñÿ çîâñ³ì—ò³ëüêè ïîõèòóºòüñÿ ç ãîëîäó ³ ïåð³îäè÷íî âñò³áàºòüñÿ ç êîãîñü, ÷îìóñü äðàòóºòüñÿ, ëàºòüñÿ, çãàäóþ÷è ïî ìàòåð³ âñ³õ çàñ³äàòåë³â òà â³äâ³äóâà÷³â òîãî æ-òàêè äåêàíàòó. Ìàæîðí³ êªíòè ç ï’ÿòîãî êóðñó, âñ³ëÿê³ ÂàñÜ-³, Ñâªòè òà ³íøå êóëüòóðíå áèäëî ïåð³îäè÷íî ïðîøìèãàº ïîâç ÷åðãó ùîñü çàïèòàòè àáî äî Ðóäèêà—³ ïîâåðòàºòüñÿ ç òàëîíàìè, òèì ñàìèì âèêëèêàþ÷è âåëèêå ³ ùèðå áàæàííÿ âñ³º¿ ÷åðãè ïîðâàòè ³ òàëîíè, ³ ùàñëèâîãî ¿õ âëàñíèêà.
Ìèíàþòü äí³, ìèíàþòü íî÷³—íó ïðèíàéìí³ òàêå âðàæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ, áî ïðîñòîÿâøè ï³ä äåêàíàòîì ãîäèíè çî òðè, âòðà÷àºø ë³ê ÷àñó; à êîëè ùå òóäè âñ³ çàõîäÿòü—³ í³õòî íå ïîâåðòàºòüñÿ, ïî÷èíàºø áîæåâîë³òè: ÷è òî äåêàíàò ãóìîâèé, ÷è òî â íüîìó çàñ³ëè ìàíüÿêè – êðîâîïèâö³.
Ïåðåä³ ìíîþ çàëèøàºòüñÿ äâîº ëþäåé—³ òóò ðîç÷àõíóëîñÿ íåáî ³ íà ãîëîâè á³äíèõ ñòóäåíò³â âïàëà Íàòàøà (òà ùî ç äåêàíàòó), à òî÷í³øå ¿¿ ãí³â; âñå ïðîñòî: ÿê âèÿâèëîñü ó íèõ ïî÷àëàñÿ îá³äíÿ ïåðåðâà, ÿêà, ì³æ ³íøèì, òðèâàº äâ³ ãîäèíè, ö³êàâî ÷èì æå ìîæíà òàê äîâãî íàïèõàòè ïåëüêó. Â³äïîâ³äü î÷åâèäíà—öå ñªìêè!!! Ñìà÷íî, ïîæèâíî, êîðèñíî, à çóáè ÿê³ ïîò³ì ãàðí³! Öå âñå çâ³ñíî ÷óäîâî, òà âñå æ ÿê òàì á³äí³ ñòóäåíòè—îäíèì òàëîíîì ñèò íå áóäåø, õî÷ áè áóëêè äàâàëè çà ÷åêàííÿ ³ âëàñíó íåîðãàí³çîâàí³ñòü; ÷è, ìîæå é íàì âëàøòóâàëè ïåðåðâó, áî ï³â íàòîâïó òàê ³ çàëèøèëîñü ï³ä äåêàíàòîì â ñòðàõó ïðîïóñòèòè ñâîþ ÷åðãó ÷åðåç öèõ ÂàñÜ-³â.
Åïîïåÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ êîëè äî äâåðåé „ëèøàºòüñÿ ï³â ïîäèõó, ëèøàºòüñÿ ï³âêðîêó” Íàòàøà ðîáèòü ùå îäíó ïåðåðâó (ìàáóòü çíîâ ñªìîê çàõîò³ëîñü), òà í³—ïèøå ÿêèéñü äîêóìåíò. Ïðîñòîÿâøè ï³ä äåêàíàòîì ùå ãîäèíó ³ âãîëîñ ïîáàæàâøè ÿêîìóñü íàõàá³ ñìåðò³ (òîé çâ³ñíî îäðàçó æ çí³òèâñÿ ³ çàìîâê—ÿêà áëàãîäàòü:), ÿ íàðåøò³ çàéøëà äî äåêàíàòó ³ â³ä ñàìîãî Ðóäèêà îòðèìàëà òàëîíè. Êîëè âèéøëà—â î÷àõ ïðîñòî ïîòåìí³ëî, ³ ëèøå çàóâàæèâøè íà ñîá³ çàçäð³ñí³ ïîãëÿäè ðåøòè ÷åðãè, ÿ çáàãíóëà, ùî òàëîíè â ìåíå! Ëåäü íå ïëà÷ó÷è â³ä ðàäîù³â, ïåðåäçâîíèëà óñ³ì-óñ³ì ³ ðîçïîâ³ëà öþ ðàä³ñíó íîâèíó: óðà òîâàð³ù³, óðà!!!!!!!
Ðàõóíîê:
Ãîäèí â Ïîë³òåñ³: 6
Âçÿòî òàëîí³â: 3
? ð³âåíü ïðîéäåíî ?
µ@?
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1284
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.