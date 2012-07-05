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Ïîêàç ãîëëàíäñüêèõ êîðîòêîìåòðàæîê
Àâòîð: Óëÿíà ÏÐÈÕ²Ä
08 Ëèïíÿ 2009 00:00:00
Ñòàðòóâàâ íîâèé ïðîåêò «Wiz-art» ñï³ëüíî ç ðåñòîðàíîì-êëóáîì «Àòìîñôåðà». Òåïåð ùîñåðåäè ïðîòÿãîì ë³òà áóäóòü ïðîâîäèòèñü ïîêàçè ì³æíàðîäíèõ êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â.
Ñòàðòóâàâ íîâèé ïðîåêò «Wiz-art» ñï³ëüíî ç ðåñòîðàíîì-êëóáîì «Àòìîñôåðà». Òåïåð ùîñåðåäè ïðîòÿãîì ë³òà áóäóòü ïðîâîäèòèñü ïîêàçè ì³æíàðîäíèõ êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â.
Ö³º¿ ñåðåäè áóëî ïîêàçàíî 9 ãîëëàíäñüêèõ êîðîòêîìåòðàæîê. Çàë áóâ íàïîâíåíèé âùåíò. Ñàì ïåðåãëÿä ô³ëüì³â òðèâàâ áëèçüêî 1,5 ãîäèíè. Áóëè ïðåäñòàâëåí³ òàê³ êîðîòêîìåòðàæí³ ô³ëüìè: «Äåí Õåëüäåð», «Ôàíòîì â ê³íîòåàòð³», «Óñï³õ», «Öåíòð àêòèâíîñò³», «Ïðî Ðèáó ³ Ðåâîëþö³þ», «Ñïàíòåëè÷åíèé», «Áåçâèõ³äíå ñòàíîâèùå», «Ðèô» ³ «Íîóòáóê».
Ïðî ïîäàëüø³ ïëàíè íàì ðîçïîâ³ëà ñï³âîðãàí³çàòîð ïðîåêòó Îëüãà Ñàëî: «Íàø ôåñòèâàëü â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà â³äáóâàºòüñÿ ðàç ó ð³ê, à ìè âèð³øèëè ðîáèòè ïîçà êîíêóðñí³ ïîêàçè. Äî íàñ íàäõîäÿòü ô³ëüìè ç ð³çíèõ êðà¿í â³ä ð³çíèõ êîìïàí³é, ê³íîôåñòèâàë³â. Ñüîãîäí³ é íàäàë³ ìè áóäåìî ïîêàçóâàòè ô³ëüìè, ÿê³ íå ââ³éøëè ó ïðîãðàìó. Öå ñïåö³àëüí³ íàö³îíàëüí³ ïîêàçè, ñêàæ³ìî, ñüîãîäí³ áóëà ãîëëàíäñüêà ï³äá³ðêà. Ùå ìè ïîêàæåìî øâåäñüê³, í³ìåöüê³, áðèòàíñüê³ ô³ëüìè, ìîëîäå ðîñ³éñüêå ê³íî. Öå â³äáóâàòèìåòüñÿ ö³ëå ë³òî ùîñåðåäè î 19’00, çàïðîøóºìî âñ³õ».
Ô³ëüìè, ïîêàçàí³ â «Àòìîñôåð³» çóì³ëè ïîêàçàòè é äîâåñòè, ùî ãîëëàíäö³ - öå äóæå òàëàíîâèòèé íàðîä. Êîæåí ô³ëüì ãðàâ ïî÷óòòÿìè ãëÿäà÷³â – òî ìóçèêîþ, òî â³çóàëüíèìè ñïåöåôåêòàìè, òî ìîâîþ æåñò³â.
Ùîäî ïðèì³ùåííÿ, òî, çà ñëîâàìè Îëüãè Ñàëî, ïðîáëåì íå áóëî: «Ïðàö³âíèêè «Àòìîñôåðè» â³äêðèò³ äî íîâîãî. Ìåòîþ «Wiz-art-ó» º çðîáèòè â³çóàëüíå ìèñòåöòâî äîñòóïíèì äëÿ ìåøêàíö³â íàøîãî ì³ñòà. Îñê³ëüêè, ìè áà÷èìî, ùî ëþäÿì ïîòð³áíå öå ö³êàâå, îðèã³íàëüíå, àâòîðñüêå ê³íî, òî ðîáèìî. ßêùî ëþäè íà îäí³é õâèë³, òî âîíè çàâæäè çðîçóì³þòü îäíå îäíîãî ». Ïðîåêò «Ê³íîñôåðà» îá³öÿº áóòè ö³êàâèì ³ çàõîïëþþ÷èì.
Ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â: 1354
Ðåéòèíã:
ÊÎÌÅÍÒÀÐ²
Êîìåíòàð³â ùå íåìà
ßêùî Âè âæå çàðåºñòðîâàí³ - áóäü ëàñêà óâ³éä³òü â ñèñòåìó.